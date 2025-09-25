Nhìn ra đường, dân làng bắt gặp cảnh tượng nổi da gà
Một người đàn ông dũng cảm đã vác một con trăn "khổng lồ" trên vai. Thấy vậy, nhiều người chạy ra xem không khỏi thắc mắc con trăn ở đâu ra?
Video một người đàn ông dũng cảm vác con trăn "khổng lồ" được chia sẻ trên Newsflare thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Qua đoạn video ngắn có thể thấy một người đàn ông gan dạ vác một con trăn rất to trên vai, xung quanh có nhiều người dân đứng bàn tán.
Được biết, người đàn ông bắt con trăn này ở một nhà dân ở Sidenreng Rappang, Indonesia.
Trước khi bắt được con trăn gấm "khổng lồ" này, người đàn ông đã mất thời gian dài theo dõi bởi nó bò qua các nhà dân xung quanh để tìm thức ăn.
Tò mò về người bắt được trăn "khủng", người dân trong làng kéo đến xem rất đông.
Trăn gấm là loài rắn dài nhất thế giới. Chúng là loài trăn không có nọc độc, giết con mồi bằng cách quấn quanh và làm nó ngạt thở.
Tại Indonesia, có một quần thể trăn lớn sống trong các khu rừng tươi tốt của mình. Nơi đây có nguồn thức ăn dồi dào nên loài trăn này phát triển mạnh mẽ.
Trăn gấm có đầu dài, nhỏ, màu vàng nhạt hay nâu, có một vệt xám đen mảnh chạy dọc chính giữa từ mõm tới gáy nối liền với vết trên lưng. Một vệt đen khác từ sau mắt chạy xiên xuống góc mép. Trên thân và đuôi có các đường xám đen nối với nhau tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu. Bụng vàng nhạt đôi khi đốm sáng nhạt.
Không sở hữu nọc độc chết người như các loài rắn độc, trăn sở hữu kích thước lớn và lực siết cơ thể cực mạnh, đủ sức giết chết một người trưởng thành.
Trăn thường săn mồi bằng cách siết chặt cơ thể của chúng quanh con mồi và sử dụng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát xương, nội tạng của con mồi trước khi ăn thịt. Trên thế giới đã có khá nhiều trường hợp trăn giết chết và ăn thịt người từng được ghi nhận.
Trúc Chi (t/h)
