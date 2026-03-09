Mới nhất
4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

Thứ hai, 19:48 09/03/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Ai cũng có lúc rơi vào giai đoạn khó khăn, mệt mỏi hoặc mất phương hướng trong cuộc sống. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ cần ghi nhớ 4 “câu thần chú” đơn giản gồm dũng cảm đối mặt, học cách chấp nhận, tách cảm xúc khỏi vấn đề và biết buông bỏ, bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và tìm lại sự cân bằng.

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống

Trong cuộc sống, ai cũng có lúc rơi vào giai đoạn khó khăn, áp lực hoặc mất phương hướng. Khi đối diện với những thử thách này, nhiều người dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối và cảm thấy bế tắc. Tuy nhiên, theo nhiều quan điểm về tâm lý và phát triển bản thân, việc thay đổi cách suy nghĩ có thể giúp con người bình tĩnh hơn và tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Một số lời khuyên thường được nhắc đến để vượt qua khó khăn gồm: dũng cảm đối mặt với vấn đề thay vì trốn tránh, học cách chấp nhận thực tế, tách sự việc khỏi cảm xúc cá nhân và biết buông bỏ những điều không còn phù hợp. Những cách suy nghĩ này giúp con người giữ được sự tỉnh táo, giảm bớt áp lực tinh thần và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.

Khi áp dụng những tư duy tích cực này vào cuộc sống, mỗi người sẽ dần học được cách kiểm soát cảm xúc và thích nghi với những thay đổi xung quanh. Nhờ đó, những thử thách tưởng chừng rất lớn cũng có thể trở thành bài học giúp chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Người có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dàyNgười có phúc báo thường phải trải qua 3 điều khó khăn này trước khi đổi vận: Càng chịu được, phúc càng dày

GĐXH - Không phải ai gặp nhiều khó khăn cũng kém may mắn. Theo quan niệm nhân sinh, người có phúc báo lớn thường phải trải qua 3 thử thách quan trọng trước khi đổi vận. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua, nghịch cảnh chính là bước đệm để vận may và bình an tìm đến.

