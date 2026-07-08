Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng
GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Tự ý bỏ điều trị, bệnh thận mạn tiến triển nặng hơn
BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận – Lọc máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Hùng từng được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 3A. Tuy nhiên, thay vì dùng thuốc theo phác đồ điều trị, ông tìm đến các bài thuốc nam được quảng cáo trên mạng với lời giới thiệu có thể chữa dứt điểm suy thận và sử dụng hằng ngày.
Việc tự điều trị khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để kiểm soát bệnh. Sau một thời gian, chức năng thận tiếp tục suy giảm, ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, phù nề và thiếu máu.
Kết quả thăm khám cho thấy bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4, độ lọc cầu thận (eGFR) chỉ còn khoảng 29 ml/phút/1,73m². Xét nghiệm nước tiểu ghi nhận có đạm niệu.
Theo bác sĩ Thông, việc không tuân thủ điều trị là nguyên nhân khiến bệnh thận mạn tiến triển nhanh hơn. Nếu không được kiểm soát tốt, người bệnh có nguy cơ phải lọc máu lâu dài hoặc ghép thận.
Chức năng thận cải thiện sau khi ngừng thuốc nam
Các bác sĩ yêu cầu người bệnh ngưng sử dụng các bài thuốc nam, đồng thời điều trị nội khoa để kiểm soát tình trạng phù, thiếu máu và các rối loạn do suy giảm chức năng thận gây ra.
Bên cạnh đó, ông được theo dõi sát các chỉ số chức năng thận, điện giải, huyết áp và điều chỉnh thuốc phù hợp theo diễn tiến bệnh. Người bệnh cũng được hướng dẫn chế độ ăn phù hợp, hạn chế muối, kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể và tái khám đúng lịch hẹn.
"Bệnh tổn thương thận cấp do thuốc nếu phát hiện kịp thời và ngưng thuốc, kết hợp điều trị nội khoa, sẽ giúp thận hồi phục, tránh nguy cơ tổn thương thêm", bác sĩ Thông cho biết.
Sau 10 ngày điều trị, độ lọc cầu thận của ông Hùng cải thiện lên 46 ml/phút/1,73m², tương đương bệnh thận mạn giai đoạn 3A. Bác sĩ tiếp tục duy trì phác đồ điều trị nhằm kiểm soát các triệu chứng và bảo tồn chức năng thận.
Đến tháng 7/2026, tái khám cho thấy độ lọc cầu thận của người bệnh tăng lên 65 ml/phút/1,73m², gần như hồi phục hoàn toàn, đạm niệu âm tính. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyến cáo cần tiếp tục dùng thuốc và theo dõi định kỳ.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thuốc nam chữa suy thận
Theo bác sĩ Thông, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo về các loại thuốc nam, nước lá, cây cỏ được giới thiệu có tác dụng bổ thận, thải độc hoặc chữa khỏi suy thận, khiến không ít người tự ý sử dụng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.
Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh các bài thuốc nam có thể chữa khỏi bệnh thận mạn.
Một số loại cây thuốc có thể chứa axit alkaloids hoặc kim loại nặng từ đất, trực tiếp gây nhiễm độc ống thận và đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận. Ngoài ra, nhiều loại lá cây và rễ cây sấy khô khi sắc uống chứa hàm lượng kali cao. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể đào thải kali hiệu quả, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim đột ngột.
Một số sản phẩm không rõ thành phần còn có thể chứa nhiều khoáng chất hoặc các chất gây hại cho thận. Người bệnh sử dụng cũng không thể điều chỉnh liều lượng theo từng giai đoạn bệnh như đối với thuốc được kê đơn.
"Nhiều trường hợp chỉ quay lại bệnh viện khi chức năng thận đã giảm sâu, làm mất đi cơ hội điều trị bảo tồn tốt hơn", bác sĩ Thông nói.
Chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn không nên tự ý bỏ thuốc, bỏ tái khám hoặc sử dụng các loại thuốc nam, cây thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa trao đổi với bác sĩ điều trị.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xươngSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.
5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biếtSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Bí quyết sống lâu: Người sống thọ thường giữ 4 thói quen này mỗi ngàySống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Không có một loại thực phẩm hay bài thuốc nào quyết định tuổi thọ. Theo nhiều nghiên cứu theo dõi sức khỏe kéo dài hàng chục năm, người sống thọ thường có điểm chung là duy trì đều đặn 4 thói quen tưởng chừng rất đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe.
Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểmY tế - 23 giờ trước
GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.
Ăn đủ protein quan trọng thế nào khi có tuổi?Sống khỏe - 1 ngày trước
Khi nhắc đến dinh dưỡng tuổi trung niên, protein thường bị xem nhẹ so với các dưỡng chất khác, dù giữ vai trò nền tảng. Một chế độ ăn đủ đạm, nếu được duy trì hợp lý, có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe và diện mạo theo thời gian.
Chức năng thận kém: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sớmSống khỏe - 1 ngày trước
Tiểu đêm nhiều lần, tiểu bọt kéo dài hay mệt mỏi thường xuyên là những biểu hiện mà nhiều người dễ bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là những tín hiệu cảnh báo chức năng thận kém và đang suy giảm dần theo thời gian. Theo các chuyên gia, phát hiện sớm và chủ động bảo vệ thận từ giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm chậm tiến triển suy thận mạn.
Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vữngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.
8 nguồn thực phẩm chứa ‘protein hoàn chỉnh’ tốt nhất cần cho cơ thểSống khỏe - 2 ngày trước
Protein (chất đạm) là một trong những thành phần dinh dưỡng thiết yếu nhất cần cho cơ thể. Tuy nhiên không phải nguồn protein nào cũng có giá trị sinh học như nhau. Đó là lý do chúng ta nên biết về khái niệm ‘protein hoàn chỉnh’.
Mệt mỏi, sụt cân tưởng do tuổi già, người phụ nữ 73 tuổi phát hiện cường giáp gây suy timSống khỏe - 2 ngày trước
GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, tim đập nhanh và sụt 4 kg chỉ trong 1 tháng, bà Chuyên đi khám phát hiện mắc cường giáp biến chứng suy tim và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi roBệnh thường gặp
GĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.