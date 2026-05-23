Sống trong biệt thự triệu đô 3 mặt tiền, Tăng Thanh Hà vẫn cho con dùng đồ bình dân, được cộng đồng mạng nể phục cách dạy con

Những ai theo dõi Tăng Thanh Hà lâu nay đều biết, "ngọc nữ màn ảnh Việt" là nàng dâu nức tiếng nhưng có lối sống rất tối giản, không phô trương. Cô và ông xã Louis Nguyễn cùng các con hiện đang sống tại căn biệt thự trong khu Thảo Điền, quận 2, TP. Thủ Đức (TP.HCM) - nơi được mệnh danh là "khu nhà giàu" của thành phố sầm uất nhất cả nước. Hà Tăng chưa bao giờ tiết lộ về giá trị ngôi nhà cô đang ở, cũng chưa từng khoe mẽ những món đồ xa xỉ đắt tiền. Thứ mà cô chia sẻ lên mạng xã hội chỉ là những khoảnh khắc bình dị của gia đình.

Điển hình như trong một bài đăng trên trang Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà quay lại cảnh con trai út Mason ngồi đọc sách. Cậu bé được bố mẹ đầu tư cho một góc với kệ sách được phủ kín và một chiếc ghế bệt để ngồi đọc sách. Điều đáng nói là chiếc ghế mà Tăng Thanh Hà sắm cho con sử dụng thường xuyên lại chỉ có giá vài trăm nghìn đồng - mức giá rất bình dân so với mức sống của gia đình cô.

Chiếc ghế bệt tựa lưng mà Tăng Thanh Hà cho con dùng khi đọc sách là một sản phẩm nội thất mang phong cách tối giản, hiện đại, rất phù hợp với những không gian sống kiểu Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Sự giản dị trong lối sống và quan điểm tập trung vào giá trị giáo dục cốt lõi cho các con khiến Tăng Thanh Hà ngày càng nhận được tình cảm yêu quý và nể phục từ công chúng.

Là một người mẹ, dù tất bật với công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà luôn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh các con. Cô không ngần ngại nấu ăn, tự tay chăm sóc từng bé. Nhờ phương pháp nuôi dạy tinh tế, dàn nhóc tỳ nhà nữ diễn viên đều được nhận xét thông minh, ngoan ngoãn. Các bé hầu như đều có sở thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, yêu thể thao, thường xuyên tham gia các hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ, dẻo dai để nâng cao sức khoẻ.

Không cần ồn ào khoe khoang, Tăng Thanh Hà vẫn luôn biết cách khiến mạng xã hội dậy sóng bằng những khoảnh khắc đời thường giản dị mà đầy chất thơ. Cô từng chia sẻ vài hình ảnh trong chuyến đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình tại một homestay nằm giữa núi đồi xanh mướt – nơi không bảng hiệu, không tiếng còi xe, chỉ có rừng cây, không khí trong lành. Điều khiến dân mạng “tan chảy” lại chính là một bức ảnh chụp lén cậu út nhà Hà Tăng.

Không cần diện đồ hàng hiệu, không cần góc chụp cầu kỳ, hình ảnh cậu bé quay nghiêng nhìn ra thung lũng đồi chè bạt ngàn lại khiến nhiều người thích thú.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh đi chơi cùng con trai đầu của mình.

Tăng Thanh Hà chú trọng đến những chuyến đi chơi gắn kết gia đình. Nhưng trái với nhiều người chọn nơi du lịch nghỉ dưỡng, sang chảnh, Tăng Thanh Hà chọn nơi vắng lặng, bình yên và đặc biệt phải luôn gần gũi với thiên nhiên.

Tăng Thanh Hà chia sẻ bức hình cả gia đình nhỏ đi du lịch ở Sydney, Úc. Người đẹp 8x có hành động quen thuộc không chia sẻ hình ảnh rõ mặt con. Cô khuyến khích các con hoạt động, hòa mình để hiểu thiên nhiên.

Dù còn nhỏ, các nhóc tì nhà Tăng Thanh Hà đã quá quen với những chuyên đi hòa mình vào thiên nhiên.

Tăng Thanh Hà từng chia sẻ lên trang cá nhân của mình loạt ảnh trong chuyến đi chơi ở Leavenworth, Washington, Mỹ cùng với gia đình. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Chuyến đi bộ đầy thú vị men theo dòng suối. Trở về với thiên nhiên luôn là điều tuyệt vời". Thay vì lựa chọn ở những nơi tấp nập, Tăng Thanh Hà và ông xã lại quyết định đưa con về với thiên nhiên, cho con tham gia các hoạt động như đạp xe, đi bộ, leo núi. Từ khi con còn nhỏ, Tăng Thanh Hà đã cho các con làm quen với các hoạt động ngoài trời để làm quen với thiên nhiên và tận hưởng môi trường trong lành. Ngoài ra, một trong những địa điểm Tăng Thanh Hà thường xuyên đưa con lui tới chính là các bảo tàng. Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn từng cùng con trai lớn Richard sang Nhật. Hà Tăng đưa con trai cả đi dạo trên một số khu phố nổi tiếng với dân du lịch ở Tokyo, đặc biệt, vợ chồng Tăng Thanh Hà đưa con trai tới trải nghiệm TeamLab Planets Tokyo - một trong những bảo tàng nghệ thuật số hàng đầu thế giới. Các tác phẩm được trưng bày trong khu vực rộng 10.000 m2 tại khu thương mại Palette Town, được vận hành bởi 520 máy tính và 470 máy chiếu, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại.

Khác với bảo tàng truyền thống, tại đây du khách có thể tương tác trực tiếp với các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi bước đi sẽ tạo ra những biến đổi tuyệt vời trong không gian xung quanh, khiến người xem trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật sống động.



Hà Tăng đưa con trai cả đi dạo trên một số khu phố nổi tiếng với dân du lịch ở Tokyo.

Trước đó, Tăng Thanh Hà đưa 3 con tới Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học tại thủ đô Tokyo, nơi trưng bày nhiều hiện vật như bộ xương khủng long để con có cơ hội tìm hiểu về lịch sử phát triển của các loài động vật và con người. Đây cũng là một trong những địa điểm dành cho trẻ nhỏ và gia đình được yêu thích nhất ở Nhật Bản.

Theo Hà Tăng, con trai út của cô, bé Mason thích thú đến "ngẩn ngơ, "đến chỗ nào cũng wow". Bảo tàng được chia làm nhiều khu vực, trong đó, gia đình nữ diễn viên dành nhiều thời gian ở phòng trưng bày toàn cầu, nơi mô phỏng 'Lịch sử sự sống trên Trái đất', khơi gợi trí tò mò và khám phá các vương quốc động vật và thực vật cũng như thế giới thời tiền sử. Tăng Thanh Hà cũng từng đăng ảnh Richard chạy tung tăng tại Bảo tàng thiếu nhi ở San Jose, California (Mỹ).

Cậu út nhà Tăng Thanh Hà được mẹ cho đi thăm thú bảo tàng.

Quý tử nhà Tăng Thanh Hà say sưa ngắm nhìn mô hình các con vật. "Ngọc nữ" cũng chia sẻ đầy hóm hỉnh: "Nhà quê của mẹ lần đầu được mẹ dẫn đi bảo tàng!". Dưới các bức ảnh, rất nhiều người đã để lại lời khen cho cách nuôi dạy con của nữ diễn viên.

Theo các chuyên gia giáo dục, bảo tàng là địa điểm giúp trẻ tích lũy kiến thức, phát triển trí thông minh rất tốt. Cụ thể, các địa điểm như bảo tàng, nhà sách, thư viện,... là những nơi chứa đựng nhiều kiến thức, văn hóa mà cha mẹ cần đưa con tới tham quan. Đắm mình trong biển sách ở thư viện thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc sách đơn điệu ở nhà. Không khí ở đây cũng giúp khơi dậy hứng thú học tập, khả năng đọc của trẻ.

Với những địa đểm như bảo tàng, viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ, trẻ có thể nhìn thấy các kỳ quan của thế giới, cảm nhận được sự vĩ đại của trí tuệ con người, qua đó khơi gợi trí tò mò, ham muốn khám phá của trẻ.

Đi tham quan bảo tàng cũng khiến trẻ yêu thích môn Lịch sử hơn. Bởi bảo tàng cũng là nơi lưu giữ lịch sử, cung cấp nhiều chỉ dấu kết nối các thời điểm lịch sử khác nhau. Đây là những điều mà các giờ học, các cuốn sách giáo khoa hiện hành còn thiếu. Được quan sát các hiện vật lịch sử sẽ kích thích sự tò mò của trẻ cũng như tăng cảm giác yêu thích đối với môn Lịch sử.

Không chỉ vậy, các chuyến đi tham quan bảo tàng giúp trẻ tăng vốn từ vựng. Bởi sẽ có rất nhiều đồ vật, hình ảnh mà trẻ chưa từng thấy, chưa nghe thấy tên bao giờ. Nhưng khi được nhìn tận mắt, được tìm hiểu thì trẻ sẽ hoàn toàn có thể ghi nhớ. Bên cạnh đó, việc cha mẹ trao đổi, trả lời những câu hỏi của trẻ về các hiện vật cũng giúp trẻ trau dồi được từ vựng tốt hơn.

Nói về việc đưa con đi bảo tàng, một tờ báo Ý cũng từng đưa ra những lợi ích như: Giúp trẻ phát huy hết khả năng sáng tạo thông qua việc khám phá, thử nghiệm; giúp trẻ cảm nhận được cái đẹp; cung cấp cho trẻ một không gian rộng lớn để tư duy.