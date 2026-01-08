Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3
GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đời sống của người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật và lĩnh vực giải trí. Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt một format chương trình hoàn toàn mới mang tên "Sao Check" trên sóng VTV3.
"Sao check" là cách nói lái của từ Soundcheck trong tiếng Anh – thuật ngữ chỉ phần kiểm tra âm thanh trước mỗi buổi biểu diễn. Với ý nghĩa đó, chương trình là không gian để tiếng nói, âm thanh và câu chuyện của nghệ sĩ được lắng nghe và chia sẻ. Đây cũng là nơi "check", kiểm chứng những thông tin mà khán giả quan tâm, đồng thời là một buổi "thử âm" để khách mời bộc bạch những câu chuyện chưa từng kể trong không gian thoải mái, cởi mở.
Mỗi tập chương trình có thời lượng 25 phút, gồm 4 phần: Home-Check (Là nhà), Sound-Check (Là ai), Me-Check (Là mình) và Sao-Check (Những bài học đúc kết).
Được xây dựng theo định dạng podcast với người nổi tiếng, cùng sự dẫn dắt của BTV Thái Trang và BTV Thụy Vân, "Sao check" tạo nên một không gian trò chuyện thân mật, nơi các nghệ sĩ có thể gửi gắm những câu chuyện đời, chuyện nghề một cách chân thành.
Khách mời đầu tiên mở màn cho "Sao check" sẽ lên sóng tối nay (8/1) chính là "em gái mưa" Hương Tràm, giọng ca ghi dấu ấn với loạt ca khúc được khán giả yêu mến như: Ngại ngùng, Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh, Ước anh nhiều nỗi buồn…
Trong chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã có những chia sẻ thú vị về hành trình sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nhắc lại đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội sau khi trở về Việt Nam, Hương Tràm kể rằng dù chương trình từng bị hoãn vì mưa lớn, nhưng đến khi đêm nhạc diễn ra trọn vẹn, cô đã cảm thấy mình là "cô gái may mắn nhất thế giới".
MC, BTV Thái Trang mang đến trường quay một lá thư có tiêu đề đặc biệt: "Tháng 5, 2019" - cột mốc mà theo Hương Tràm, chỉ những khán giả thật sự dõi theo hành trình của cô mới thấu hiểu. Hương Tràm nhớ lại lời khuyên của bố và chia sẻ về lý do nữ ca sĩ quyết định tạm dừng ánh hào quang để sang Mỹ du học suốt 5 năm: "Tôi luôn luôn làm nghề với phong thái khiêm tốn hết sức có thể, bởi vì khi mình không khiêm tốn thì ông trời sẽ lấy lại của em một điều gì đó".
Cô thẳng thắn nhìn nhận bản thân từng đạt được những thành công nhất định khi còn rất trẻ, được khán giả yêu thương và trao nhiều cơ hội tỏa sáng. Nhưng chính vì vậy, Hương Tràm càng cảm thấy mình chưa thể dừng lại: "Kiến thức là vô kể, tôi muốn tìm đúng thầy. Tôi thấy khả năng trình diễn của mình vẫn còn hạn chế, nên cần chững lại một chút". Và quãng thời gian học tập ấy, theo cô, đã mang lại "trái ngọt" khi giúp mình biểu diễn tự tin, cuốn hút hơn trên sân khấu.
Âm nhạc cũng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong những lúc cuộc sống không diễn ra như mong đợi. Hương Tràm xúc động lý giải vì sao cô chọn "Phao cứu sinh" làm cover cho Album của mình: "Trong cuộc sống, khi mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, nhưng âm nhạc của mình ở đây, khán giả của mình ở đây. Đó chính là cái phao cứu sinh của mình mãi mãi".
So sánh giữa hai phiên bản của chính mình, Hương Tràm chia sẻ: "Charmy khác Hương Tràm ở chỗ cô ấy bớt sợ hơn, dám thử, dám làm. Tôi không có nỗi sợ bên trong mình, tại vì tôi chưa có gia đình và chưa có con. Tôi giữ sức khỏe, sống hết mình, nên dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không sợ".
Khép lại hơn một giờ trò chuyện, Hương Tràm mỉm cười nói một câu giản dị nhưng đầy cảm xúc: "Tôi cảm thấy đây là một không khí như gia đình."
Được biết, sau Hương Tràm, trong "Sao check" tập 2, "đạo diễn bạc tỷ" Thu Trang và "anh tài" Tiến Luật mang đến câu chuyện vừa duyên dáng, vừa nhiều chiều sâu về nghề và đời sống hôn nhân.
"Sao Check" sẽ lên sóng vào lúc 22h05 vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 8/1/2026.
Phạm Ngọc Triển - Chánh văn phòng UBND tỉnh trong 'Lằn ranh' có đời thực ra sao ở tuổi 40?Giải trí - 51 phút trước
GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã "lột xác" không còn là chàng thơ trên phim VFC mà trở thành một Chánh văn phòng UBND tỉnh thâm trầm, khó đoán trong "Lằn ranh". Đây là một vai diễn nhiều thách thức với Mạnh Trường nhưng anh vẫn ghi điểm trong mắt khán giả vì sự cố gắng.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hằng Thu vô cùng tức giận khi xem clip "nóng" của Chấn được Thiệu gửi tới.
Nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền tiết lộ bí quyết khoẻ, đẹp trong hành trình nghệ thuậtGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Góp mặt tại đêm trao giải "Tôi khỏe đẹp hơn" với những bản hòa tấu đầy cảm xúc, nghệ sĩ violon Trịnh Minh Hiền không chỉ gây ấn tượng bởi tiếng đàn điêu luyện mà còn ở vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Với chị, âm nhạc và tinh thần tích cực là nền tảng cốt lõi để duy trì ngọn lửa nghệ thuật.
Ông Phi rối bời khi con gái nữ đồng nghiệp cũ gọi mình là bốXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Gia đình bắt đầu ổn định sau sóng gió thì tin "sét đánh" lại sắp rơi xuống mái ấm của nhà ông Phi khi xuất hiện đứa trẻ mồ côi bỗng gọi ông Phi là bố.
Bách bị tai nạn, 'trai đểu' Hiếu kiên trì theo đuổi TúXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Hiếu thể hiện sự quyết tâm theo đuổi Tú, tìm mọi cách để lấy lòng cô nàng.
BTV Thụy Vân muốn đẹp trước hết phải khỏe mạnhGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - BTV Thụy Vân là người dẫn chương trình của Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào tối 7/1. Thông qua câu chuyện từ những nhân vật, nữ BTV VTV nhận thấy đây là cuộc thi có ý nghĩa tích cực về sức khỏe với cộng đồng.
Ảnh hiếm hoi thời quá khứ của Khánh ThiGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi hồi Tết năm 1989 khi cô tròn 8 tuổi...
Nữ MC quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Lê Ngọc Như Quỳnh đến từ Thanh Hóa đang gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc và mơ ước trở thành BTV tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam.
Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?
‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.