Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàng

Con trai ca sĩ Đăng Khôi sở hữu gương mặt 'nam thần', mới 14 tuổi đã cao 1m7 GĐXH - Con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi gây bất ngờ khi ở tuổi 14 sở hữu chiều cao 1m7, gương mặt điển trai như "nam thần", hứa hẹn là một "soái ca" trong tương lai.

Quý tử nhà Đăng Khôi khóc thét cầu cứu ba khi bị khách hàng mặc cả

Trong Tập 7, hai anh em Đăng Khang và Đăng Anh được ba Khôi giao nhiệm vụ tự đi bán hàng. Khi được hỏi em Đăng Anh có tài năng gì để bán hàng, Đăng Khang nhanh trí "flex" giùm em: "Em rất thu hút bởi sự bụ bẫm và trang phục".

Đăng Khôi và 2 con trai trong chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, thực tế "thương trường" không hề dễ dàng. Khi đi bán gà bông và gặp khách hàng mặc cả, cậu bé Đăng Anh hoang mang tột độ, cảm xúc bùng nổ đến mức rơm rớm nước mắt và phải chạy đi tìm bố cầu cứu. Sau khi được ba Khôi chấn chỉnh lại tinh thần, cậu bé mạnh dạn chốt đơn: "Cô lấy con gà này thì 25.000 đồng". Đăng Khôi cũng hóm hỉnh trêu con trai: "Nói thì không nói được câu nào mà sao cầm tiền con vồ nhanh vậy!". Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, Đăng Anh dần trở nên tự tin, quyết tâm bán sạch hàng dù ba và anh hai đều đã mỏi nhừ chân.

Chia sẻ về thử thách này, Đăng Khôi bộc bạch: "Khôi rất thích thử thách mưu sinh và động viên các con rất nhiều. Khôi muốn các con học được giá trị của đồng tiền, từ đó biết tiết kiệm và quan trọng hơn là biết ơn ông bà, bố mẹ vì những gì mình có không phải dễ dàng mà đạt được".

Lên sóng bản tin nhà đài, BTV Mạnh Cường bị ái nữ phũ phàng chấm... 2 điểm

Quyết không để "phù sa chảy ra ruộng ngoài", BTV Mạnh Cường hào hứng tổ chức hẳn một bản tin gia đình và mời Cue - Cam làm MC. Thế nhưng, nam MC nhà đài bị ái nữ Cam phũ phàng chấm 2 điểm, còn Cue vớt vát chấm 4 điểm dù bố đã hết lời năn nỉ xin điểm 8, điểm 10.

Bất lực trước hai bạn dẫn không mấy hợp tác, bố Cường đành bắt nhịp cho các con hát bài "Mẹ đi vắng" để chữa cháy.

BTV Mạnh Cường bên cặp song sinh đáng yêu.

"Kiếp nạn" thực sự ập đến khi bố Cường lóng ngóng không lắp được hai chiếc nắp vào nhau theo yêu cầu của Cam. Tức giận vì không được như ý, cô bé òa khóc, nằm lăn ra đất ăn vạ và kiên quyết không nín. Khi bố cố gắng xoa dịu: "Cam đã bình tĩnh nghe bố nói chưa?", cô bé bướng bỉnh đáp: "Không muốn nghe bố nói đâu!".

Dù đã dùng tuyệt chiêu chuyển sang trò chơi bóng bay, Cam vẫn tiếp tục nhiễu sóng và khóc nhè khiến BTV Mạnh Cường hoàn toàn bất lực, đành dùng hạ sách... "thi khóc" thi gan cùng con gái.

Tuấn Dương "tuyệt vọng" nhìn con gái rượu bị ê-kíp mua chuộc trong 1 nốt nhạc

Một tình huống thử thách sự cảnh giác đã được ê-kíp đặt ra cho Nami và Bona (con gái Phí Ngọc Hưng) khi có người lạ đứng ngoài lều tự xưng là ba Dương.

Trong khi Nami tỏ ra lung lay thì Bona lại ghi điểm tuyệt đối khi nhớ lời ba Hưng dặn, yêu cầu kiểm tra: "Nếu là chú Dương thì phải cho con xem chân. Không phải rồi, chân gì thúi quắc".

Tuấn Dương "tan chảy" trước con gái.

Dù đã trực tiếp ra kiểm tra và biết đó không phải là ba, nhưng khi người lạ mang "vũ khí tối thượng" là chiếc súng bắn bong bóng ra dụ dỗ, Nami lập tức "đầu hàng". Cô bé mê mẩn món đồ chơi đến mức sẵn sàng gọi chú ê-kíp ngọt xớt: "Ba ơi, ba cho con đi, con thích lắm". Chứng kiến cảnh tượng này, Tuấn Dương không giấu nổi sự đau lòng: "Từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng luôn. Chỉ vì một cây súng đồ chơi mà nuôi bao nhiêu năm ngày tháng mà kêu người khác là ba ngọt sớt".

Tan chảy trước khoảnh khắc công chúa nhà Tuấn Hưng hát nhạc của bố để quên đi nỗi sợ

Cũng trong tập 7, gia đình Tuấn Hưng có một trải nghiệm thót tim trong chuyến đi chơi. Ba thiên thần nhí liên tục vòi vĩnh ba Hưng kể chuyện ma trước khi đi ngủ.

Đúng lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn, đèn trong phòng đột ngột vụt tắt khiến không khí bao trùm bởi sự hoang mang và tiếng la hét. Bé Su Hào bắt đầu hoảng sợ tột độ. Giữa lúc căng thẳng, ba Hưng bất ngờ... "buồn đi vệ sinh" và quyết định "bế" luôn cậu út Sâm đi cùng, để lại Su Hào và Son tự xoay xở.

Tuấn Hưng chiều con út trên sóng truyền hình.

Trong bóng tối đáng sợ, cô bé Son đã bộc lộ sự thông minh và dũng cảm khi nhanh trí rủ anh trai cùng hát thật to bài "Nắm lấy tay anh" của bố để lấn át nỗi sợ. Các bé lập tức hưởng ứng, tiếng hát vang lên không chỉ đánh bay sự căng thẳng mà còn lấp đầy căn phòng bằng niềm vui và tiếng cười ngây thơ.

Trong buổi sáng ngày hôm sau, bốn bố con Tuấn Hưng được cùng nhau ngồi nướng ngô và khoai. Niềm vui bất ngờ nhân đôi khi ông nội xuất hiện, đem theo rất nhiều củi. Thấy ông, các bé ríu rít khoe về trải nghiệm đi chơi của mình. Ba Tuấn Hưng cũng tâm sự với các con: "Những củ khoai, bắp ngô nướng mình ăn hàng ngày không phải tự nhiên có mà phải tốn nhiều công sức mới."

Khép lại Tập 7 với chủ đề "Con làm được mà", Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026 một lần nữa chạm đến trái tim khán giả bằng những khoảnh khắc chân thực, dở khóc dở cười nhưng vô cùng ấm áp. Vượt qua sự lóng ngóng, bất lực và cả những lúc phải "thi khóc" cùng con, 4 ông bố ngày càng thấu hiểu thế giới của những đứa trẻ, đồng thời tự hào chứng kiến các thiên thần nhỏ đang mạnh mẽ tự lập và khôn lớn từng ngày.

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6.

Trailer tập 7 của "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân".