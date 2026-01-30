Mới nhất
NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

Thứ sáu, 15:16 30/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.

"12 Con giáp" là chương trình thường niên do Ban Văn hóa - Giải trí, Đài THVN thực hiện mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với chủ đề Sắc Việt, chương trình 12 Con giáp năm nay không chỉ tái hiện những lời chúc quen thuộc, mà còn khắc họa chiều sâu văn hóa ẩn sau mỗi câu chúc: là tình yêu thương thầm lặng của cha mẹ, là khát vọng vươn lên của người trẻ, là mong ước bình an của mỗi mái nhà. 

Trong không gian Tết ấm áp, những lời chúc ấy hòa quyện thành sắc xuân Việt Nam - gắn kết con người, gìn giữ truyền thống và thắp sáng niềm tin cho năm mới.

Loạt nghệ sĩ góp mặt trong &quot;12 Con giáp 2026&quot; - Ảnh 1.

Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ. Ảnh VTV

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, tạo nên sự giao thoa đặc biệt giữa kinh nghiệm, dấu ấn cá nhân và sức sáng tạo trẻ trung. 

Ở nhóm nghệ sĩ gạo cội và có sức ảnh hưởng lớn là NSƯT Chí Trung, ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Điều thú vị là chương trình gắn kết 12 nghệ sĩ thành các nhóm Tam hợp. Không còn là những cá nhân riêng lẻ, họ tìm thấy nhau ở sự đồng điệu trong tính cách và năng lượng.

Bên cạnh đó là các nghệ sĩ trẻ, đang được công chúng yêu mến và hoạt động sôi nổi như: diễn viên Liên Bỉnh Phát, diễn viên Duy Khánh, diễn viên Steven Nguyễn, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, nhạc sĩ Tuấn Cry, ca sĩ Han Sara, ca sĩ Ngô Lan Hương, ca sĩ Bùi Trường Linh, ca sĩ Hà Myo. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ không chỉ làm phong phú màu sắc biểu diễn mà còn thể hiện rõ tinh thần kết nối truyền thống và hiện đại – một trong những giá trị cốt lõi của 12 Con giáp – Sắc Việt.

NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026' - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình "12 Con giáp 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh VTV

Bên cạnh loạt phóng sự được thực hiện trên nhiều địa phương khắp cả nước, một điểm nhấn không thể bỏ qua trong chương trình là những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư công phu và hoành tráng.

Chương trình "12 Con giáp 2026" được phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì "bảo kê" Tập đoàn Trinh TamPhó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.

"Đồng hồ đếm ngược" - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

GĐXH - Thành là một diễn viên tự do và anh làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền và bất ngờ nhận được vai chính.


