Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm
Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.
Khi quyết định đi nhổ, nhiều người thắc mắc là "nhổ răng khôn giá bao nhiêu?" và "nhổ răng khôn có đau không?". Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng giá tham khảo mới nhất cùng quy trình nhổ răng khôn công nghệ hiện đại đang được áp dụng tại Nha Khoa Nhân Tâm.
Khi nào cần nhổ răng khôn?
Không phải chiếc răng khôn nào cũng cần nhổ bỏ. Bác sĩ thường chỉ định nhổ trong các trường hợp: răng mọc lệch, mọc ngầm đâm vào răng số 7; răng gây viêm lợi trùm, sưng đau tái phát nhiều lần; răng làm xô lệch cả hàm hoặc không có khoảng trống để mọc thẳng. Ngược lại, nếu răng khôn mọc thẳng, không gây biến chứng thì có thể giữ lại. Để biết chính xác tình trạng của mình, bạn nên đến phòng khám để được thăm khám và chụp phim X-quang, thay vì tự phán đoán tại nhà.
Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nhổ răng khôn
Chi phí nhổ răng khôn không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên là vị trí và hướng mọc của răng: răng mọc thẳng thường có chi phí thấp hơn răng mọc lệch hoặc mọc ngầm trong xương hàm vì độ khó khi tiểu phẫu cao hơn. Thứ hai là tình trạng răng, đã biến chứng viêm nhiễm hay chưa.
Thứ ba là phương pháp nhổ: công nghệ hiện đại như máy siêu âm Piezotome giúp rút ngắn thời gian, giảm sang chấn nhưng chi phí có thể nhỉnh hơn phương pháp truyền thống. Cuối cùng, cơ sở vật chất, trang thiết bị vô trùng và tay nghề bác sĩ thực hiện cũng là yếu tố quyết định mức giá.
Bảng giá nhổ răng khôn tham khảo tại Nha Khoa Nhân Tâm
Dưới đây là bảng giá nhổ răng khôn tham khảo, được phân loại theo mức độ phức tạp của từng ca:
|
Tình trạng răng khôn
|
Mức giá tham khảo
|
Răng khôn mọc thẳng
|
Từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng
|
Răng khôn mọc lệch nhẹ
|
Từ 1.500.000 – 2.500.000 đồng
|
Răng khôn mọc lệch phức tạp
|
Từ 2.500.000 – 3.500.000 đồng
|
Răng khôn mọc ngầm trong xương
|
Từ 3.500.000 – 5.000.000 đồng
Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo tình trạng thực tế sau khi thăm khám và chụp phim. Nha Khoa Nhân Tâm cam kết minh bạch chi phí, tư vấn rõ ràng trước khi thực hiện, không phát sinh chi phí ẩn.
Quy trình nhổ răng khôn công nghệ hiện đại tại Nha Khoa Nhân Tâm
Nỗi sợ lớn nhất khi nhổ răng khôn thường không phải là chi phí mà là cảm giác đau đớn. Tại Nha Khoa Nhân Tâm, quy trình nhổ răng khôn được thực hiện theo các bước chuẩn y khoa nhằm giảm tối đa cảm giác khó chịu cho khách hàng:
- Bước 1 – Thăm khám và chụp phim: Bác sĩ kiểm tra tổng quát, chỉ định chụp phim để xác định chính xác vị trí, hướng mọc và mức độ phức tạp của răng khôn.
- Bước 2 – Tư vấn phương án điều trị: Dựa trên kết quả thăm khám, bác sĩ tư vấn phương pháp phù hợp và báo giá cụ thể trước khi tiến hành.
- Bước 3 – Vệ sinh và gây tê: Khoang miệng được vệ sinh, sát khuẩn kỹ lưỡng, sau đó gây tê tại chỗ để khách hàng không cảm nhận đau trong suốt quá trình nhổ.
- Bước 4 – Tiến hành nhổ răng: Bác sĩ sử dụng công nghệ máy siêu âm Piezotome giúp thao tác nhẹ nhàng, chính xác, hạn chế tổn thương mô mềm và xương hàm xung quanh, rút ngắn thời gian hồi phục.
- Bước 5 – Khâu vết thương và hướng dẫn chăm sóc: Sau khi nhổ, bác sĩ khâu đóng vết thương (nếu cần) và hướng dẫn chi tiết cách chăm sóc, ăn uống để vết thương mau lành.
Vì sao nên chọn Nha Khoa Nhân Tâm?
Với nhiều năm hình thành và phát triển, Nha Khoa Nhân Tâm là một trong những địa chỉ nha khoa uy tín tại TPHCM, phục vụ trung bình 200.000 khách hàng mỗi năm với đội ngũ hơn 200 bác sĩ và nhân viên. Phòng khám quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm như Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân, người có gần 30 năm kinh nghiệm, chuyên sâu về cấy ghép Implant, và Bác sĩ CKI Trương Chí Bảo với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hình răng sứ. Bên cạnh dịch vụ nhổ răng khôn, đây cũng là hai thế mạnh nổi bật của phòng khám: trồng răng Implant và bọc răng sứ thẩm mỹ.
Phòng khám trang bị hệ thống máy móc hiện đại như máy siêu âm Piezotome, gây tê điện tử, màng PRF, quy trình vô trùng khép kín theo tiêu chuẩn, giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra, Nha Khoa Nhân Tâm còn có chính sách bảo hành rõ ràng và hỗ trợ tái khám sau nhổ răng.
Nhổ răng khôn sẽ không còn là nỗi lo nếu bạn lựa chọn đúng địa chỉ uy tín, có bác sĩ chuyên môn và trang thiết bị hiện đại. Nếu bạn đang băn khoăn về chi phí hay tình trạng răng khôn của mình, hãy đến trực tiếp Nha Khoa Nhân Tâm để được thăm khám, chụp phim và tư vấn mức giá chính xác nhất.
Nha Khoa Nhân Tâm
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