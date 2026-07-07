Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngày
GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.
Tuổi thọ luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe dài hạn cho thấy, không có một bí quyết thần kỳ nào quyết định việc sống thọ, mà tuổi thọ là kết quả của quá trình duy trì lối sống lành mạnh trong nhiều năm.
Theo các chuyên gia, điều quyết định không phải là một phương pháp đơn lẻ mà là sự kết hợp bền vững của những thói quen tốt. Có thể tóm gọn thành 4 nguyên tắc quan trọng, giúp người cao tuổi nâng cao cơ hội sống khỏe và sống lâu.
4 "nguyên tắc vàng" giúp người cao tuổi sống thọ
1. Ăn uống cân bằng, đa dạng thay vì kiêng khem cực đoan
Chế độ ăn là nền tảng của sức khỏe.
Một số nghiên cứu theo dõi kéo dài hơn 20 năm tại nhiều quốc gia cho thấy, những người duy trì chế độ ăn cân đối có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 15-25% so với nhóm ăn uống kém lành mạnh.
Điều quan trọng không phải loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, mà là đảm bảo sự đa dạng và cân đối giữa rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, chất đạm chất lượng và chất béo lành mạnh.
Ngược lại, chế độ ăn nhiều muối, đường và chất béo bão hòa trong thời gian dài sẽ khiến gánh nặng chuyển hóa tích lũy từng ngày, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường hay tăng huyết áp.
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc cắt giảm tinh bột quá mức hoặc áp dụng chế độ ăn cực đoan chưa chắc mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe chuyển hóa.
2. Duy trì vận động đều đặn, không cần tập quá sức
Hoạt động thể chất là yếu tố gần như luôn xuất hiện trong các nghiên cứu về tuổi thọ.
Theo nhiều dữ liệu theo dõi sức khỏe, người duy trì khoảng 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 20-30%.
Điều đáng chú ý là "vận động hợp lý" không đồng nghĩa với tập luyện cường độ cao.
Đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà, đạp xe hay tập dưỡng sinh đều góp phần tiêu hao năng lượng và cải thiện sức khỏe nếu được thực hiện thường xuyên.
Ngược lại, tập luyện quá sức mà không có thời gian phục hồi có thể gây áp lực lên tim mạch và hệ cơ xương khớp.
Điểm khác biệt của những người duy trì sức khỏe tốt trong thời gian dài là họ biến việc vận động thành một phần của cuộc sống hằng ngày, thay vì chỉ tập theo hứng.
3. Giữ tinh thần ổn định, giảm căng thẳng kéo dài
Sức khỏe tinh thần ngày càng được xem là yếu tố quan trọng đối với tuổi thọ.
Nhiều nghiên cứu quy mô lớn ghi nhận, những người thường xuyên chịu căng thẳng mạn tính có nguy cơ gặp biến cố tim mạch cao hơn khoảng 15-35%.
Stress kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động đến hormone, chất lượng giấc ngủ, hệ miễn dịch và quá trình chuyển hóa.
Bên cạnh đó, người có trạng thái tinh thần ổn định thường dễ duy trì chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi điều độ hơn. Chính sự ổn định này góp phần kiểm soát bệnh mạn tính hiệu quả và tạo nền tảng cho sức khỏe lâu dài.
4. Ngủ đủ và duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn
Giấc ngủ là thời gian để cơ thể phục hồi, điều hòa hormone và sửa chữa các tổn thương.
Các khảo sát sức khỏe tại nhiều khu vực cho thấy, người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa tăng khoảng 20-40%.
Ngay cả khi chế độ ăn và việc tập luyện được duy trì tốt, tình trạng thức khuya hoặc sinh hoạt thất thường vẫn có thể làm suy giảm sức khỏe theo thời gian.
Ngược lại, việc ngủ đúng giờ và giữ nhịp sinh học ổn định giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng sự tỉnh táo ban ngày và hình thành vòng tuần hoàn tích cực cho cơ thể.
4 nguyên tắc này luôn tác động qua lại với nhau
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng 4 yếu tố trên không tồn tại riêng lẻ.
Ăn uống thất thường có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ; ngủ không đủ khiến cơ thể lười vận động; căng thẳng kéo dài lại dễ dẫn đến lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh. Vì vậy, điều quan trọng không phải là hoàn hảo ở từng khía cạnh mà là duy trì sự ổn định trong toàn bộ lối sống.
Nhiều mô hình nghiên cứu dài hạn cũng chỉ ra rằng sự bền bỉ quan trọng hơn sự hoàn hảo.
Thay vì cố thay đổi tất cả trong thời gian ngắn, mỗi người có thể bắt đầu từ những điều nhỏ như giảm thực phẩm chế biến sẵn, đi bộ nhiều hơn, cố định giờ đi ngủ hoặc tìm cách giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
Các bằng chứng khoa học ngày càng cho thấy, tuổi thọ không phụ thuộc vào một bí quyết duy nhất mà là kết quả của những lựa chọn được lặp lại mỗi ngày.
Một chế độ ăn cân đối, vận động đều đặn, tinh thần ổn định và giấc ngủ chất lượng chính là 4 nền tảng quan trọng giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe và tăng cơ hội sống lâu.
Điều đáng quý nhất không phải là theo đuổi sự hoàn hảo, mà là kiên trì xây dựng những thói quen tốt và biến chúng thành một phần tự nhiên của cuộc sống.
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