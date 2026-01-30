NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'
GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.
"12 Con giáp" là chương trình thường niên do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN thực hiện mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với chủ đề Sắc Việt, chương trình 12 Con giáp năm nay không chỉ tái hiện những lời chúc quen thuộc, mà còn khắc họa chiều sâu văn hóa ẩn sau mỗi câu chúc: là tình yêu thương thầm lặng của cha mẹ, là khát vọng vươn lên của người trẻ, là mong ước bình an của mỗi mái nhà.
Trong không gian Tết ấm áp, những lời chúc ấy hòa quyện thành sắc xuân Việt Nam - gắn kết con người, gìn giữ truyền thống và thắp sáng niềm tin cho năm mới.
Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, tạo nên sự giao thoa đặc biệt giữa kinh nghiệm, dấu ấn cá nhân và sức sáng tạo trẻ trung.
Ở nhóm nghệ sĩ gạo cội và có sức ảnh hưởng lớn là NSƯT Chí Trung, ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Điều thú vị là chương trình gắn kết 12 nghệ sĩ thành các nhóm Tam hợp. Không còn là những cá nhân riêng lẻ, họ tìm thấy nhau ở sự đồng điệu trong tính cách và năng lượng.
Bên cạnh đó là các nghệ sĩ trẻ, đang được công chúng yêu mến và hoạt động sôi nổi như: diễn viên Liên Bỉnh Phát, diễn viên Duy Khánh, diễn viên Steven Nguyễn, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tuấn Cry, ca sĩ Han Sara, ca sĩ Ngô Lan Hương, ca sĩ Bùi Trường Linh, ca sĩ Hà Myo. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ không chỉ làm phong phú màu sắc biểu diễn mà còn thể hiện rõ tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại – một trong những giá trị cốt lõi của 12 Con giáp – Sắc Việt.
Bên cạnh loạt phóng sự được thực hiện trên nhiều địa phương khắp cả nước, một điểm nhấn không thể bỏ qua trong chương trình là những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư công phu và hoành tráng.
Chương trình "12 Con giáp 2026" được phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.
'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dânXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.
Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.
Vợ chồng Lê Phương có tin vuiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.
Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh TamXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.
Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêuGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đã phải làm một việc không hề mong muốn đó là trực tiếp điều tra, hỏi cung Triển - người bạn thân thiết từ lâu.
'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô laGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang, anh chọn sống kín tiếng bên tổ ấm nhỏ. Mới đây, nam doanh nhân 8X khoe "của để dành" là 3 con đáng yêu khiến ai cũng ghen tị.
Xử phạt ca sĩ Khánh PhươngXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ca sĩ Phạm Khánh Phương, mức phạt là 100 triệu đồng.
Màn 'dằn mặt' con dâu tương lai của nghệ sĩ Vân Dung khiến dân mạng cười ngấtGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH – Không giống như những bà mẹ chồng quyền lực, đậm chất hào môn trong phim ngôn tình, "Táo Y tế" Vân Dung vừa có màn nhắn nhủ con dâu tương lai cực kỳ lầy lội.
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Đồng hồ đếm ngược" quy tụ dàn diễn viên gây chú ý, trong đó có các gương mặt quen thuộc với phim giờ vàng VTV.
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.