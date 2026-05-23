Hà Anh Tuấn hỗ trợ bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ được ghép gan thành công và hành trình làm thiện nguyện bền bỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mới đây, câu chuyện nam ca sĩ cùng dự án “Chồi Việt Nam” hỗ trợ một bé gái 2 tuổi mồ côi mẹ thực hiện ca ghép gan thành công đã khiến nhiều người xúc động. Không ít khán giả cho rằng điều đáng quý ở Hà Anh Tuấn không nằm ở những con số hỗ trợ, mà ở cách anh kiên trì theo đuổi các hoạt động cộng đồng một cách lặng lẽ, lâu dài và đầy trách nhiệm.

VOV mới đây đưa tin bệnh nhi là bé Nguyễn Hồng Điệp, vừa tròn 2 tuổi, được ghép gan từ chính người cha ruột tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Ca đại phẫu kéo dài khoảng 10 tiếng với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao.

Theo thông tin từ dự án “Chồi Việt Nam”, toàn bộ chi phí ghép gan cho bé đã được hỗ trợ, đồng thời dự án còn tài trợ chi phí sinh hoạt trong suốt 6 tháng hồi phục cho người cha để gia đình có thể yên tâm đồng hành cùng con trong giai đoạn điều trị khó khăn nhất.

Hình ảnh cô bé nhỏ tuổi, sớm mồ côi mẹ nhưng vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật đã khiến nhiều người nghẹn lòng.

Trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn viết những dòng đầy xúc động: “Con gái Hồng Điệp vừa tròn 2 tuổi. Mồ côi mẹ và mắt đẹp ngời. Bàn tay bé xíu nắm chặt như sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Con ‘gan lì’ sống tiếp bằng chính một phần gan nhận được từ cha qua một cuộc phẫu thuật 10 tiếng”.

Nam ca sĩ cũng gửi gắm mong muốn cô bé lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế và luôn nhớ đến sự hy sinh của người cha cùng các y bác sĩ đã cứu mình.

Không chỉ người hâm mộ, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho cách làm thiện nguyện của Hà Anh Tuấn: không phô trương, không biến lòng tốt thành công cụ đánh bóng tên tuổi. Hà Anh Tuấn và hành trình gieo hy vọng cho trẻ em khó khăn

Dự án “Chồi Việt Nam” được Hà Anh Tuấn khởi xướng từ năm 2020, tập trung vào hai lĩnh vực chính là y tế và giáo dục dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khác với nhiều hoạt động thiện nguyện mang tính thời điểm, Hà Anh Tuấn lựa chọn con đường dài hơi, bền bỉ. Dự án phối hợp cùng nhiều bệnh viện, trường học và các tổ chức xã hội trên cả nước để hỗ trợ thực chất cho trẻ em nghèo, đặc biệt là các bệnh nhi cần điều trị dài ngày với chi phí lớn.

Trong nhiều năm qua, “Chồi Việt Nam” đã đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi ung thư, bệnh nhi ghép tạng cũng như nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2021, giữa thời điểm TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn từng gây xúc động khi âm thầm ủng hộ hàng tỷ đồng cho công tác chống dịch. Nam ca sĩ cùng người hâm mộ đã trao tặng máy thở, vật tư y tế và nhiều hỗ trợ thiết thực cho tuyến đầu.

Không chỉ vậy, anh còn nhiều lần tổ chức các đêm nhạc gây quỹ từ thiện để hỗ trợ trẻ em nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Điều khiến công chúng đặc biệt yêu quý Hà Anh Tuấn là cách làm thiện nguyện của anh gần như không mang màu sắc đánh bóng tên tuổi. Phần lớn các hoạt động chỉ được biết đến khi chính những người được giúp đỡ hoặc đơn vị tiếp nhận chia sẻ lại.

Một nghệ sĩ chọn khiêm nhường thay vì ồn ào

Trong showbiz, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với những phát ngôn gây tranh cãi hoặc hình ảnh hào nhoáng, Hà Anh Tuấn lại chọn cách đi đường dài bằng âm nhạc và các giá trị cộng đồng.

Anh hiếm khi dùng đời tư để tạo chú ý. Thay vào đó, nam ca sĩ tập trung vào các sản phẩm nghệ thuật chỉn chu và những dự án xã hội mang tính lan tỏa tích cực.

Không tổ chức rầm rộ, không biến hoạt động cộng đồng thành sân khấu truyền thông, anh chọn cách xuất hiện đúng lúc cần thiết rồi lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Và đôi khi, chính những hành động âm thầm ấy lại tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.