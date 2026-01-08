Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Đời sống của người nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật và lĩnh vực giải trí. Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) thuộc Đài Truyền hình Việt Nam đã ra mắt một format chương trình hoàn toàn mới mang tên "Sao Check" trên sóng VTV3.

"Sao check" là cách nói lái của từ Soundcheck trong tiếng Anh – thuật ngữ chỉ phần kiểm tra âm thanh trước mỗi buổi biểu diễn. Với ý nghĩa đó, chương trình là không gian để tiếng nói, âm thanh và câu chuyện của nghệ sĩ được lắng nghe và chia sẻ. Đây cũng là nơi "check", kiểm chứng những thông tin mà khán giả quan tâm, đồng thời là một buổi "thử âm" để khách mời bộc bạch những câu chuyện chưa từng kể trong không gian thoải mái, cởi mở.

Mỗi tập chương trình có thời lượng 25 phút, gồm 4 phần: Home-Check (Là nhà), Sound-Check (Là ai), Me-Check (Là mình) và Sao-Check (Những bài học đúc kết).

Được xây dựng theo định dạng podcast với người nổi tiếng, “Sao check” được dẫn dắt bởi BTV Thái Trang và BTV Thụy Vân.



Khách mời đầu tiên mở màn cho "Sao check" sẽ lên sóng tối nay (8/1) chính là "em gái mưa" Hương Tràm, giọng ca ghi dấu ấn với loạt ca khúc được khán giả yêu mến như: Ngại ngùng, Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Ra là em đâu quá mong manh, Ước anh nhiều nỗi buồn…

Trong chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã có những chia sẻ thú vị về hành trình sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nhắc lại đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội sau khi trở về Việt Nam, Hương Tràm kể rằng dù chương trình từng bị hoãn vì mưa lớn, nhưng đến khi đêm nhạc diễn ra trọn vẹn, cô đã cảm thấy mình là "cô gái may mắn nhất thế giới".

Hương Tràm là khách mời đầu tiên mở màn cho "Sao check".

MC, BTV Thái Trang mang đến trường quay một lá thư có tiêu đề đặc biệt: "Tháng 5, 2019" - cột mốc mà theo Hương Tràm, chỉ những khán giả thật sự dõi theo hành trình của cô mới thấu hiểu. Hương Tràm nhớ lại lời khuyên của bố và chia sẻ về lý do nữ ca sĩ quyết định tạm dừng ánh hào quang để sang Mỹ du học suốt 5 năm: "Tôi luôn luôn làm nghề với phong thái khiêm tốn hết sức có thể, bởi vì khi mình không khiêm tốn thì ông trời sẽ lấy lại của em một điều gì đó".

Cô thẳng thắn nhìn nhận bản thân từng đạt được những thành công nhất định khi còn rất trẻ, được khán giả yêu thương và trao nhiều cơ hội tỏa sáng. Nhưng chính vì vậy, Hương Tràm càng cảm thấy mình chưa thể dừng lại: "Kiến thức là vô kể, tôi muốn tìm đúng thầy. Tôi thấy khả năng trình diễn của mình vẫn còn hạn chế, nên cần chững lại một chút". Và quãng thời gian học tập ấy, theo cô, đã mang lại "trái ngọt" khi giúp mình biểu diễn tự tin, cuốn hút hơn trên sân khấu.

Âm nhạc cũng chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất trong những lúc cuộc sống không diễn ra như mong đợi. Hương Tràm xúc động lý giải vì sao cô chọn "Phao cứu sinh" làm cover cho Album của mình: "Trong cuộc sống, khi mọi thứ xảy ra không như mình mong muốn, nhưng âm nhạc của mình ở đây, khán giả của mình ở đây. Đó chính là cái phao cứu sinh của mình mãi mãi".

Hình ảnh trong tập phát sóng đầu tiên vào ngày 8/1.

So sánh giữa hai phiên bản của chính mình, Hương Tràm chia sẻ: "Charmy khác Hương Tràm ở chỗ cô ấy bớt sợ hơn, dám thử, dám làm. Tôi không có nỗi sợ bên trong mình, tại vì tôi chưa có gia đình và chưa có con. Tôi giữ sức khỏe, sống hết mình, nên dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không sợ".

Khép lại hơn một giờ trò chuyện, Hương Tràm mỉm cười nói một câu giản dị nhưng đầy cảm xúc: "Tôi cảm thấy đây là một không khí như gia đình."

Được biết, sau Hương Tràm, trong "Sao check" tập 2, "đạo diễn bạc tỷ" Thu Trang và "anh tài" Tiến Luật mang đến câu chuyện vừa duyên dáng, vừa nhiều chiều sâu về nghề và đời sống hôn nhân.

"Sao Check" sẽ lên sóng vào lúc 22h05 vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 8/1/2026.