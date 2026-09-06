3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50

Chủ nhật, 17:59 06/09/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - 3 điềm lành gia đạo dưới đây là tín hiệu báo hiệu một tuổi già an nhàn, thảnh thơi và ngập tràn may mắn cho người ở độ tuổi 50–60.

3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50 - Ảnh 1.
3 điềm lành báo hiệu tuổi già an yên, phước báu đầy nhà sau tuổi 50 - Ảnh 1.Con trai từng từ chối chăm mẹ tuổi già, đến khi biết tôi nhận tiền đền bù thì lập tức muốn đón mẹ về

GĐXH - Tuổi già, tôi từng đặt kỳ vọng vào con trai nhưng cuối cùng lại nhận được sự từ chối phũ phàng.

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