Nhìn tưởng mềm lòng, hóa ra rất quyết đoán: 3 con giáp nữ một khi chia tay là dứt khoát

Con giáp Thân: Âm thầm chịu đựng, dứt khoát khi đủ đau

Nếu thấy nửa kia có dấu hiệu phân tâm trong tình cảm hay phản bội thì cô nàng tuổi Thân sẽ không chờ đến lúc bị “đá” mà sẽ lựa chọn chia tay trước. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Thân thường có vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập và khá lý trí. Vì giỏi kiểm soát cảm xúc, họ hiếm khi để người khác nhìn thấy những tổn thương sâu bên trong.

Đằng sau vẻ ngoài tưởng như vô tư ấy lại là một trái tim rất giàu tình cảm. Khi yêu, con giáp Thân có thể dành nhiều thời gian và tâm sức cho người mình thương. Đặc biệt sau khi kết hôn, họ thường chú trọng vun vén gia đình và mong muốn cả hai cùng xây dựng cuộc sống ổn định.

Con giáp Thân không phải người dễ nổi nóng vì những chuyện vụn vặt. Nếu đối phương mắc lỗi nhưng biết nhận sai và thay đổi, họ có thể cho cơ hội sửa chữa. Điều họ cần nhất không phải một tình yêu hoàn hảo mà là cảm giác mình được tôn trọng và trân trọng.

Tuy nhiên, sự bao dung của con giáp này có giới hạn. Nếu thấy nửa kia có dấu hiệu phân tâm trong tình cảm hay phản bội thì cô nàng tuổi Thân sẽ không chờ đến lúc bị “đá” mà sẽ lựa chọn chia tay trước. Vẻ quyết đoán dứt khoát trong tình cảm của cô gái này tiếc thay lại chỉ là để che giấu sự tổn thương của bản thân mà thôi, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Con giáp Hợi: Càng yêu càng hết lòng

Khi đã quyết định kết thúc, tuổi Hợi có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ không thích níu kéo một mối quan hệ đã không còn xứng đáng. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Hợi thường được biết đến với tính cách hiền hòa, chân thành và giàu tình cảm. Khi bước vào một mối quan hệ, họ không thích tính toán thiệt hơn mà thường chủ động cho đi, chỉ mong hai người có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống bình yên.

Với con giáp Hợi, tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn được thể hiện qua sự quan tâm trong từng việc nhỏ. Khi đã lập gia đình, họ càng dành nhiều tâm sức cho chồng con, sẵn sàng gác lại một số sở thích cá nhân để chăm lo tổ ấm.

Sự tận tâm ấy đôi khi khiến người khác lầm tưởng phụ nữ con giáp Hợi dễ tính và có thể bỏ qua mọi chuyện. Thực tế, họ có nguyên tắc riêng trong tình cảm. Những lỗi lầm nhỏ có thể được tha thứ nếu đối phương thực sự biết sửa đổi, nhưng sự phản bội hoặc tổn thương lặp đi lặp lại sẽ khiến họ dần mất niềm tin.

Đáng chú ý, khi đã quyết định kết thúc, tuổi Hợi có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ không thích níu kéo một mối quan hệ đã không còn xứng đáng. Sau khi buông tay, họ thường tập trung vào cuộc sống của mình thay vì mãi chìm trong tiếc nuối.

Con giáp Sửu: Kiên trì vun đắp nhưng không chấp nhận phản bội

Đến khi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn, con giáp Sửu sẽ nhẹ nhàng buông tay. Ảnh minh họa



Trong số 12 con giáp, những người thuộc tuổi Sửu được coi là có sức chịu đựng dai dẳng nhất. Họ là những người vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trước khi quyết định một việc gì đó. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Sửu không dễ dàng buông tay, họ cần xác định rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và muốn giải quyết triệt để, theo Phụ nữ & gia đình.

Khi đã yêu, con giáp Sửu thường rất có trách nhiệm. Họ sẵn sàng cùng người mình yêu trải qua khó khăn, chấp nhận thiệt thòi và kiên trì vun đắp cho tương lai. Điều họ sợ nhất không phải cuộc sống thiếu thốn mà là tình cảm của đối phương thay đổi.

Tuy nhiên, đến khi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn, họ sẽ nhẹ nhàng buông tay. Một khi họ đã quyết định thì không thể thay đổi, có buồn đó, có đau khổ đó nhưng họ sẽ tự trải qua một mình, hay thậm chí tự lừa đối bản thân, từ từ bước qua những ngày tháng khó khăn nhất, và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại “vết xe cũ”.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.