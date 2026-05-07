Nhiều người yêu mãi vẫn khổ vì thiếu 3 'hạt giống' này trong tình yêu

Vì sao nhiều mối quan hệ yêu lâu vẫn dễ rạn nứt?

Tình yêu muốn bền vững không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự vun đắp mỗi ngày. Nhiều cặp đôi dù yêu nhau sâu đậm vẫn dần xa cách vì thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đúng cách. Những điều tưởng nhỏ bé lại chính là nền tảng giữ cho mối quan hệ lâu dài.

Theo các chuyên gia tâm lý, sự lắng nghe chân thành giúp cả hai giảm hiểu lầm và cảm thấy được tôn trọng trong mối quan hệ. Bên cạnh đó, niềm tin cũng đóng vai trò quan trọng vì một tình yêu thiếu tin tưởng thường dễ rơi vào mệt mỏi, kiểm soát và tổn thương cảm xúc.

Ngoài ra, lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho đối phương cũng là "hạt giống" giúp tình yêu luôn được nuôi dưỡng. Khi cả hai biết ghi nhận những điều nhỏ bé mỗi ngày, mối quan hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình yên và bền vững hơn theo thời gian.