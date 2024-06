Khởi tố, bắt khẩn cấp thanh niên đánh võng như 'rang lạc' trên cầu Nhật Tân

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Công an TP Hà Nội) cung cấp thông tin trên. Đối tượng Nguyễn Thế Tuyền 20 tuổi, trú tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đồng thời, Công an quận cũng gửi công văn đến chính quyền địa phương đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 120 của Chính phủ đối với: N.T.H (16 tuổi), N.Q.H (14 tuổi) cùng trú tại quận Long Biên (Hà Nội), T.M.X (16 tuổi), trú tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thế Tuyền (đứng ngoài cùng bên phải) và nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi báo VietNamNet đăng tải bài: 2 xe máy đánh võng như "rang lạc" trên cầu Nhật Tân, Công an quận Tây Hồ và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành điều tra, xác minh.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 4 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thế Tuyền, T.M.X, N.T. H, N.Q.H; thu giữ 2 xe máy có BKS: 99AB-031.XX và 29C2-090.XX là phương tiện các đối tượng dùng để lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân.

Các thanh niên liên tục đánh võng trên cầu Nhật Tân. Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan công an, Tuyền, T.M.X., N.T.H., N.Q.H. thành khẩn khai nhận hành vi lạng lách, "đánh võng" trên cầu Nhật Tân vào trưa ngày 12/6. Cũng theo nhóm đối tượng, khi vừa đi hết cầu Nhật Tân thì xe máy do N.T.H. điều khiển đã va chạm với một xe máy do người phụ nữ điều khiển khiến cả 2 xe ngã ra. Sau va chạm người phụ nữ trên đi tiếp, Tuyền và N.X.H. đến Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh) sơ cứu rồi về nhà.