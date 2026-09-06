3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50

23 giờ trước

GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.