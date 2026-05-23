Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thứ bảy, 16:57 23/05/2026 | Thế giới showbiz
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ được yêu mến bởi giọng hát và hình ảnh nghệ sĩ văn minh, Hà Anh Tuấn nhiều năm qua còn âm thầm ghi dấu trong lòng công chúng bằng hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mới đây, câu chuyện nam ca sĩ cùng dự án “Chồi Việt Nam” hỗ trợ một bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ thực hiện ca ghép gan thành công đã khiến nhiều người xúc động. Không ít khán giả cho rằng điều đáng quý ở Hà Anh Tuấn không nằm ở những con số hỗ trợ, mà ở cách anh kiên trì theo đuổi các hoạt động cộng đồng một cách lặng lẽ, lâu dài và đầy trách nhiệm.

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn xúc động trước cô bé 2 tuổi ghép gan.

Bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được Hà Anh Tuấn hỗ trợ ghép gan

VOV mới đây đưa tin bệnh nhi là bé Nguyễn Hồng Điệp, vừa tròn 2 tuổi, được ghép gan từ chính người cha ruột tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Ca đại phẫu kéo dài khoảng 10 tiếng với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao.

Theo thông tin từ dự án “Chồi Việt Nam”, toàn bộ chi phí ghép gan cho bé đã được hỗ trợ, đồng thời dự án còn tài trợ chi phí sinh hoạt trong suốt 6 tháng hồi phục cho người cha để gia đình có thể yên tâm đồng hành cùng con trong giai đoạn điều trị khó khăn nhất.

Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi, sớm mồ côi mẹ nhưng vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật đã khiến nhiều người nghẹn lòng.

Trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn viết những dòng đầy xúc động: “Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời. Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con ‘gan lì’ sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 tiếng”.

Nam ca sĩ cũng gửi gắm mong muốn cô bé lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế và luôn nhớ đến sự hy sinh của người cha cùng các y bác sĩ đã cứu mình.

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho cách làm thiện nguyện của Hà Anh Tuấn: không phô trương, không biến lòng tốt thành công cụ đánh bóng tên tuổi.

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em khó khăn

Dự án “Chồi Việt Nam” được Hà Anh Tuấn khởi xướng từ năm 2020, tập trung vào hai lĩnh vực chính là y tế và giáo dục dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khác với nhiều hoạt động thiện nguyện mang tính thời điểm, Hà Anh Tuấn lựa chọn con đường dài hơi, bền bỉ. Dự án phối hợp cùng nhiều bệnh viện, trường học và các tổ chức xã hội trên cả nước để hỗ trợ thực chất cho trẻ em nghèo, đặc biệt là các bệnh nhi cần điều trị dài ngày với chi phí lớn.

Trong nhiều năm qua, “Chồi Việt Nam” đã đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi ung thư, bệnh nhi ghép tạng cũng như nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Năm 2021, giữa thời điểm TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn từng gây xúc động khi âm thầm ủng hộ hàng tỷ đồng cho công tác chống dịch. Nam ca sĩ cùng người hâm mộ đã trao tặng máy thở, vật tư y tế và nhiều hỗ trợ thiết thực cho tuyến đầu.

Không chỉ vậy, anh còn nhiều lần tổ chức các đêm nhạc gây quỹ từ thiện để hỗ trợ trẻ em nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Điều khiến công chúng đặc biệt yêu quý Hà Anh Tuấn là cách làm thiện nguyện của anh gần như không mang màu sắc đánh bóng tên tuổi. Phần lớn các hoạt động chỉ được biết đến khi chính những người được giúp đỡ hoặc đơn vị tiếp nhận chia sẻ lại.

Một nghệ sĩ chọn khiêm nhường thay vì ồn ào

Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 5.

Trong showbiz, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với những phát ngôn gây tranh cãi hoặc hình ảnh hào nhoáng, Hà Anh Tuấn lại chọn cách đi đường dài bằng âm nhạc và các giá trị cộng đồng.

Anh hiếm khi dùng đời tư để tạo chú ý. Thay vào đó, nam ca sĩ tập trung vào các sản phẩm nghệ thuật chỉn chu và những dự án xã hội mang tính lan tỏa tích cực.

Không tổ chức rầm rộ, không biến hoạt động cộng đồng thành sân khấu truyền thông, anh chọn cách xuất hiện đúng lúc cần thiết rồi lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Và đôi khi, chính những hành động âm thầm ấy lại tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.

20.000 khán giả xúc động khi Hà Anh Tuấn hát "Nhà tôi có treo một lá cờ"20.000 khán giả xúc động khi Hà Anh Tuấn hát 'Nhà tôi có treo một lá cờ'

GĐXH - Cả sân khấu xúc động, hát theo Hà Anh Tuấn khi nam ca sĩ trình diễn ca khúc "Nhà tôi có treo một lá cờ".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê một đời tảo tần, dạy con bằng tình yêu thương giản dị

Mẹ ruột Hoa hậu H'Hen Niê một đời tảo tần, dạy con bằng tình yêu thương giản dị

Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh và OSAD góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Hoàng Dũng, Đinh Mạnh Ninh và OSAD góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Ngược đường ngược nắng' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 cuộc thi hoa hậu, nhiều lần phải 'dìm nhan sắc' để mang lại tiếng cười cho khán giả

Nữ nghệ sĩ từng lọt top 15 cuộc thi hoa hậu, nhiều lần phải 'dìm nhan sắc' để mang lại tiếng cười cho khán giả

3 bí quyết ‘chống già’ của Jennifer Phạm

3 bí quyết ‘chống già’ của Jennifer Phạm

Cùng chuyên mục

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

GĐXH - Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tới

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động

Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn động

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Ảnh hậu trường ít được tiết lộ của ‘Hoàn Châu cách cách'

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Con gái Tuấn Hưng tấm tắc khen cơm bố nấu trên sóng truyền hình

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã từ bỏ thừa kế khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD từ vợ để lại.

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.

Xem nhiều

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Nam thần VFC - bạn thân Hồng Đăng sở hữu chung cư, nhà biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng

Thế giới showbiz

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz
Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Vì sao 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy từ chối thừa kế 6,8 tỷ USD của vợ?

Thế giới showbiz
Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Thế giới showbiz
Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'

Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top