Hôn nhân không hạnh phúc đừng vội đổi bạn đời: Hãy làm ngay theo lời dạy này của cổ nhân

Thứ hai, 19:02 04/05/2026 | Chuyện vợ chồng
Mai Anh
GĐXH - Khi hôn nhân rơi vào bế tắc, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghi ngờ sự lựa chọn ban đầu: "Phải chăng mình đã chọn nhầm người?". Họ tin rằng thay đổi bạn đời sẽ chấm dứt được khổ đau.

Thế nhưng, cổ nhân có câu "Cảnh tùy tâm sinh" — mọi mối quan hệ thực chất đều là tấm gương phản chiếu nội tâm của chính ta. Hôn nhân không hạnh phúc, trước khi muốn "đổi người", hãy thử học cách "đổi tâm".

Đừng vội thay người, hãy học cách nhìn lại tâm mình

Nhà tư tưởng, triết gia Pháp thế kỷ XVI Montaigne từng nói: Hạnh phúc hôn nhân không hoàn toàn nằm ở sự sắp đặt của số phận, mà nằm ở sự tu dưỡng của đôi bên. Nếu lòng đầy oán hận, bạn sẽ chỉ thấy những khuyết điểm của đối phương bị phóng đại. Nếu lòng có bao dung, bạn sẽ tự nhiên phát hiện ra những điểm sáng lấp lánh nơi người bạn đời.

Chiêm nghiệm: Hôn nhân không phải là cuộc viễn chinh để cải tạo đối phương theo ý mình, mà là hành trình hai người cùng tu tập để trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ.

Càng chỉ trích, bạn càng đẩy hôn nhân vào "vòng xoáy ác tính"

Giữa người với người luôn tồn tại một từ trường vô hình. Khi bạn chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm, lời nói và thần thái của bạn sẽ tràn đầy năng lượng tiêu cực. Đối phương cảm nhận được sự "thù địch" ấy, lẽ tất nhiên sẽ phản kháng lại bằng thái độ tương tự.

Bạn càng chỉ trích, đối phương càng chống đối; bạn càng phủ nhận, đối phương càng thoái lui. Hôn nhân tan vỡ đôi khi không phải do người kia tồi tệ, mà do chính những suy nghĩ tiêu cực của bạn đã đẩy họ đi quá xa.

Vợ chồng là "lượng tử vướng víu": Bạn thay đổi, họ sẽ đổi thay

Có một lý thuyết thú vị: Ý niệm của vợ chồng giống như hai hạt lượng tử liên kết. Khi một bên thay đổi, bên kia cũng sẽ biến chuyển cùng hướng và cùng mức độ.

Ví dụ khi đối phương lỡ hẹn vì việc đột xuất, nếu bạn mắng nhiếc, cuộc chiến sẽ nổ ra. Nhưng nếu bạn cảm thông, đối phương sẽ cảm kích và bù đắp cho bạn bằng sự dịu dàng hơn.

Tâm bạn mềm mỏng, lời của họ sẽ bớt gay gắt; tâm bạn bao dung, thái độ của họ sẽ ấm áp.

Đừng tạo kẽ hở cho ngoại nhân bằng sự "nội hao" của chính mình

Sự can thiệp của người ngoài không đáng sợ bằng sự rạn nứt từ bên trong. 

Một cuộc hôn nhân vững chắc là khi hai người "nhất trí đối ngoại", cùng nhau giải quyết vấn đề thay vì công kích lẫn nhau. Khi vợ chồng đồng lòng, sóng gió ngoài kia chẳng thể nào len lỏi vào được.

Tâm đúng thì hôn nhân đúng, ngày tháng tự khắc hanh thông

Nhiều người dành cả đời để kiểm soát bạn đời, ép họ sống theo ý mình để rồi cả hai cùng nghẹt thở. Cố nhà văn Dương Giáng từng nói: “Mối gắn kết bền bỉ nhất của hôn nhân là sự tương thông về tâm hồn, là cùng nhau tu tâm, cùng nhau tác thành”.

Chỉnh sửa tâm mình: Bớt một chút khắt khe, thêm một chút thấu hiểu; bớt một chút phàn nàn, thêm một chút trân trọng. Khi tâm bạn "thẳng", bạn sẽ thấy những nỗ lực thầm lặng của đối phương bấy lâu nay.

"Phong thủy" tốt nhất của hôn nhân chính là tâm mình

Phong thủy của một cuộc hôn nhân không nằm ở hướng nhà hay vật phẩm cầu may, mà nằm ở chính tâm niệm của hai vợ chồng. Không oán trách, không thay người, hãy chăm lo tu sửa bản tâm mình trước. Tâm thuận thì nhà yên, nhà yên thì vạn sự hưng.

Chúc cho mỗi người trong hành trình hôn nhân đều giữ được tâm kiên định, ngôn từ có ích, hành xử có chừng mực và yêu thương có chiều sâu.

Tại sao con dâu, con rể luôn tìm cớ tránh né về thăm nhà? 3 sự thật khiến bạn phải giật mình

GĐXH - Nếu một ngày bạn nhận ra con dâu hay con rể luôn tìm cớ tránh né việc về thăm nhà, đó không đơn thuần là vì họ bận, mà là dấu hiệu báo động của 3 vấn đề gia đình nghiêm trọng sau đây.

Sau tuổi 80 mà có 4 đặc điểm này, chứng tỏ phúc khí của bạn cực kỳ lớn: Chỉ cần có 1 cũng đủ để ăn mừng

GĐXH - Nếu chạm ngưỡng tuổi 80 mà bạn vẫn sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, đừng coi đó là lẽ thường tình. Đó là sự ưu ái của số phận, là thành quả của một đời tu dưỡng mà bạn nên thầm tự hào.

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với 20 tỷ, chuyên gia chứng khoán quay lại làm thuê kiếm sống sau 2 năm

GĐXH - Có trong tay 20 tỷ đống, đã trả hết nợ nhà và con cái sắp trưởng thành, ông cứ ngỡ mình đã chạm tay vào "thiên đường nghỉ hưu".

Người có nhân cách xấu thường nói 4 điều này: Tốt nhất nên tránh xa

9 bài học cuộc sống khi trưởng thành mới thấu, biết càng sớm đời càng an yên

6 dấu hiệu cảnh báo một gia đình đang 'xuống dốc': Hãy kiểm tra ngay xem nhà bạn có mắc phải?

Cha mẹ khôn ngoan không bao giờ tiết lộ 3 chuyện này của con cái

Vì sao đàn ông luôn "đặt vợ lên đầu" lại có gia đình hạnh phúc?

Bắt quả tang vợ ngoại tình trên chiếc xe rung lắc: Gương mặt 'kẻ thứ ba' khiến chồng sụp đổ

GĐXH - Vụ ngoại tình không chỉ phá vỡ hôn nhân mà còn đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bạo lực và pháp lý.

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

GĐXH - Tuổi già không chỉ là câu chuyện tiền bạc hay sức khỏe. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định bạn sống an yên hay cô đơn – và nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sống

GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trước

GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.

Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡ

GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.

Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? 5 cách xử lý không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làm

GĐXH - Không phải ai cũng giữ được lý trí khi tổn thương. Những cách ứng xử này giúp bạn không đánh mất chính mình.

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ý

Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Càng lớn tuổi càng thấm: 3 'át chủ bài' quyết định cuộc sống về già

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

