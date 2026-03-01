Mới nhất
4 tín hiệu 'cầu cứu' từ con cái, cha mẹ cần biết sớm kẻo mọi chuyện đi quá xa

Chủ nhật, 10:17 01/03/2026 | Gia đình
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là “trạm radar” phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em cho rằng, nhiều biểu hiện bị xem là “bướng bỉnh”, “khó bảo” thực chất lại là dấu hiệu trẻ đang gặp vấn đề tâm lý hoặc áp lực nội tâm. Dưới đây là 4 tín hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên xem nhẹ.

4 Tín hiệu cầu cứu từ con cái mà cha mẹ cần nhận biết ngay trong năm 2026 - Ảnh 1.

Hay cãi lại: Khi con muốn được lắng nghe

Một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên hay cãi, phản ứng lại mọi yêu cầu của cha mẹ khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, hành vi này không hẳn là hỗn láo mà có thể là bước phát triển tự nhiên khi trẻ hình thành cái tôi độc lập.

Khi lớn lên, trẻ bắt đầu có quan điểm riêng. Nếu mọi quyết định đều bị áp đặt, trẻ dễ cảm thấy mình không được tôn trọng, không có tiếng nói và không có giá trị trong gia đình. Lúc này, việc “cãi lại” là cách trẻ khẳng định sự tồn tại của bản thân.

Thay vì quát mắng, cha mẹ nên chuyển từ mệnh lệnh sang đối thoại. Một câu hỏi đơn giản như “Con nghĩ sao về việc này?” có thể giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe. Khi được tôn trọng, trẻ sẽ học cách trình bày quan điểm một cách văn minh hơn thay vì phản kháng tiêu cực.

Rối loạn ăn uống: Tín hiệu liên quan đến cả thể chất và tinh thần

Trẻ đột nhiên chán ăn hoặc ăn uống mất kiểm soát không chỉ là vấn đề khẩu vị. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thói quen ăn uống có liên quan mật thiết đến trạng thái cảm xúc.

Khi căng thẳng, lo âu hoặc chịu áp lực, trẻ có thể ăn quá nhiều để xoa dịu cảm xúc hoặc ngược lại, bỏ ăn vì mất hứng thú. Nếu cha mẹ chỉ tập trung ép con ăn mà không tìm hiểu nguyên nhân phía sau, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều quan trọng là quan sát sự thay đổi kéo dài bao lâu và có đi kèm biểu hiện nào khác không. Thay vì ép buộc, hãy trò chuyện nhẹ nhàng để hiểu con đang gặp chuyện gì. Việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và môi trường gia đình tích cực sẽ giúp trẻ cân bằng trở lại.

Đột nhiên không muốn đi học: “Đèn đỏ” từ môi trường học đường

Một trong những tín hiệu rõ ràng nhất cha mẹ cần chú ý là khi con bỗng nhiên không muốn đến trường. Đặc biệt nếu trước đó trẻ vẫn vui vẻ, hòa đồng.

Nguyên nhân có thể đến từ nhiều phía: bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, xung đột nhóm, áp lực học tập quá mức hoặc cảm giác không theo kịp bài vở. Nếu cha mẹ phản ứng bằng cách trách móc như “Không đi học thì làm gì?” hoặc “Có thế mà cũng kêu”, trẻ sẽ có xu hướng thu mình và chịu đựng một mình.

Điều trẻ cần là cảm giác an toàn. Hãy để con biết rằng bố mẹ luôn đứng về phía con. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, phụ huynh có thể trao đổi với giáo viên, điều chỉnh lịch học hoặc tìm sự hỗ trợ chuyên môn nếu cần thiết.

Thay đổi cảm xúc bất thường: Khi nội tâm quá tải

Trẻ bỗng trở nên cáu gắt, buồn bã, im lặng hoặc dễ nổi nóng vô cớ là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Trẻ em cũng trải qua áp lực, tổn thương và thất vọng, nhưng chưa có đủ kỹ năng để diễn đạt và xử lý cảm xúc.

Nếu cha mẹ chỉ tập trung dập tắt hành vi như la mắng hay phạt, cảm xúc tiêu cực sẽ bị dồn nén và có thể bùng phát mạnh hơn sau đó. Thay vào đó, hãy giúp con gọi tên cảm xúc của mình: “Có phải con đang buồn?” hay “Con đang giận điều gì đúng không?”.

Những hoạt động đơn giản như cùng con đi dạo, chơi thể thao, vẽ tranh hoặc viết nhật ký có thể giúp trẻ giải tỏa cảm xúc một cách lành mạnh.

Làm sao để trở thành “người nhận tín hiệu” giỏi?

Nuôi dạy con không chỉ là dạy đúng sai mà còn là học cách lắng nghe điều con chưa nói thành lời. Những biểu hiện tưởng như tiêu cực có thể là lời cầu cứu nếu cha mẹ đủ tinh tế để nhận ra.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên:

Dành thời gian trò chuyện riêng với con mỗi ngày.

Tôn trọng cảm xúc của trẻ, kể cả khi chúng khác với mong đợi của mình.

Tránh so sánh con với người khác.

Tìm đến chuyên gia tâm lý khi nhận thấy dấu hiệu kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng.

Chỉ một câu hỏi giản dị như “Con ổn không?” đôi khi lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa cảm xúc mà trẻ đã chờ đợi bấy lâu.

Phát hiện sớm và đồng hành đúng cách sẽ giúp con vượt qua khó khăn trước khi mọi chuyện trở nên quá tải. Bởi trong hành trình lớn lên, điều trẻ cần nhất không phải là những lời phán xét, mà là một nơi đủ an toàn để được thấu hiểu và yêu thương.

