Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh
Nhiều trường học từ chối nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, dụng cụ học tập để tặng học sinh.
Mới đây, trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) thông tin trên website về mong muốn không nhận hoa dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, bánh kẹo, dụng cụ học tập tặng học sinh.
Theo thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Nhà trường, vào dịp 20/11, trường thường tổ chức hội thao để gắn kết và tạo kỷ niệm cho học sinh, nhưng các em chỉ nhận giấy khen sau khi kết thúc.
"Trường nhận nhiều hoa tươi vào ngày này, nhưng hoa rồi cũng tàn, trong khi học trò vẫn thiếu dụng cụ học tập. Do đó, thay vì được tặng hoa, trường mong nhận sách vở, dụng cụ học tập hay bánh kẹo để khích lệ học trò, giúp ngày Nhà giáo Việt Nam thêm ý nghĩa", thầy Thái bày tỏ.
Cũng theo thầy Thái, từ năm học trước, nhà trường thông báo không nhận hoa chúc mừng 20/11. Điều này nhận được sự đồng thuận lớn, nhiều phụ huynh tặng trường dụng cụ học tập, thiết bị thể thao, góp phần tăng nguồn lực hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ.
"Trong điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế, trường mong phụ huynh và mạnh thường quân tiếp tục đồng hành thông qua việc thay hoa bằng những hỗ trợ thiết thực cho học sinh", thầy Thái bày tỏ.
Tương tự, trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TP.HCM) cũng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhẹ nhàng, tiết kiệm và mang tính sẻ chia.
Hiệu trưởng Đinh Phú Cường cho biết, năm nay trường không làm lễ lớn, chỉ tổ chức buổi tuyên truyền ngắn cho học sinh vào sáng thứ Hai đầu tuần.
“Ngày 20/11 vào giữa tuần, nên sau buổi tuyên truyền, thầy cô vẫn dạy bình thường. Chúng tôi thống nhất không làm lễ long trọng, phần vì khó khăn chung, phần vì để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, theo gợi ý của Mặt trận Tổ quốc ”, thầy Cường nói.
Cũng theo vị Hiệu trưởng, việc không nhận hoa, quà dịp 20/11 đã trở thành truyền thống từ ba năm qua. Trước đây, phụ huynh từng đổi hoa thành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, nhưng hiện các em được miễn phí. Do đó, phụ huynh và mạnh thường quân tặng sách, tập, đồ dùng học tập.
“Chúng tôi không kêu gọi, mà phụ huynh tự ngỏ ý tặng hoa thành tặng quà cho học sinh khó khăn. Khi nhận được, nhà trường trao trực tiếp cho các em”, thầy Cường cho biết.
Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai triển khai việc không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân các dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Năm 2025, trong bối cảnh tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Sở không tổ chức đón, tiếp khách tại trụ sở cơ quan, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Sở GD&ĐT Đồng Nai đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11 theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, khuyến khích không tổ chức lễ đón tiếp, không nhận hoa, quà mừng. Thời gian và nguồn lực cần được ưu tiên cho công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Nữ sinh xinh đẹp tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kỹ thuật, có 4 bài báo quốc tếGiáo dục - 10 giờ trước
Không chỉ là thủ khoa đầu vào, nữ sinh Bùi Hạnh Nhung còn trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ vật liệu của ĐH Phenikaa với tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Xót xa trường học tan hoang sau bão KalmaegiGiáo dục - 17 giờ trước
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
Chỉ một tin nhắn 'cô đơn quá', sinh viên sập bẫy lừa đảoGiáo dục - 21 giờ trước
Một tin nhắn tưởng chừng vô hại như "mình mới lên thành phố, cô đơn quá, mình có thể làm quen không?" lại trở thành cái bẫy tinh vi khiến nhiều sinh viên mắc lừa.
USTH tham dự Đại hội UNTA 2025 hướng đến phát triển nghiên cứu nông nghiệp thông minh, chuyển đổi xanhGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 5 đến 8/11 tại Thái Nguyên, Đại hội thường niên Mạng lưới các Trường Đại học về Nông nghiệp Nhiệt đới (University Network for Tropical Agriculture – UNTA) năm 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hàng chục cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.
Ba nhà giáo 9X sắp được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11 là ai?Giáo dục - 2 ngày trước
Mới 35 tuổi, ba nhà giáo này trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong giáo dục.
Nam sinh Việt gây sốt ở giảng đường Hàn Quốc với bài thuyết trình về quê hươngGiáo dục - 2 ngày trước
Nam sinh gây chú ý với bài thuyết trình lồng ghép hình ảnh quê hương và ca khúc Hello Vietnam bằng tiếng Hàn.
Ngăn chặn tai nạn giao thông lứa tuổi học trò ngay từ cổng trườngGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH - Với phương châm “Mỗi nhà trường là một điểm sáng an toàn giao thông”, Công an tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh công tác phối hợp với các trường học, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động và gắn liền với thực tế đời sống.
Tác giả 'Phở anh Hai' từng bị 5 công ty game từ chốiGiáo dục - 3 ngày trước
Trước khi có sản phẩm trở thành hiện tượng mạng, tác giả "Phở anh Hai" từng trải qua giai đoạn thất bại liên tiếp, bị 5 công ty phát hành game từ chối tuyển dụng.
Cô giáo bị tố bạo hành bé gái 2 tuổiGiáo dục - 3 ngày trước
Một phụ huynh tố cô giáo tại “Nhóm trẻ tư thực Ái Linh” bạo hành con gái 2 tuổi, dẫn đến xuất hiện các vết bầm tím ở vùng mặt, lưng. Cơ quan Công an đang làm rõ vụ việc.
Tin mới nhất vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào CaiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Trường THCS Quang Trung đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý vụ việc.
Phẫn nộ hình ảnh nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trườngGiáo dục
GĐXH - Đại diện UBND phường Long Nguyên cho biết, đã nắm thông tin và chỉ đạo công an cùng Ban Giám hiệu Trường THCS An Điền khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân nữ sinh bị đánh hội đồng ngay trong trường.