5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết
GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Bà Tâm, 57 tuổi, vốn không mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp hay đái tháo đường nên luôn cho rằng mình khá khỏe mạnh. Tuy nhiên, khoảng một năm gần đây, bà liên tục thức giấc giữa đêm, ngủ ngáy, ngủ không sâu và ban ngày thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ.
Cho rằng đây chỉ là biểu hiện bình thường của tuổi tác nên bà không đi khám. Đến khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện độ đàn hồi mạch máu giảm, rối loạn chuyển hóa và nhận định tình trạng ngủ kém kéo dài có thể là một trong những yếu tố góp phần làm sức khỏe suy giảm.
Các chuyên gia cho biết, giấc ngủ giống như "tấm gương" phản ánh tình trạng cơ thể. Nhiều bất thường xuất hiện vào ban đêm không đơn thuần là ngủ không ngon mà có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được quan tâm.
Giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
Nhiều người cho rằng chỉ cần ngủ bù là đủ để bù đắp những đêm mất ngủ. Tuy nhiên, các nghiên cứu về giấc ngủ cho thấy đây là khoảng thời gian cơ thể tiến hành sửa chữa tế bào, điều hòa hormone, phục hồi hệ miễn dịch và cân bằng chuyển hóa.
Một giấc ngủ khỏe mạnh thường kéo dài khoảng 7-8 giờ, dễ đi vào giấc ngủ, ít thức giấc và khi tỉnh dậy cảm thấy tỉnh táo.
Ngược lại, nếu tình trạng ngủ kém kéo dài, cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Một số nghiên cứu ghi nhận người có chất lượng giấc ngủ kém trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm miễn dịch cao hơn so với người ngủ tốt.
Đối với người trung niên và cao tuổi, tác động này càng đáng lưu ý do khả năng phục hồi của cơ thể vốn đã giảm theo tuổi.
5 biểu hiện khi ngủ không nên xem nhẹ
1. Thức giấc nhiều lần hoặc tiểu đêm liên tục
Nếu thường xuyên tỉnh giấc từ hai lần trở lên mỗi đêm hoặc phải đi tiểu nhiều lần, chất lượng giấc ngủ sẽ bị gián đoạn, khiến cơ thể khó bước vào giai đoạn ngủ sâu để phục hồi.
Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể, đồng thời cũng có thể liên quan đến một số bệnh lý cần được kiểm tra.
2. Khó ngủ hoặc mất ngủ kéo dài
Nằm trên giường hơn 30 phút vẫn không thể ngủ hoặc mất ngủ kéo dài nhiều tuần liên tiếp có thể khiến cơ thể rối loạn nội tiết, huyết áp dao động và làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.
Nếu mất ngủ kéo dài, người bệnh nên được đánh giá nguyên nhân thay vì tự ý chịu đựng.
3. Ngáy to kèm những khoảng ngừng thở
Ngủ ngáy không phải lúc nào cũng vô hại. Nếu ngáy lớn kèm cảm giác nghẹt thở hoặc có những khoảng ngừng thở khi ngủ, đây có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ.
Tình trạng này làm giảm lượng oxy trong máu về đêm và có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch cũng như nhiều rối loạn chuyển hóa khác.
4. Ngủ nhiều mơ, rất dễ tỉnh giấc
Nếu chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bạn tỉnh dậy hoặc đêm nào cũng mơ nhiều, cơ thể có thể không đạt được giấc ngủ sâu cần thiết để phục hồi.
Lâu dài, điều này có thể khiến trí nhớ giảm sút, tinh thần uể oải và hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng.
5. Thức dậy vẫn mệt mỏi
Dù ngủ đủ thời gian nhưng sáng dậy vẫn đau nhức, chóng mặt hoặc buồn ngủ kéo dài thì chất lượng giấc ngủ có thể đang có vấn đề.
Đây là dấu hiệu nên được theo dõi vì có thể liên quan đến rối loạn giấc ngủ hoặc các vấn đề sức khỏe khác.
5 cách giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ
Theo các chuyên gia về giấc ngủ, nhiều trường hợp có thể cải thiện chất lượng nghỉ ngơi thông qua việc điều chỉnh lối sống.
Duy trì giờ ngủ cố định. Cố gắng đi ngủ trước 23 giờ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày để ổn định đồng hồ sinh học.
Hạn chế trà đặc, cà phê và đồ ăn nhiều đường trước khi ngủ. Đồng thời tránh uống quá nhiều nước vào buổi tối để giảm tình trạng thức giấc vì tiểu đêm.
Tạo môi trường ngủ thoải mái. Phòng ngủ nên yên tĩnh, tối vừa phải, nhiệt độ dễ chịu và hạn chế ánh sáng từ điện thoại hoặc các thiết bị điện tử.
Thư giãn trước khi lên giường. Ngâm chân nước ấm, đọc sách hoặc thực hiện các bài hít thở nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Vận động đều đặn vào ban ngày. Đi bộ nhanh, tập dưỡng sinh hoặc các bài tập cường độ vừa khoảng 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ giấc ngủ ban đêm.
Đừng bỏ qua những tín hiệu cơ thể gửi đi khi ngủ
Những bất thường trong giấc ngủ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bệnh nghiêm trọng, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, bạn nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguyên nhân.
Duy trì giấc ngủ chất lượng cùng chế độ ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và quản lý căng thẳng vẫn là những nền tảng quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.
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