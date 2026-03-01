Nhận gần 17 tỷ đồng tiền đền bù, con dâu bị bố chồng 80 tuổi kiện ra tòa
GĐXH - Một vụ tranh chấp gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xoay quanh số tiền đền bù đất lên tới 4,46 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).
Không chỉ là câu chuyện pháp lý, vụ việc còn đặt ra nhiều suy ngẫm về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong gia đình.
Từ thỏa thuận phụng dưỡng đến tranh chấp tiền tỷ
Theo thông tin từ Toutiao, nhiều năm trước, ông Trình (80 tuổi) làm thủ tục tặng cho con trai căn nhà cũ rộng khoảng 300m² với một điều kiện rõ ràng: con trai có trách nhiệm phụng dưỡng ông đến cuối đời. Đây là hình thức tặng cho tài sản có điều kiện – khá phổ biến tại nhiều gia đình châu Á, khi cha mẹ chuyển giao tài sản để đổi lấy sự chăm sóc tuổi già.
Sau khi nhận nhà, vợ chồng người con đã bỏ thêm tiền xây dựng, mở rộng diện tích lên hơn 700m². Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào năm 2020 khi người con trai đột ngột qua đời. Theo quy định thừa kế, toàn bộ tài sản chuyển sang người vợ là bà Triệu.
Đến tháng 8/2021, căn nhà thuộc diện giải phóng mặt bằng. Số tiền đền bù 4,46 triệu NDT được chuyển vào tài khoản bà Triệu. Từ đây, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi bà ngừng chi trả sinh hoạt phí, viện phí và không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chăm sóc bố chồng như thỏa thuận ban đầu.
Cho rằng mình bị bỏ mặc, ông Trình quyết định khởi kiện con dâu, yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận tặng cho và đòi lại phần giá trị tài sản tương ứng.
Phán quyết cuối cùng: Quyền lợi đi kèm nghĩa vụ
Vụ việc trải qua nhiều cấp xét xử. Tòa án xác định thỏa thuận tặng nhà ban đầu là hợp pháp và có hiệu lực ràng buộc. Khi người thừa kế chấp nhận hưởng quyền lợi từ tài sản, họ đồng thời phải kế thừa nghĩa vụ đi kèm.
Tuy nhiên, tòa cũng xem xét yếu tố thực tế: phần giá trị tăng thêm do vợ chồng bà Triệu bỏ tiền xây dựng, khoảng 3,79 triệu NDT, được công nhận là tài sản thuộc về bà. Trong khi đó, phần giá trị tương ứng căn nhà gốc khoảng 670.000 NDT phải hoàn trả lại cho ông Trình.
Phán quyết được cho là vừa bảo vệ quyền lợi người cao tuổi, vừa ghi nhận công sức đóng góp thực tế của người con dâu.
Khi tranh chấp tiền bạc làm rạn nứt tình thân
Dưới góc nhìn gia đình, vụ việc không chỉ dừng lại ở con số hàng chục tỷ đồng. Điều đáng suy ngẫm là sự đứt gãy niềm tin giữa các thành viên.
Trong nhiều gia đình, việc cha mẹ chuyển giao tài sản sớm cho con cái thường xuất phát từ tình thương và mong muốn được an tâm tuổi già. Nhưng khi tài sản đã trao đi, nếu không có sự ràng buộc rõ ràng hoặc sự tự nguyện giữ chữ “hiếu”, mối quan hệ rất dễ bị thử thách.
Ở chiều ngược lại, người con dâu cũng có thể chịu áp lực lớn sau khi chồng qua đời: gánh nặng tài chính, trách nhiệm nuôi con, ổn định cuộc sống. Khi lợi ích và trách nhiệm chồng chéo, nếu thiếu đối thoại và sự đồng cảm, mâu thuẫn sẽ nhanh chóng leo thang.
Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị, khi tặng cho tài sản kèm điều kiện phụng dưỡng, cần lập văn bản rõ ràng, chi tiết và có công chứng. Nội dung nên quy định cụ thể trách nhiệm chăm sóc, chi phí sinh hoạt, y tế và các tình huống phát sinh.
Tuy nhiên, giấy tờ chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn vẫn là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tài sản có thể chia theo giá trị, nhưng tình thân chỉ bền vững khi mỗi bên ý thức được trách nhiệm của mình.
Vụ việc tại Trung Quốc nhưng nhắc nhở chúng ta rằng: trong gia đình, quyền lợi không bao giờ tồn tại độc lập với nghĩa vụ. Khi một người chỉ muốn giữ phần “được” mà buông bỏ phần “phải”, cái giá phải trả có thể không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự rạn nứt không dễ hàn gắn giữa những người từng là ruột thịt.
