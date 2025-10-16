Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên

Nhiều yếu tố thuận lợi cho tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan

Cục Phòng bệnh vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông.

Đây là một bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự bùng phát của các loại dịch bệnh.

Theo Cục Phòng bệnh, hiện nay thời tiết chuyển mùa cùng với tác động của biến đổi khí hậu, sự gia tăng giao lưu, du lịch và khởi đầu năm học mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan.

Nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E. Coli... Bên cạnh đó, một số bệnh lưu hành như sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn đang có xu hướng gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương.

Để phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các tỉnh, thành phố chú trọng truyền thông về việc đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, vận động người dân chủ động tiêm vắc xin...

Để chủ động kiểm soát và hạn chế thấp nhất số mắc, tử vong, Cục Phòng bệnh có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; chú trọng phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, khu công nghiệp và khu dân cư có mật độ cao. Khi phát hiện ổ dịch, phải khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch bùng phát và kéo dài.

Các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu và điều trị; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống số ca nhập viện gia tăng, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đặc biệt cần quan tâm nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tại các khoa hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật...

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện phải được thực hiện nghiêm túc. Cục Phòng bệnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ em.

Cần thường xuyên rà soát đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các loại vắc xin.

Các Sở Y tế chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội để cập nhật kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo phòng bệnh.

Trong đó, chú trọng truyền thông về việc đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, vận động người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh, tiêm đầy đủ vắc xin phòng dại cho vật nuôi, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các đơn vị cần phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, đào tạo để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe người lao động, học sinh và hướng dẫn biện pháp phòng bệnh.

Đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp giám sát, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch cúm gia cầm, bệnh lây từ động vật sang người.

Cục cũng đề nghị rà soát, chuẩn bị đủ kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức giám sát, phát hiện và điều trị để nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, đặc biệt tại tuyến cơ sở.

Ngoài ra, các địa phương cần tổ chức các đoàn kiểm tra, hỗ trợ xã, phường, đặc khu nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh mùa Thu - Đông

Cùng đó, Cục Phòng bệnh cũng ban hành khuyến cáo các biện pháp phòng bệnh mùa Thu - Đông. Người dân được khuyến khích rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ ấm cơ thể, ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Cục khuyến cáo người dân loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách đậy kín các dụng cụ chứa nước, thả cá bảy màu để diệt lăng quăng, mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng hóa chất diệt bọ gậy theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Không tiếp xúc, giết mổ, sử dụng gia cầm, động vật ốm chết không rõ nguyên nhân; không ăn tiết canh hoặc thịt động vật chưa nấu chín; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến gia cầm, động vật.

Người dân cần chủ động tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế; tiêm vaccine phòng bệnh dại đầy đủ cho vật nuôi như chó, mèo; tiêm văc xin và huyết thanh kháng dại ngay sau khi bị phơi nhiễm với động vật nghi mắc bệnh dại.

Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm như sốt, ho, khó thở, tiêu chảy, phát ban... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc.



