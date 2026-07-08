Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng

Tự ý bỏ điều trị, bệnh thận mạn tiến triển nặng hơn

BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận – Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Hùng từng được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 3A. Tuy nhiên, thay vì dùng thuốc theo phác đồ điều trị, ông tìm đến các bài thuốc nam được quảng cáo trên mạng với lời giới thiệu có thể chữa dứt điểm suy thận và sử dụng hằng ngày.

Việc tự điều trị khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để kiểm soát bệnh. Sau một thời gian, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, phù nề và thiếu máu.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4, độ lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn khoảng 29 ml/phút/1,73m². Xét nghiệm nước tiểu ghi nhận có đạm niệu.

Theo bác sĩ Thông, việc không tuân thủ điều trị là nguyên nhân khiến bệnh thận mạn tiến triển nhanh hơn. Nếu không được kiểm soát tốt, người bệnh có nguy cơ phải lọc máu lâu dài hoặc ghép thận.

Bác sĩ Hùng hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt và tái khám định kỳ phòng bệnh tiến triển nặng. Ảnh: BVCC

Chức năng thận cải thiện sau khi ngừng thuốc nam

Các bác sĩ yêu cầu người bệnh ngưng sử dụng các bài thuốc nam, đồng thời điều trị nội khoa để kiểm soát tình trạng phù, thiếu máu và các rối loạn do suy giảm chức năng thận gây ra.

Bên cạnh đó, ông được theo dõi sát các chỉ số chức năng thận, điện giải, huyết áp và điều chỉnh thuốc phù hợp theo diễn tiến bệnh. Người bệnh cũng được hướng dẫn chế độ ăn phù hợp, hạn chế muối, kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể và tái khám đúng lịch hẹn.

"Bệnh tổn thương thận cấp do thuốc nếu phát hiện kịp thời và ngưng thuốc, kết hợp điều trị nội khoa, sẽ giúp thận hồi phục, tránh nguy cơ tổn thương thêm", bác sĩ Thông cho biết.

Sau 10 ngày điều trị, độ lọc cầu thận của ông Hùng cải thiện lên 46 ml/phút/1,73m², tương đương bệnh thận mạn giai đoạn 3A. Bác sĩ tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nhằm kiểm soát các triệu chứng và bảo tồn chức năng thận.

Đến tháng 7/2026, tái khám cho thấy độ lọc cầu thận của người bệnh tăng lên 65 ml/phút/1,73m², gần như hồi phục hoàn toàn, đạm niệu âm tính. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyến cáo cần tiếp tục dùng thuốc và theo dõi định kỳ.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thuốc nam chữa suy thận

Theo bác sĩ Thông, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo về các loại thuốc nam, nước lá, cây cỏ được giới thiệu có tác dụng bổ thận, thải độc hoặc chữa khỏi suy thận, khiến không ít người tự ý sử dụng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh các bài thuốc nam có thể chữa khỏi bệnh thận mạn.

Một số loại cây thuốc có thể chứa axit alkaloids hoặc kim loại nặng từ đất, trực tiếp gây nhiễm độc ống thận và đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, nhiều loại lá cây và rễ cây sấy khô khi sắc uống chứa hàm lượng kali cao. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể đào thải kali hiệu quả, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột.

Một số sản phẩm không rõ thành phần còn có thể chứa nhiều khoáng chất hoặc các chất gây hại cho thận. Người bệnh sử dụng cũng không thể điều chỉnh liều lượng theo từng giai đoạn bệnh như đối với thuốc được kê đơn.

"Nhiều trường hợp chỉ quay lại bệnh viện khi chức năng thận đã giảm sâu, làm mất đi cơ hội điều trị bảo tồn tốt hơn", bác sĩ Thông nói.

Chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn không nên tự ý bỏ thuốc, bỏ tái khám hoặc sử dụng các loại thuốc nam, cây thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa trao đổi với bác sĩ điều trị.

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