Đang lạng lách, đánh võng, gặp đúng Phó giám đốc CATP đi kiểm tra, 'tóm gọn'

Vào tối qua (12/2-tức mồng 3 Tết), Đoàn công tác do Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phó trưởng Ban an toàn giao thông TP Hải Phòng dẫn đoàn kiểm tra công an các địa phương về công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi.



Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc CATP kiểm tra chốt liên tuyến Đội CSGT số 4 tại đường Đình Vũ. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo đó, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra 3 chốt điểm liên tuyến, một chốt do Đội CSGT số 1, Đội CSGT số 4, Đội CSGT Lưu Kiếm và Đội CSGT An Hưng - Phòng CSGT thực hiện trên tuyến đường Đình Vũ (quận Hải An), đường 359 (huyện Thủy Nguyên) và Đường 5 - khu vực thôn Cách Thượng (huyện An Dương).

Qua kiểm tra các chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT Công an TP. Hải Phòng, Phó giám đốc Công an thành phố xác định một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu... trên tuyến đường 359 (thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên). Ngay sau đó, Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai xử lý.

Kết quả, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, kiểm tra, phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên xử lý 4 trường hợp vi phạm. Những trường hợp này đều là thanh thiếu niên và cùng trú tại huyện Thủy Nguyên.

Nhóm thanh thiếu niên huyện Thủy Nguyên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng ... vào đêm mồng 3 Tết. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bao gồm: Lại Thành L (SN 2006, trú tại xã Tam Hưng) điều khiển xe máy BKS15AF-073.64 vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe mô tô, không có giấy phép lái xe.

Đinh Hoàng P. (SN 2008, trú tại xã Phả Lễ) điều khiển xe máy không gắn BKS vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bào hiểm, không có gương chiếu hậu, xe không đeo BKS (Biển kiểm soái giấu trong cốp xe), không có đăng ký xe mô tô, không có giấy phép lái xe.

Bùi Ngọc P (SN 2009, trú tại xã Minh Đức), điều khiển xe máy không gắn BKS vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, chờ người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, xe không đeo BKS và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Ngô Đăng K (SN 2009, trú tại xã Hợp Thành), điều khiển xe máy vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có gương chiếu hậu và không có đăng ký xe mô tô.

Trong 4 ngày nghỉ Tết, từ ngày 8/2 đến 11/2 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn), lực lượng chức năng TP. Hải Phòng đã kiểm tra xử lý 1.164 trường hợp vi phạm Luật Giao thông; xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 3,213 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 280 trường hợp và tạm giữ phương tiện giao thông 590 trường hợp.

