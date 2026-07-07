Chức năng thận kém: Đừng bỏ qua những dấu hiệu sớm

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Chức năng thận kém ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe?

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể, trong đó nổi bật nhất là lọc máu và đào thải các chất cặn bã như ure, creatinin, acid uric thông qua nước tiểu. Bên cạnh đó, thận còn giúp duy trì cân bằng nước, điện giải và tham gia điều hòa huyết áp.

Khi chức năng thận kém, khả năng lọc máu suy giảm khiến các chất độc tích tụ dần trong máu và gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như tim mạch, hệ thần kinh, xương khớp và hệ tạo máu.

Khi khả năng lọc máu suy giảm sẽ ảnh hưởng tới nhiều cơ quan khác

Điều đáng lo ngại là quá trình suy giảm chức năng thận thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi các chỉ số như creatinin máu đã tăng cao.

Theo các chuyên gia, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp bảo tồn các nephron – đơn vị lọc máu cơ bản của thận, từ đó làm chậm quá trình tiến triển của suy thận mạn.

Những dấu hiệu cảnh báo chức năng thận kém

Ở giai đoạn đầu, các biểu hiện của chức năng thận kém thường khá mơ hồ nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường.

Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

• Tiểu đêm nhiều lần.

• Tiểu ít, tiểu rắt.

• Tiểu bọt kéo dài.

• Phù nhẹ ở chân tay hoặc mí mắt.

• Mệt mỏi, giảm sức lao động.

• Chán ăn, ăn không ngon miệng.

• Tăng huyết áp.

• Da xanh xao do thiếu máu.

Tiểu đêm nhiều lần là biểu hiện của chức năng thận kém.

Theo các chuyên gia, khi các biểu hiện này xuất hiện kéo dài, người bệnh nên chủ động đi khám và kiểm tra các chỉ số chức năng thận như creatinin máu, ure máu, protein niệu và mức lọc cầu thận.

Càng phát hiện sớm, khả năng bảo tồn chức năng thận càng cao và nguy cơ tiến triển sang suy thận mạn giai đoạn nặng càng thấp.

Làm gì để bảo vệ "nhà máy lọc máu" từ sớm?

Mục tiêu quan trọng trong chăm sóc người có chức năng thận kém là bảo vệ tối đa các nephron còn hoạt động, hạn chế xơ hóa cầu thận và làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Theo đó, người bệnh cần:

• Kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết.

• Ăn nhạt hơn bình thường.

• Duy trì cân nặng hợp lý.

• Hạn chế rượu bia, thuốc lá.

• Không tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài.

• Theo dõi định kỳ chức năng thận.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống hợp lý cũng giúp giảm lượng chất thải tạo ra, từ đó giảm áp lực cho "nhà máy lọc máu" của cơ thể.

Chế độ ăn uống hợp lý giúp giảm áp lực cho thận

Theo các chuyên gia, việc chủ động chăm sóc thận từ sớm có thể giúp kéo dài thời gian bảo tồn chức năng thận và hạn chế nguy cơ tiến triển sang suy thận mạn giai đoạn cuối.

Giải pháp từ thảo dược hỗ trợ cho người chức năng thận kém

Đối với người có chức năng thận kém, mục tiêu không chỉ là giảm gánh nặng cho thận mà còn hỗ trợ duy trì hoạt động của các nephron còn khỏe mạnh.

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã quan tâm đến vai trò của các thảo dược và hoạt chất sinh học trong hỗ trợ bảo vệ "nhà máy lọc máu" của cơ thể ở người có chức năng thận kém.

Dành dành được nghiên cứu có khả năng hỗ trợ bảo vệ cấu trúc thận và hạn chế xơ hóa cầu thận – một trong những yếu tố góp phần làm chức năng thận kém tiến triển nặng hơn. Đan sâm giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến thận, tạo điều kiện để các nephron ở người chức năng thận kém nhận đủ oxy và dưỡng chất nhằm duy trì khả năng lọc máu hiệu quả hơn.

Thảo dược dành dành được nghiên cứu tốt cho người chức năng thận kém.

Hoàng kỳ và linh chi đỏ giàu hoạt chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào thận trước tổn thương kéo dài thường gặp ở người có chức năng thận kém. Trong khi đó, râu mèo, mã đề và bạch phục linh hỗ trợ tăng đào thải các chất cặn bã như ure và acid uric, góp phần giảm áp lực cho hệ thống lọc máu đang suy giảm ở người chức năng thận kém.

Ngoài ra, L-Carnitine và Coenzyme Q10 tham gia vào quá trình sản xuất năng lượng tại tế bào, giúp hỗ trợ các tế bào thận ở người chức năng thận kém hoạt động hiệu quả hơn.

• Theo các chuyên gia, khi được phối hợp trong cùng một công thức chuẩn hóa, các thành phần này có thể tạo nên cơ chế hỗ trợ đa tác động dành cho người chức năng thận kém. Sự kết hợp này góp phần tăng cường lưu thông máu để các nephron nhận đủ dưỡng chất, hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận, chống oxy hóa và tăng đào thải các chất cặn bã tích tụ. Nhờ đó, "nhà máy lọc máu" ở người chức năng thận kém được giảm bớt gánh nặng, góp phần giúp bổ thận, lợi tiểu, hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.

Theo khảo sát của VN-Economy năm 2021, có đến 92,9% người hài lòng về sản phẩm chứa các thành phần trên . Mới đây, sản phẩm còn vinh dự nhận giải thưởng "Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia".

Chức năng thận kém thường tiến triển âm thầm và dễ bị bỏ qua trong giai đoạn đầu. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và chủ động bảo vệ "nhà máy lọc máu" của cơ thể chính là cách giúp duy trì chức năng thận, làm chậm tiến triển suy thận mạn và nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10. Công dụng: • Giúp bổ thận, lợi tiểu. • Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém. Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu. Cách dùng • Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC *Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. * Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

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