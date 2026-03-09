4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này
GĐXH - Ai cũng có lúc rơi vào giai đoạn khó khăn, mệt mỏi hoặc mất phương hướng trong cuộc sống. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần ghi nhớ 4 “câu thần chú” đơn giản gồm dũng cảm đối mặt, học cách chấp nhận, tách cảm xúc khỏi vấn đề và biết buông bỏ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và tìm lại sự cân bằng.
4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống
Trong cuộc sống, ai cũng có lúc rơi vào giai đoạn khó khăn, áp lực hoặc mất phương hướng. Khi đối diện với những thử thách này, nhiều người dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối và cảm thấy bế tắc. Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm về tâm lý và phát triển bản thân, việc thay đổi cách suy nghĩ có thể giúp con người bình tĩnh hơn và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
Một số lời khuyên thường được nhắc đến để vượt qua khó khăn gồm: dũng cảm đối mặt với vấn đề thay vì trốn tránh, học cách chấp nhận thực tế, tách sự việc khỏi cảm xúc cá nhân và biết buông bỏ những điều không còn phù hợp. Những cách suy nghĩ này giúp con người giữ được sự tỉnh táo, giảm bớt áp lực tinh thần và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.
Khi áp dụng những tư duy tích cực này vào cuộc sống, mỗi người sẽ dần học được cách kiểm soát cảm xúc và thích nghi với những thay đổi xung quanh. Nhờ đó, những thử thách tưởng chừng rất lớn cũng có thể trở thành bài học giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
4 kiểu gia đình hủy hoại tương lai của trẻ: Cha mẹ có đang mắc phải?Nuôi dạy con - 16 phút trước
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ luôn thắc mắc tại sao con mình không ngoan, không giỏi bằng "con nhà người ta", nhưng họ lại quên mất rằng gốc rễ của một đứa trẻ không nằm ở trường học, mà nằm ở chính gia đình.
Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡChuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Sau gần 20 năm chung sống, từng nhiều lần rơi vào bế tắc vì áp lực gia đình và tài chính, cặp vợ chồng đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: sống riêng.
4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúcGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Khi bước vào tuổi già, điều con người mong mỏi không còn là những tham vọng lớn lao hay sự giàu sang hào nhoáng.
Tại sao cha mẹ càng biết cách 'tiêu tiền của con' thì gia đình lại càng hạnh phúc, ấm êm?Gia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ khi đối mặt với tấm lòng của con cái thường cửa miệng nói "thôi khỏi", "đừng lãng phí tiền".
Đừng nuông chiều cha mẹ quá mức: Sự thật phũ phàng về 'ngu hiếu' khiến phận làm con kiệt quệ!Gia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Làm con, báo hiếu cha mẹ là đạo trời đất. Nhưng hãy nhớ, hiếu thảo không có nghĩa là để cha mẹ phung phí sức khỏe và tiền bạc của bạn một cách vô tội vạ.
Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầuGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Thay vì tự suy nghĩ và tìm cách giải quyết vấn đề, các cung hoàng đạo nam này thường dựa vào lời khuyên của bạn đời và làm theo gần như tuyệt đối.
Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhàGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Sau khi yêu cầu bố mẹ hỗ trợ tài chính và bị từ chối, người con trai đã quay sang chỉ trích người cha của mình đối xử "không công bằng".
Mới giỗ đầu chồng, hai con riêng muốn tôi về quê nương nhờ để bán nhà chia nhauGia đình - 12 giờ trước
Ngay sau giỗ đầu chồng, chúng bàn bán nhà và khuyên tôi nên về quê nương nhờ họ hàng.
Tuổi già mới biết: 4 người tuyệt đối không được đắc tội, họ mới là chỗ dựa thực sự chứ không phải con cái!Gia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.
Lời khuyên chân thành cho người mới nghỉ hưu: Đừng biến mình thành 'người thừa' hay 'kẻ thất bại' ở 2 nơi nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu không phải là "rút khỏi giang hồ", mà là thay đổi cách sống. Nhiều người lúc mới nghỉ hưu giống như chim sổ lồng, cứ ngỡ mình được tự do bay lượn, nhưng bay mãi lại vô tình bay ngược vào... những chiếc lồng cũ.
Nuông chiều suốt 30 năm, về già không mua nổi nhà cho con, cha liền bị từ mặtGia đình
GĐXH - Nhiều người cho rằng bi kịch của ông cũng bắt nguồn từ việc nuông chiều con suốt nhiều năm mà không đặt ra giới hạn.