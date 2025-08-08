Nhiều giáo viên mừng thầm sẽ được nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu đạt được thành tích này

Giáo viên nhận tiền thưởng 3.510.000 đồng nếu nhận được bằng khen của tỉnh

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, nếu giáo viên được nhận bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh sẽ được thưởng 3.510.000 đồng (1,5 lần mức lương cơ sở).

Quy định mới nhất về tiền thưởng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương

Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Tại Khoản 1, Điều 54 Nghị định 152/2025/NĐ-CP, mức tiền thưởng bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương đối với cá nhân được quy định như sau:

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" được tặng bằng, khung và được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh được tặng bằng, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tặng bằng, khung, kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương được tặng bằng, khung, kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng bằng khen của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; Bằng khen của Đại học Quốc gia được tặng bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở;

- Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng được tặng bằng, khung và kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng.

Theo đó, trong trường hợp giáo viên được tặng bằng khen cấp tỉnh thì được thưởng: 2.340.000 đồng x 1,5 = 3.510.000 đồng.

Nhận được bằng khen của tỉnh, giáo viên nhận được tiền thưởng 3.510.000 đồng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Để được tặng bằng khen cấp tỉnh giáo viên phải đạt được thành tích gì?

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 quy định bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh như sau:

- Bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động;

+ Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ban, ngành, tỉnh;

+ Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo;

+ Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

+ Công nhân, nông dân, người lao động lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong địa bàn cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp".

Theo quy định nêu trên để được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh cần có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

Lương, phụ cấp của giáo viên có gì thay đổi từ 1/1/2026? GĐXH - Tiền lương và phụ cấp giáo viên có sự thay đổi từ 1/1/2026 theo Luật Nhà giáo 2025? Dưới đây là thông tin cụ thể.