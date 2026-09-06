3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50
GĐXH - 3 điềm lành gia đạo dưới đây là tín hiệu báo hiệu một tuổi già an nhàn, thảnh thơi và ngập tràn may mắn cho người ở độ tuổi 50–60.
3 kiểu phụ nữ 'bên ngoài là bạn, bên trong là độc': Càng sớm dọn dẹp càng bình yênGia đình -
GĐXH - Đừng để những mối quan hệ độc hại âm thầm bào mòn tâm trí và cuộc sống của bạn. Dưới đây là 3 kiểu phụ nữ bạn nên giữ khoảng cách để tránh tổn thương.
Vận may không thể che giấu: 4 đặc điểm của người có cuộc sống tốt lành và nhiều phúc khíThâm cung bí sử -
GĐXH - Thế giới bên ngoài thực chất là sự phản chiếu của những gì đang diễn ra trong tâm trí bạn. Khi lòng được bình yên, sóng gió ngoài kia tự khắc dừng lại sau cánh cửa.
Tôi bấm nút xả 6 lít ở bồn cầu, bạn trai nổi giận mắng là hoang phíGia đình -
Bạn trai nổi giận khi biết tôi bấm cả 2 nút trên bồn cầu nhà anh, xả hết 6 lít nước; tôi đã 34 tuổi rồi, có nên chấp nhận lấy một người keo kiệt như vậy?
Càng trưởng thành càng phải học cách dịu dàng với chính mình: 4 điều phụ nữ nhất định phải nhớThâm cung bí sử -
GĐXH - Càng trưởng thành, phụ nữ càng phải học cách dịu dàng với chính mình: bớt suy diễn, ngừng so sánh, buông bỏ những điều không đáng và biết lựa chọn những mối quan hệ bình yên.
Top con giáp nặng tình nhưng một khi đã buông là chẳng bao giờ quay lạiGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp này thường sống lý trí và hiếm khi để bản thân mắc kẹt trong một mối quan hệ đã không còn phù hợp.
Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con?Chuyện vợ chồng -
GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.
Những cung hoàng đạo được Thần Tài ưu ái tháng 9: Càng chăm chỉ càng hái ra tiềnGia đình -
GĐXH - Tháng 9 sẽ mở ra vận trình rực rỡ cho 4 cung hoàng đạo này. Công việc thuận lợi, cơ hội thăng tiến rộng mở, tài lộc cũng liên tiếp tìm đến, hứa hẹn một tháng đầy khởi sắc.
Lời tuyên bố trơ trẽn của chồng khi bị bắt quả tang ngoại tìnhGia đình -
GĐXH - Bắt quả tang chồng trên xe tải cùng người tình, người vợ bất ngờ nhận lại thái độ thản nhiên cùng lời tuyên bố không thể tha thứ từ người bạn đời gắn bó từ tuổi thiếu niên.
Tôi vừa đặt mâm cơm xuống, mẹ chồng bỗng kéo tôi vào bếp nói nhỏ một câu khiến tôi không dám gắpGia đình -
Tôi bỗng thấy miếng tôm trước mặt mình khó gắp xuống.
Vợ chỉ cho giữ 3 triệu đồng/tháng, tôi phải làm 2 'bảng lương' để có tiền cà phêGia đình -
Lương tôi phải đưa cho vợ, chỉ được giữ 3 triệu chi tiêu cá nhân, khi có việc thì "duyệt chi" thêm rất khó, nên "bảng lương" tôi chụp gửi vợ phải bớt số giờ tăng ca.