Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái gây chú ý liên quan đến một nữ ca sĩ

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, ca sĩ Duyên Quỳnh bày tỏ niềm tự hào khi giành chiếc cup tại Làn sóng xanh nhờ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Nguyễn Văn Chung sáng tác.

"Quỳnh vinh dự được cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng nâng trên tay chiếc cup của Làn sóng xanh với Giải thưởng đặc biệt dành cho ca khúc 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là ca khúc nằm trong album cùng tên, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) qua giọng hát của Duyên Quỳnh. Thành công của ca khúc trong thời gian qua giúp Duyên Quỳnh trở thành cái tên gây chú ý, được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau.

Quỳnh cũng xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này đến tất cả anh chị em nghệ sỹ đã cùng thể hiện bài hát, các nhạc sĩ hoà âm phối khí, mix, master và quý khán thính giả đã cùng đồng hành, yêu thương, lan toả và làm nên thành công cho ca khúc này. Cảm ơn Làn sóng xanh đã trao cho Quỳnh chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp! Quỳnh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!", cô chia sẻ.

Ngay dưới bài đăng rất nhiều khán giả đã để lại lời chúc mừng nữ ca sĩ. Đáng chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: "Chúc mừng em với chiếc cúp thứ 2 năm nay" - Duyên Quỳnh khiêm tốn đáp: "Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng anh và mọi người ạ!".

Duyên Quỳnh biểu diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" mở màn lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chúc mừng Duyên Quỳnh nhận chiếc cup thứ 2 trong năm.

Tuy nhiên, trước đó, liên quan đến Làn sóng xanh 2025, Duyên Quỳnh đã là tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì sự cố xảy ra trong tiết mục mở màn của lễ trao giải. Cụ thể, trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Nguyễn Duyên Quỳnh bị phát hiện đưa micro không khớp với phần giọng hát vang lên từ nhạc nền, dẫn đến việc khán giả nhận ra cô đang nhép theo bản thu có sẵn. Tình huống trở nên khó xử hơn khi camera ghi lại phản ứng của nhiều nghệ sĩ dưới khán đài mỉm cười, thì thầm điều gì đó.

Chỉ trong thời gian ngắn, khoảnh khắc của Nguyễn Duyên Quỳnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng sự cố khiến tiết mục thiếu trọn vẹn, thậm chí đặt nghi vấn về việc sử dụng bản thu sẵn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật hoặc sơ suất trong việc xử lý micro trên sân khấu trực tiếp.

Hiện, phía Nguyễn Duyên Quỳnh vẫn chưa đưa ra bất kỳ chia sẻ nào xoay quanh màn trình diễn gây tranh cãi tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Duyên Quỳnh.

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát đầy nội lực. Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên TP.HCM học Nhạc viện. Tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc.

Năm 2019, Duyên Quỳnh giành quán quân "Người kể chuyện tình". Cùng năm, cô tiếp tục đạt được giải Á quân "Ban nhạc quyền năng". Sau đó, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Tỏa sáng sao đôi" cùng ca sĩ Minh Sang.

Bên cạnh ca hát, Duyên Quỳnh cũng là ca sĩ lồng tiếng cho nhiều dự án phim, trong đó nổi bật là nhân vật Isabela trong bom tấn Encanto.

Trong năm 2025, Duyên Quỳnh được nhắc đến nhiều qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", lan toả tình yêu quê hương, đất nước. Trong 2 dịp đại lễ, Duyên Quỳnh đã có nhiều buổi biểu diễn trên sân khấu lớn phục vụ công chúng cũng như đến tận nơi để động viên tinh thần các chiến sĩ tập luyện diễu binh.

Ngoài ra, Duyên Quỳnh phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án cộng đồng 300 bài hát thiếu nhi nhằm mang đến những giá trị hữu ích cho sự phát triển của các em.



