NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh kỷ niệm bên Quốc Khánh, Công Lý

Ngày 11/1, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc đăng tải bức ảnh kỷ niệm chụp cùng hai nghệ sĩ gạo cội là NSND Quốc Khánh và NSND Công Lý. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, khoảnh khắc này được ghi lại tại một sự kiện ở Hà Nội vào năm 2019, thời điểm cả ba vẫn còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân).

Kèm theo hình ảnh, NSND Xuân Bắc viết ngắn gọn: "Mọi người thấy anh em tôi thế nào?". Dòng chú thích giản dị nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi thấy bộ ba quen thuộc từng gắn bó suốt nhiều mùa Táo Quân hội ngộ. Không ít ý kiến cho rằng chỉ một bức ảnh cũng đủ khiến họ "nhớ không khí Tết xưa", khi cả gia đình quây quần trước màn hình để chờ đón chương trình phát sóng đêm Giao thừa.

Bức ảnh được NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình và sự gắn bó của các nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng không giấu được cảm xúc tiếc nuối khi Táo Quân chính thức tạm dừng sau hơn hai thập kỷ lên sóng. Nghệ sĩ Chí Trung - người từng đảm nhận vai Táo Giao thông cũng để lại bình luận thân tình dưới bài viết: "Ảnh đẹp quá Bắc ơi", thể hiện sự trân trọng dành cho những đồng nghiệp từng đồng hành suốt nhiều năm.

Trước đó không lâu, NSND Xuân Bắc cũng chia sẻ những cảm xúc riêng về thời khắc cuối năm khi đăng tải hình ảnh ngồi bên bếp lửa trong đêm đông. Anh viết về nỗi nhớ quê, nhớ gia đình và những ký ức tuổi thơ khi Tết đang đến gần. Những chia sẻ đời thường này nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả, cho thấy hình ảnh gần gũi, giản dị của nam nghệ sĩ bên cạnh vai trò quen thuộc trên sân khấu và truyền hình.

Suốt hơn 22 năm phát sóng, Táo Quân không chỉ là một chương trình hài kịch mà còn trở thành "điểm hẹn" tinh thần của nhiều thế hệ khán giả Việt mỗi dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, bộ ba Ngọc Hoàng - Nam Tào - Bắc Đẩu do Quốc Khánh, Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận được xem là một trong những hình ảnh biểu tượng, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho chương trình.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Táo Quân thường xuyên ghi nhận lượng người xem cao cùng sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, với nhiều câu thoại, tình huống được khán giả nhắc lại suốt nhiều năm sau. Chính vì vậy, thông tin chương trình tạm dừng đã để lại không ít khoảng trống trong cảm xúc của người xem mỗi dịp Tết đến.

Theo thông báo từ VTV, Táo Quân sẽ được thay thế bằng một chương trình mới kết hợp giữa âm nhạc và hài kịch trong đêm Giao thừa. Dù vậy, với nhiều khán giả, hình ảnh bộ ba nghệ sĩ kỳ cựu trong Táo Quân vẫn là ký ức khó phai, gắn liền với không khí đoàn viên và những tràng cười đầu năm mới.