Nhan sắc trong veo, ngọt ngào của Á hậu Hà Trang

Thứ hai, 06:11 30/03/2026 | Đẹp

Á hậu Hà Trang gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, mong manh, trong trẻo như “nàng thơ” trong loạt ảnh mới.

Á hậu Hoàn cầu Quốc tế Đỗ Hà Trang gây ấn tượng với bộ ảnh mang gam màu pastel ngọt ngào, khoe vẻ đẹp mong manh, trong trẻo như “nàng thơ”.

Trong loạt hình, nàng hậu diện những thiết kế váy trắng bồng bềnh, kết hợp cùng không gian được phủ đầy hoa tươi và tông màu pastel chủ đạo như hồng phấn, xanh baby.

Bộ ảnh mang đến cảm giác mềm mại, bay bổng, gợi liên tưởng đến hình ảnh một “nàng thơ” bước ra từ khu vườn cổ tích.

Hà Trang lựa chọn lối trang điểm trong veo, nhấn nhẹ vào đôi mắt và làn môi hồng tự nhiên, giúp tôn lên gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa. Mái tóc dài uốn nhẹ, buông xõa tự nhiên càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, nữ tính.

Đỗ Hà Trang quê ở Nam Định, được biết đến rộng rãi khi giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế 2024 (The Miss Globe). Trước đó, người đẹp từng đạt Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 và Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Sau khi đạt danh hiệu quốc tế, Hà Trang tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, thời trang và sự kiện văn hóa. Cô theo đuổi hình ảnh một người đẹp thanh lịch, hướng đến giá trị bền vững. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục phát triển ở lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, đồng thời tham gia các hoạt động cộng đồng phù hợp với hình ảnh mà cô đang theo đuổi.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung, làn dan không tì vết, người đẹp cho biết cô không quá phụ thuộc vào các phương pháp làm đẹp phức tạp, mà chú trọng xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học.

Hà Trang cũng mong muốn hoàn thành trách nhiệm trong vai trò Á hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024. Người đẹp cho biết, thời gian tới, cô hy vọng được đồng hành cùng các chương trình xúc tiến du lịch, đặc biệt là quảng bá những địa phương giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác mạnh. “Tôi tin rằng mỗi người đẹp, nếu có định hướng rõ ràng, đều có thể trở thành một ‘đại sứ hình ảnh’ cho du lịch Việt Nam. Tôi muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước mình đến bạn bè quốc tế”, Hà Trang chia sẻ.

Lê Chi
Làn da không tuổi của mỹ nhân Hà thành thi 'Đạp gió 2026' ở xứ Trung

Chăm sóc da - 16 giờ trước

GĐXH - Trang Pháp mới đây đã chính thức "theo chân" Chi Pu thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ đạt thành tích tốt. Trước khi dự thi, mỹ nhân 37 tuổi này đã được khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn sắc vóc.

Nhan sắc bạn gái nam thần showbiz Việt

Đẹp - 23 giờ trước

Vi Nguyễn - bạn gái hơn 2 tuổi của nam diễn viên Khương Lê - gây chú ý nhờ ngoại hình hài hòa và gu thời trang đa dạng. Cô là mẫu lookbook quen mặt ở TPHCM.

Bà xã Quang Hải khoe vòng cổ kim cương giá trị tiền tỷ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Chu Thanh Huyền - bà xã Quang Hải, gây chú ý với vòng cổ kim cương Bvlgari giá trị. Khám phá cách cô phối hợp món trang sức xa xỉ này với nhiều outfit khác nhau.

31 tuổi, làn da của Hòa Minzy vẫn căng mướt, bóng khỏe

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hòa Minzy ở tuổi 31 vẫn giữ được làn da bóng khỏe và căng mướt khiến nhiều chị em tò mò cách chăm sóc da của cô.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Đẹp - 1 ngày trước

Lần đầu đảm nhận vai chính trong “Bước chân vào đời”, Ngọc Thủy đối diện không ít áp lực, đặc biệt là cảnh đánh ghen khiến cô ám ảnh sau mỗi lần bấm máy.

AestheFill - PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Khi hiệu quả tăng sinh cần song hành cùng an toàn lâm sàng

Đẹp - 2 ngày trước

Xu hướng thẩm mỹ hiện đại đang chuyển dịch từ cải thiện bề mặt tức thì sang chú trọng chất lượng da bền vững. Tại hội thảo khoa học mới đây, giải pháp PDLLA–CMC (AestheFill) đã trở thành tâm điểm thảo luận nhờ khả năng kích thích collagen tự nhiên và độ an toàn cao.

Tẩy da chết Herbario gây sốt: Hạt gạo & mơ cho hiệu quả bất ngờ

Đẹp - 2 ngày trước

Trong khi các sản phẩm tẩy da chết hóa học với nồng độ acid cao từng "làm mưa làm gió", gần đây cộng đồng làm đẹp lại bất ngờ quan tâm đến một lựa chọn đơn giản hơn: tẩy da chết từ gạo và hạt mơ.

Lộ diện 5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Miss World Vietnam 2025

Đẹp - 2 ngày trước

Cô gái chiến thắng vòng thi "Người đẹp biển" sẽ vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam trong đêm chung kết.

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Miếng dán mụn được thiết kế đặc biệt để che chắn vùng da tổn thương, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn tấn công, đồng thời giúp cải thiện tình trạng da khi đang trong quá trình phục hồi.

'Người yêu cũ' Steven Nguyễn đời thực sexy thế nào?

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Thùy Anh - người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) trong "Không giới hạn" - ngoài đời sở hữu phong cách sexy, cá tính. Cùng khám phá bí quyết giữ dáng và chăm sóc sắc đẹp của nữ diễn viên 9X.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
