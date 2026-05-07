Nhiều người yêu mãi vẫn khổ vì thiếu 3 'hạt giống' này trong tình yêu
GĐXH - Không phải cứ yêu sâu đậm là sẽ đi cùng nhau thật lâu. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều mối quan hệ dần rạn nứt vì thiếu 3 điều tưởng nhỏ bé nhưng lại quyết định cảm giác hạnh phúc và sự bền vững trong tình yêu.
Vì sao nhiều mối quan hệ yêu lâu vẫn dễ rạn nứt?
Tình yêu muốn bền vững không chỉ cần cảm xúc mà còn cần sự vun đắp mỗi ngày. Nhiều cặp đôi dù yêu nhau sâu đậm vẫn dần xa cách vì thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đúng cách. Những điều tưởng nhỏ bé lại chính là nền tảng giữ cho mối quan hệ lâu dài.
Theo các chuyên gia tâm lý, sự lắng nghe chân thành giúp cả hai giảm hiểu lầm và cảm thấy được tôn trọng trong mối quan hệ. Bên cạnh đó, niềm tin cũng đóng vai trò quan trọng vì một tình yêu thiếu tin tưởng thường dễ rơi vào mệt mỏi, kiểm soát và tổn thương cảm xúc.
Ngoài ra, lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho đối phương cũng là "hạt giống" giúp tình yêu luôn được nuôi dưỡng. Khi cả hai biết ghi nhận những điều nhỏ bé mỗi ngày, mối quan hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng, bình yên và bền vững hơn theo thời gian.
Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đờiChuyện vợ chồng - 19 phút trước
GĐXH - Người đàn ông ngoại tình yêu cầu người tình chở mình đi ăn khuya rồi dẫn đến bi kịch.
Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhânChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu: "Phải chăng mình đã chọn nhầm người?". Họ tin rằng thay đổi bạn đời sẽ chấm dứt được khổ đau.
Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.
Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về giàChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.
Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trướcChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.
Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưuChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.
Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sốngChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trướcChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.
Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.