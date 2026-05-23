Nàng thơ của Trương Nghệ Mưu gây sốt

Thứ bảy, 06:35 23/05/2026 | Thế giới showbiz

Lưu Hạo Tồn vượt qua những định kiến và sự căm ghét của công chúng, bằng tài năng đang gây sốt trong phim "Vai chính".

Theo QQ , bộ phim Vai chính do Lưu Hạo Tồn, Trương Gia Ích (tên cũ Trương Gia Dịch), Tần Hải Lộ đóng chính đang đứng Top 1 rating tại Trung Quốc. Tỷ suất người xem trên kênh CCTV1 đạt trên 4%, đứng đầu trong số các phim lên sóng năm 2026 và đứng thứ hai trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc, theo thang đo CVB.

Tác phẩm thành công cũng giúp Lưu Hạo Tồn nhận được sự yêu mến và công nhận tài năng từ khán giả. Trong khi trước đó, cả cô và dự án Vai chính đều bị tẩy chay.

Quá khứ đeo bám dai dẳng

Khi phim mới ra mắt, nữ chính Lưu Hạo Tồn bị khán giả tẩy chay mãnh liệt. Lưu Hạo Tồn có ngoại hình ưa nhìn trong trẻo đáng yêu dễ tạo thiện cảm. Tuy nhiên, gia đình cô vướng vào scandal lớn khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Cha mẹ Lưu Hạo Tồn từng mở trung tâm dạy vũ đạo, năm 2014, họ vướng kiện tụng vì làm một học viên nhỏ bị liệt nửa người do cách dạy xảy ra sai sót. Đáng nói, cha mẹ của nữ diễn viên không đền bù thỏa đáng, gây ra tranh cãi lớn.

Hiện tại, khi nhìn thấy Lưu Hạo Tồn thể hiện tài năng vũ đạo nổi trội, ngày càng tỏa sáng và nhận được những cơ hội đóng phim lớn, kiếm được nhiều tiền, khán giả cảm thấy bất bình và tức giận. Họ cho rằng cha mẹ Lưu Hạo Tồn đã hủy hoại cuộc đời một cô gái thì nữ diễn viên cũng nên nhận hậu quả.

Lưu Hạo Tồn còn gây tranh cãi khi khẳng định bản thân đi lên bằng thực lực, không được ai "chống lưng", o bế. Khán giả cho rằng cô ngạo mạn và không có lòng biết ơn với đạo diễn đã phát hiện và lăng xê mình là Trương Nghệ Mưu. Lưu Hạo Tồn còn bị chê EQ thấp, trả lời phỏng vấn không rõ ràng lưu loát, nội dung thiếu chiều sâu.

Bên cạnh đó, giám đốc sáng tạo của bộ phim là Trương Nghệ Mưu, cũng là ân sư của Lưu Hạo Tồn, lại vướng vào tranh cãi khi thiết kế tiết mục múa Ấn tượng Lưu Tam Tỷ trên dòng Ly Giang, núi Quế Lâm, Trung Quốc, trong đó, nữ diễn viên mặc bodysuit màu da biểu diễn, khiến người xem dễ liên tưởng đến cảnh khỏa thân, giống như nhóm phụ nữ nude đang đùa với nước.

Nhiều ý kiến cho rằng nội dung phản cảm, làm méo mó hình ảnh văn hóa truyền thống và mượn danh tục lệ của người dân tộc để câu khách bằng yếu tố nhạy cảm. Có người còn so sánh vở diễn không khác gì Crazy Horse - hộp đêm thoát y - bản Trung.

Bộ phim Vai chính lúc đầu nhận nhiều phản hồi thiếu tích cực từ khán giả, có không ít người kêu gọi tẩy chay phim.

Bộ phim lúc đầu bị khán giả tẩy chay vì ê-kíp sản xuất nhiều scandal.

Cú lội ngược dòng tạo nên lịch sử

Tuy nhiên, càng lên sóng, nội dung Vai chính càng thu hút người xem và nhận được những đánh giá rất cao về kỹ thuật quay, kể chuyện, diễn xuất.

Trong đó, màn trình diễn của Lưu Hạo Tồn bùng nổ trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Chỉ số thảo luận của cô trên app Weixin đạt gần 200 triệu (mức 100 triệu là rất hot). Các chủ đề trên Weibo cũng nhận hàng nghìn lượt khen ngợi với hàng chục triệu lượt xem.

Lưu Hạo Tồn thể hiện vai Ức Tần Nga, một cô bé có tài năng kịch nghệ. Dưới sự chỉ dạy của người cậu (Trương Gia Dịch), cùng với sự khổ luyện, vượt qua những thăng trầm của thời đại, để có thể từ một thiếu nữ chăn cừu vươn lên thành danh ca kịch Tần Khang nổi tiếng.

Lưu Hạo Tồn diễn xuất xuất sắc, thậm chí khán giả cho rằng cô sẽ gặt hái hết giải thưởng với vai diễn Ức Tần Nga.

Bộ phim không chỉ là chuyện đời, chuyện nghề của Ức Tần Nga, mà còn là bức tranh về một loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, đồng thời gửi gắm thông điệp về việc lưu giữ và tiếp nối ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sau.

Vai diễn Ức Tần Nga thực sự không dễ diễn. Nghệ sĩ phải có nền tảng vũ đạo nhất định, diễn xuất giàu cảm xúc để diễn tả cuộc đời chông gai nhiều thử thách của nữ chính. Chỉ riêng đoạn tập xoay người đã khiến khán giả "xem chóng mặt" và kỹ thuật múa khó này có thể làm khó 90% nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc hiện tại.

Chỉ có Lưu Hạo Tồn với thành tích đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh (Beijing Dance Academy) vào năm 2016 mới có đủ khả năng để thể hiện vai diễn Ức Tần Nga.

Khả năng vũ đạo ấn tượng của Lưu Hạo Tồn khiến người xem thán phục.

Khả năng diễn xuất của "Mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn là điểm sáng của phim. Lưu Hạo Tồn vừa có nét bướng bỉnh kiêu ngạo, vừa trong sáng mong manh khiến người đối diện muốn che chở. Các cảnh khóc của cô cũng nhận về đánh giá cao khi chạm vào cảm xúc của khán giả.

Chính vì vậy, khán giả dần bỏ đi định kiến, ác cảm với Lưu Hạo Tồn mà công nhận tài năng diễn xuất và sự nỗ lực hóa thân vào nhân vật của cô.

Người đẹp sinh năm 2000 diễn bằng mắt tốt. Cô dùng tài năng để chiến thắng ác cảm từ công chúng.

Minh Vũ
GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.

GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.

Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.

Nữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.

Cùng với "Tây du ký 1986", "Hoàn Châu cách cách" cũng được xem là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

GĐXH - Bé Son, con gái của Tuấn Hưng, đã rất hài lòng với tài nấu nướng của bố. Cô bé còn chấm cho bố 10 điểm.

GĐXH - Nam diễn viên Trì Trọng Thụy đã từ bỏ thừa kế khối tài sản trị giá 6,8 tỷ USD từ vợ để lại.

GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.

Đóng vai chính trong 'Tây du ký' nhưng ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng có mức cát-xê thấp hơn một nam diễn viên phụ tới 10 lần.

GĐXH - Mạnh Trường nổi tiếng là nam thần trong "vũ trụ" VFC với nhiều phim hot giờ vàng. Nhờ có một sự nghiệp thành công nên ở đời thực, nam diễn viên gây choáng khi để lộ nhiều khối bất động sản khổng lồ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
