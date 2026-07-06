8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thể
Protein (chất đạm) là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cần cho cơ thể. Tuy nhiên không phải nguồn protein nào cũng có giá trị sinh học như nhau. Đó là lý do chúng ta nên biết về khái niệm ‘protein hoàn chỉnh’.
1. 'Protein hoàn chỉnh' là gì?
Là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất, protein không chỉ đóng vai trò xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô tổn thương, nó còn tham gia vào quá trình trao đổi chất, sản sinh enzyme, hormone, đồng thời nuôi dưỡng da, tóc và móng.
Protein được cấu tạo từ các acid amin khác nhau. Trong số 20 acid amin, cơ thể có thể tự sản xuất được 11 loại còn lại 9 loại acid amin thiết yếu (bao gồm histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan và valine) cơ thể không thể tự tổng hợp được mà cần thông qua chế độ ăn uống.
Một loại thực phẩm được coi là "protein hoàn chỉnh" nếu nó chứa đầy đủ 9 acid amin thiết yếu với hàm lượng thích hợp.
Hầu hết các thực phẩm có nguồn gốc thực vật được coi là protein không hoàn chỉnh, trong khi hầu hết các thực phẩm có nguồn gốc động vật chứa protein hoàn chỉnh và có khả năng hấp thụ sinh học cao.
2. Nguồn thực phẩm chứa 'protein hoàn chỉnh' tốt nhất
Các "protein hoàn chỉnh" thường được tìm thấy trong các sản phẩm động vật và một số ít thực phẩm thực vật bao gồm:
Trứng: Được coi là thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa nguồn protein đầy đủ acid amin cân bằng và dễ tiêu hóa.
Thịt gia cầm (gà, vịt): Đây là nguồn đạm nạc phổ biến cung cấp năng lượng và xây dựng cơ bắp nhanh với lượng chất béo bão hòa thấp (đặc biệt là ức gà).
Thịt bò, thịt gia súc: Cung cấp hàm lượng protein cao kèm các vi chất quan trọng như sắt heme (sắt dễ hấp thu) và kẽm.
Cá béo: Không chỉ cung cấp nguồn đạm chất lượng cao, các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá cơm... còn rất giàu acid béo omega-3 bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Sữa chua Hy Lạp: Sản phẩm qua quá trình lọc bỏ váng giúp tăng hàm lượng đạm gấp đôi sữa chua thường đồng thời bổ sung canxi và men vi sinh (probiotics).
Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (đậu phụ, tempeh, edamame...): Đậu nành là một trong số ít đại diện thực vật chứa "protein hoàn chỉnh" và dễ chế biến.
Hạt diêm mạch (quinoa): Loại ngũ cốc không chứa gluten vừa giàu đạm hoàn chỉnh vừa cung cấp lượng chất xơ và magie dồi dào.
Hạt chia: Hạt chia giàu protein, chất xơ và omega-3. Nguồn "protein hoàn chỉnh" trong hạt chia kết hợp lượng chất xơ hòa tan cao giúp cung cấp năng lượng ổn định và tốt cho sức khỏe đường ruột.
3. Nên chọn protein động vật hay thực vật?
Cả protein có nguồn gốc động vật và thực vật đều hỗ trợ sức khỏe nhưng mỗi loại lại có những ưu điểm khác nhau và có thể phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người dựa trên mục tiêu, khả năng tiêu hóa, sở thích và các thành phần khác trong chế độ ăn tổng thể.
Nguồn protein động vật (thịt, cá, trứng, sữa...): Có ưu điểm là đậm đặc protein, tỷ lệ hấp thụ sinh học cao và rất giàu vitamin B12, sắt, kẽm... Nguồn đạm này đặc biệt phù hợp với những người hoạt động thể chất nhiều, thiếu máu do thiếu sắt, người đang cố gắng duy trì hoặc tăng khối lượng cơ bắp.
Protein thực vật (đậu nành, quinoa, các loại hạt...): Giàu chất xơ, chất chống oxy hóa đồng thời chứa ít calo và chất béo bão hòa. Đây là giải pháp an toàn cho hệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp với người ăn chay, đa dạng hóa nguồn protein và có tính bền vững hơn cho sức khỏe lâu dài và môi trường.
Thay vì chỉ lựa chọn một trong hai, cách ăn uống khoa học và mang lại hiệu quả sức khỏe lâu dài nhất chính là kết hợp linh hoạt cả hai nguồn đạm, kết hợp các protein hoàn chỉnh với các protein chưa hoàn chỉnh. Một chế độ ăn đa dạng, đan xen giữa đạm động vật chất lượng cao và đạm thực vật toàn phần sẽ giúp cơ thể nhận được đủ các acid amin thiết yếu mà không lo thừa cân hay thiếu hụt vi chất.
Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy timSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh và sụt 4 kg chỉ trong 1 tháng, bà Chuyên đi khám phát hiện mắc cường giáp biến chứng suy tim và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi roBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.
33 tuổi mắc cùng lúc 5 bệnh chuyển hóa nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người trẻ mắc phảiBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Tăng cân nhanh, thường xuyên thèm đồ ngọt, anh B.Đ.A không ngờ bản thân đang mắc cùng lúc 5 bệnh lý chuyển hóa nguy hiểm.
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?Sống khỏe - 1 ngày trước
Ăn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?
3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
Tìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.
Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.
Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốtSống khỏe - 1 ngày trước
Có thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.
Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nàoSống khỏe - 1 ngày trước
Không giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.
Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thươngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.
Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ nàySống khỏe - 1 ngày trước
Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵSống khỏe
GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.