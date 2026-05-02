Vẻ gợi cảm của nữ ca sĩ Nhật
Momo (TWICE) gây chú ý với loạt sân khấu bùng nổ tại Nhật Bản. Nữ idol cho thấy sự chuyển mình rõ nét, trưởng thành và táo bạo hơn trong phong cách.
Mới đây, Momo - thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc TWICE - thu hút sự quan tâm sau loạt đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Nhật Bản (Tokyo, Nhật Bản). Các buổi biểu diễn diễn ra trong khuôn khổ tour toàn cầu giai đoạn 2025-2026 của TWICE, mỗi đêm thu hút khoảng 80.000 khán giả. Trong chương trình, Momo đảm nhận vị trí main dancer của nhóm.
Trong các đêm diễn, Momo trở thành một trong những cá nhân nổi bật trên sân khấu. Xuất hiện với các thiết kế trang phục ôm sát, tôn lên hình thể săn chắc và cân đối, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bởi phong thái tự tin và khả năng kiểm soát chuyển động chính xác.
Đặc biệt, ở những phân đoạn vũ đạo có tiết tấu mạnh, Momo thể hiện rõ lợi thế về kỹ thuật và biểu cảm, tạo nên sức hút riêng biệt. Nhiều đoạn fancam ghi lại phần trình diễn của cô nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng tương tác cao.
Gần đây, Momo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu The Devil Wears Prada 2 , với tư cách là đại sứ của bộ phim tại Nhật Bản. Nữ nghệ sĩ lựa chọn thiết kế váy hai dây chất liệu xuyên thấu, kết hợp phần cổ áo khoét sâu, qua đó tôn vóc dáng.
Momo sở hữu chiều cao khoảng 1,63 m, cân nặng xấp xỉ 48 kg, với hình thể săn chắc, cân đối. Khác với xu hướng đề cao dáng mảnh mai của các idol K-pop, nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng đồng hồ cát khỏe khoắn, gợi cảm.
Hirai Momo sinh năm 1996 tại Kyoto (Nhật Bản), ra mắt năm 2015 trong đội hình TWICE - hiện là một trong những nhóm nhạc nữ K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Momo còn tham gia unit MISAMO, tập trung phát triển ở thị trường Nhật Bản. Về đời tư, nữ nghệ sĩ khá kín tiếng, từng công khai mối quan hệ tình cảm với Kim Heechul trước khi chia tay vào năm 2021.
Momo nhiều lần được đưa vào danh sách đề cử “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố.
