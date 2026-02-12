Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
GĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Sáng 12/2, câu chuyện về một chiếc xe tải đỗ trước cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh, phường Thành Vinh, tiếp tục được bàn luận sôi nổi trên một diễn đàn ô tô Nghệ An có hơn 185.000 thành viên.
Theo nội dung được tài khoản Trần Mạnh Hùng chia sẻ, khoảng 8h sáng 11/2, khi mở cửa hàng kinh doanh, anh phát hiện một xe tải đậu ngay phía trước, gây khó khăn cho việc ra vào. Anh Hùng gọi vào số điện thoại in trên thùng xe để đề nghị chủ phương tiện di chuyển lên một đoạn nhưng không nhận được sự hợp tác.
Sau đó, anh Hùng đăng tải sự việc lên mạng xã hội, mong được góp ý cách xử lý. Bài viết nhanh chóng nhận nhiều bình luận. Có ý kiến cho rằng tuyến đường này không có biển cấm dừng, đỗ nên xe tải không vi phạm quy định. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc đỗ xe chắn trước cửa hàng người khác trong thời điểm cao điểm buôn bán dịp Tết là thiếu tinh thần chia sẻ.
Theo anh Hùng, sau khi đợi gần hai tiếng song chủ xe tải vẫn không đưa xe đi nên anh dùng hai ô tô chặn đầu đuôi xe và đưa một xe tải tương tự đậu trước cửa hàng xe tải trên đường Nguyễn Thái Học.
"Tôi không quen biết hay có mâu thuẫn gì trước đó. Tôi chỉ mong họ dịch chuyển xe để gia đình thuận tiện làm ăn dịp cuối năm", anh Hùng nói.
Trong khi đó, chủ xe tải cho biết sự việc bắt nguồn từ một bài viết trên diễn đàn ô tô liên quan đến việc một người quen của anh đặt biển cấm đỗ trước cửa hàng.
Do cho rằng anh Hùng là người đăng tải nội dung đề cập đến chuyện "sổ đỏ ra tận đường", phía người thân chủ xe tải điều khiển xe đậu trước cửa hàng anh Hùng, dẫn đến căng thẳng giữa hai bên.
Đến sáng 12/2, chiếc xe tải vẫn bị chặn đầu, đuôi trước cửa hàng trên đường Phan Chu Trinh.
Đại diện Công an phường Thành Vinh cho biết, tuyến đường này không có biển cấm dừng, đỗ nên chưa có căn cứ để xử lý hành vi của chủ xe tải. Cơ quan chức năng hướng dẫn hai bên tự thỏa thuận, giải quyết trên tinh thần hợp tác.
Câu chuyện nhỏ giữa hai hộ kinh doanh dịp cận Tết vì thế trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi, không chỉ ở góc độ pháp lý mà còn ở cách ứng xử nơi công cộng, khi một hành vi có thể đúng quy định nhưng vẫn để lại nhiều băn khoăn.
