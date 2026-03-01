Mới nhất
Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1

Chủ nhật, 10:35 01/03/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người đàn ông khi còn độc thân có thể sống khá tự do, theo đuổi nhiều thú vui. Thế nhưng, khi trở thành cha, họ dường như thay đổi hoàn toàn.

Ba cung hoàng đạo nam dưới đây được xem là những người cha mẫu mực, sẵn sàng gác lại sở thích riêng để dành trọn tình yêu thương cho con.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Người cha của gia đình, yêu con bằng tất cả trái tim

Trong các cung hoàng đạo nam, Cự Giải nổi tiếng là người đàn ông sống thiên về tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. 

Khi trở thành cha, bản năng bảo vệ và chăm sóc của họ càng được thể hiện rõ rệt.

Đối với người cha Cự Giải, con cái không chỉ là niềm tự hào mà còn là thế giới riêng đầy ý nghĩa. Họ sẵn sàng từ bỏ những cuộc vui cá nhân, hạn chế các mối quan hệ xã giao để dành thời gian ở bên con nhiều hơn. 

Trong mắt họ, con luôn là điều tuyệt vời nhất, đáng yêu, đặc biệt và xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp.

Khi con trưởng thành, Cự Giải càng chú trọng vai trò đồng hành. Họ quan tâm từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của con, từ chuyện học hành đến cảm xúc thường ngày. 

Thậm chí, với nhiều người thuộc cung hoàng đạo này, sự nghiệp đôi khi cũng không quan trọng bằng việc chứng kiến con lớn lên hạnh phúc.

Chính vì yêu thương quá nhiều, Cự Giải đôi lúc có xu hướng nuông chiều con, nhưng tất cả đều xuất phát từ mong muốn bảo vệ và bao bọc con trước những khó khăn của cuộc sống.

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1 - Ảnh 1.

Khi con trưởng thành, Cự Giải càng chú trọng vai trò đồng hành. Họ quan tâm từng thay đổi nhỏ trong cuộc sống của con, từ chuyện học hành đến cảm xúc thường ngày. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Người cha vừa là bạn, vừa là điểm tựa cảm xúc

Nam Song Ngư vốn là người giàu cảm xúc, sống nội tâm và đôi khi thiếu tự tin vào bản thân. Tuy nhiên, khi có con, họ như tìm thấy nguồn năng lượng mới giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Đứa trẻ trở thành động lực khiến Song Ngư trưởng thành nhanh chóng. 

Tình cảm mà trước đây họ dành cho tình yêu đôi lứa giờ được chuyển hóa thành sự quan tâm dịu dàng dành cho con cái. 

Họ không chỉ chăm sóc mà còn muốn cùng con trải nghiệm cuộc sống, cùng học hỏi và cùng lớn lên.

Trong các cung hoàng đạo, Song Ngư là hình mẫu người cha gần gũi nhất với con. Họ thích trò chuyện, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của trẻ. 

Thay vì áp đặt, Song Ngư chọn cách trở thành người bạn đồng hành, giúp con cảm thấy an toàn khi chia sẻ mọi suy nghĩ.

Sự thấu hiểu và tinh tế khiến con cái của người cha Song Ngư thường có đời sống cảm xúc phong phú và cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc từ gia đình.

Top cung hoàng đạo nam chuẩn 'ông bố quốc dân': Có con là đặt gia đình lên số 1 - Ảnh 2.

Trong các cung hoàng đạo, Song Ngư là hình mẫu người cha gần gũi nhất với con. Họ thích trò chuyện, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của trẻ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Người cha nghiêm khắc nhưng yêu con theo cách bền vững nhất

Nếu Cự Giải yêu con bằng sự chăm sóc và Song Ngư yêu con bằng cảm xúc, thì Ma Kết lại thể hiện tình yêu theo cách thực tế và kỷ luật hơn.

Đàn ông Ma Kết không thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời nói. Họ chọn cách âm thầm trở thành điểm tựa vững chắc cho con. 

Với cung hoàng đạo này, yêu con không phải là chiều chuộng mà là chuẩn bị cho con khả năng tự lập trong tương lai.

Người cha Ma Kết đề cao giáo dục, tính tự giác và trách nhiệm cá nhân. Họ có thể nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc ấy luôn đi kèm sự kiên nhẫn và bao dung. 

Khi con mắc sai lầm, Ma Kết không dễ nổi giận mà tập trung vào việc hướng dẫn để con hiểu và trưởng thành.

Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ và đáng tin cậy. Chính sự ổn định này giúp con cái cảm nhận được một bờ vai vững chắc để dựa vào suốt hành trình trưởng thành.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội4 cung hoàng đạo quay lưng lạnh lùng đến bất ngờ khi bị phản bội

GĐXH - Khi niềm tin bị phá vỡ, một số cung hoàng đạo có xu hướng rời đi rất nhanh, không tranh cãi, chỉ đơn giản là quay lưng để bảo vệ lòng tự trọng và sự bình yên của mình.

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Giàu có không phải do may mắn: 4 con giáp cực nhạy với cơ hội kiếm tiền

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

Đã yêu là miễn nhiễm với cám dỗ: Top con giáp nam nói không với 'trà xanh'

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là “trạm radar” phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Thứ quyết định cuộc sống sướng hay khổ không phải là tiền

Nghỉ hưu rồi mới nhận ra: Thứ quyết định cuộc sống sướng hay khổ không phải là tiền

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu không đơn thuần là dấu chấm hết của một hành trình lao động, mà là khởi đầu của một giai đoạn sống hoàn toàn mới, nơi con người có cơ hội quay về với chính mình.

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Giấu vợ "cắm" sổ lương cho em họ vay tiền, giờ tôi trắng tay gánh nợ

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.

Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâu

Mệt mỏi khi sống dưới cái bóng quá lớn của chị dâu

Gia đình - 13 giờ trước

Tôi về làm dâu hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Người EQ cao nói chuyện khác người thường ở 7 điểm

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Không phải ai giao tiếp nhiều cũng là người giao tiếp giỏi. Điểm khác biệt của những người EQ cao nằm ở khả năng thấu hiểu cảm xúc, không chỉ của bản thân mà còn của người đối diện.

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Cung hoàng đạo không bao giờ công khai tình cảm trên mạng xã hội

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Dù đang hạnh phúc hay đã kết thúc một mối quan hệ, những cung hoàng đạo dưới đây vẫn giữ nguyên nguyên tắc: chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, không cần phô bày trước đám đông.

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

40 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, nhưng lại không thể kết hôn vì lý do này

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Ở cái tuổi 40, khi bạn bè đồng lứa đã đề huề con cái, yên bề gia thất, tôi vẫn đi về lẻ bóng. Ai nhìn vào cũng bảo tôi kén chọn, hay "có vấn đề".

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, sự an ổn của người cao tuổi một phần nhờ vào lòng hiếu thảo của con cái, nhưng phần lớn lại nằm ở sự chuẩn bị của chính họ.

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - 4 kiểu phụ nữ nên tránh xa khi chọn bạn đời là những kiểu nào? Theo nhiều chuyên gia tâm lý hôn nhân, ngoại hình không quyết định hạnh phúc lâu dài. Điều quan trọng nằm ở tính cách, giá trị sống và khả năng đồng hành. Dưới đây là 4 kiểu phụ nữ dù xinh đẹp vẫn dễ khiến hôn nhân rơi vào mệt mỏi nếu không thay đổi.

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Một chiếc chìa khóa làm lộ ra tuổi già cô đơn của người cha trong nhà con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng tuổi già sống cùng con cháu là quãng thời gian an yên nhất của cuộc đời. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Nghỉ hưu, tôi nhận ra mình chỉ được nhớ tới khi gia đình con cần người trông cháu

Gia đình

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần hết lòng vì con cháu thì gia đình sẽ tự nhiên ấm áp. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sự hy sinh nếu không đặt đúng giới hạn, cuối cùng lại trở thành điều… bị xem là hiển nhiên.

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Về già, dù con cái có hiếu thuận đến đâu cũng nhất định phải giữ lại 3 thứ này

Gia đình
4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

4 kiểu phụ nữ dù đẹp đến đâu vẫn nên tránh xa khi chọn bạn đời

Chuyện vợ chồng
Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc

Những tháng sinh Âm lịch nằm trong nhóm dễ có hôn nhân hạnh phúc

Gia đình
Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

Gia đình

Top