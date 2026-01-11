Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh kỷ niệm bên Quốc Khánh, Công Lý

Chủ nhật, 17:02 11/01/2026 | Giải trí
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bức ảnh chụp chung của NSND Xuân Bắc với hai nghệ sĩ Quốc Khánh và Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, gợi lại ký ức về chương trình Táo Quân - món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết.

Ngày 11/1, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc đăng tải bức ảnh kỷ niệm chụp cùng hai nghệ sĩ gạo cội là NSND Quốc Khánh và NSND Công Lý. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, khoảnh khắc này được ghi lại tại một sự kiện ở Hà Nội vào năm 2019, thời điểm cả ba vẫn còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân).

Kèm theo hình ảnh, NSND Xuân Bắc viết ngắn gọn: "Mọi người thấy anh em tôi thế nào?". Dòng chú thích giản dị nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi thấy bộ ba quen thuộc từng gắn bó suốt nhiều mùa Táo Quân hội ngộ. Không ít ý kiến cho rằng chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến họ "nhớ không khí Tết xưa", khi cả gia đình quây quần trước màn hình để chờ đón chương trình phát sóng đêm Giao thừa.

- Ảnh 1.

Bức ảnh được NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình và sự gắn bó của các nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng không giấu được cảm xúc tiếc nuối khi Táo Quân chính thức tạm dừng sau hơn hai thập kỷ lên sóng. Nghệ sĩ Chí Trung - người từng đảm nhận vai Táo Giao thông cũng để lại bình luận thân tình dưới bài viết: "Ảnh đẹp quá Bắc ơi", thể hiện sự trân trọng dành cho những đồng nghiệp từng đồng hành suốt nhiều năm.

Trước đó không lâu, NSND Xuân Bắc cũng chia sẻ những cảm xúc riêng về thời khắc cuối năm khi đăng tải hình ảnh ngồi bên bếp lửa trong đêm đông. Anh viết về nỗi nhớ quê, nhớ gia đình và những ký ức tuổi thơ khi Tết đang đến gần. Những chia sẻ đời thường này nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả, cho thấy hình ảnh gần gũi, giản dị của nam nghệ sĩ bên cạnh vai trò quen thuộc trên sân khấu và truyền hình.

Suốt hơn 22 năm phát sóng, Táo Quân không chỉ là một chương trình hài kịch mà còn trở thành "điểm hẹn" tinh thần của nhiều thế hệ khán giả Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu do Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận được xem là một trong những hình ảnh biểu tượng, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho chương trình.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Táo Quân thường xuyên ghi nhận lượng người xem cao cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với nhiều câu thoại, tình huống được khán giả nhắc lại suốt nhiều năm sau. Chính vì vậy, thông tin chương trình tạm dừng đã để lại không ít khoảng trống trong cảm xúc của người xem mỗi dịp Tết đến.

Theo thông báo từ VTV, Táo Quân sẽ được thay thế bằng một chương trình mới kết hợp giữa âm nhạc và hài kịch trong đêm Giao thừa. Dù vậy, với nhiều khán giả, hình ảnh bộ ba nghệ sĩ kỳ cựu trong Táo Quân vẫn là ký ức khó phai, gắn liền với không khí đoàn viên và những tràng cười đầu năm mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một năm 2025 đầy thành công với những ca khúc đình đám như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... Anh tâm niệm cố gắng viết những bài hát thật hay về quê hương đất nước để bản thân thấy tự hào.

Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

Lê Phương có tin vui ở tuổi trung niên

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Phương ở tuổi trung niên đã nhận được "trái ngọt" trong công việc sau nhiều năm nỗ lực cống hiến. Mới đây, cô giành được giải thưởng "Ngôi sao xanh" trong sự công nhận của ban giám khảo lẫn khán giả.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang sau 10 năm kết hôn

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Vân Trang và doanh nhân Hữu Quân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 10 năm đồng hành, cặp đôi có một "gia tài" đáng mơ ước là 4 đứa con và

'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

'Người đẹp Tây Đô' đang gây chú ý khi dự thi Miss Intercontinental 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - 'Người đẹp Tây Đô' Nguyễn Thị Thu Ngân sẽ dự thi Miss Intercontinental 2025 diễn ra tại Ai Cập. Cô có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1m71, số đo ba vòng 78-61-92 cm.

'Jang Dong Gun' Việt Nam từ Mỹ trở về tích cực đóng phim, tìm lại hào quang ở tuổi U50

'Jang Dong Gun' Việt Nam từ Mỹ trở về tích cực đóng phim, tìm lại hào quang ở tuổi U50

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Minh Cường ở những năm 2000 từng được khán giả nữ gọi là "Jang Dong Gun" Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại ở tuổi trung niên, anh cho biết khó có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao đó.

Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe

Mẹ ruột U90 của NSND Hồng Vân gây ngỡ ngàng với khán giả vì vẻ ngoài trẻ khỏe

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột NSND Hồng Vân khiến khán giả ngỡ ngàng vì sắc vóc quá trẻ đẹp và khỏe mạnh ở tuổi U90

Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Khoảnh khắc trong quá khứ của 2 con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' mạng xã hội

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, hình ảnh tuổi thơ của 2 con gái MC Quyền Linh: Lọ Lem và Hạt Dẻ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Bố chồng H'Hen Niê gây chú ý

Bố chồng H'Hen Niê gây chú ý

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bố chồng H'Hen Niê mới đây thu hút sự quan tâm khi đến chơi với cháu nội.

Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Chân dung người đẹp Hà thành vừa đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Phương Linh - thí sinh đến từ Hà Nội - vừa giành ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 nhờ trả lời phần thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ.

'Nam thần' màn ảnh góp mặt trong phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' là ai?

'Nam thần' màn ảnh góp mặt trong phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' là ai?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Thanh Sơn sẽ trở lại phim truyền hình của VTV trong bộ phim nối sóng “Cách em 1 milimet” cuối tháng 1 tới đây.

Xem nhiều

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí

GĐXH - Tối nay, Hương Tràm xuất hiện trong tập đầu tiên của chương trình "Sao check" trên VTV3. Nữ ca sĩ quê Nghệ An chia sẻ hành trình sự nghiệp và cuộc sống, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ.

Con gái thứ hai của Hoa hậu Diệu Hoa: Tài sắc vẹn toàn

Con gái thứ hai của Hoa hậu Diệu Hoa: Tài sắc vẹn toàn

Giải trí
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nổi giận sau khi xem clip 'nóng' của chồng

Xem - nghe - đọc
Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo khẩn trên trang cá nhân

Hoa hậu Bảo Ngọc thông báo khẩn trên trang cá nhân

Giải trí
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top