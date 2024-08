Nhóm thanh niên Hải Phòng làm điều phạm pháp nhưng lại khoe 'chiến tích' lên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168, Bộ luật hình sự. Đáng chú ý, những đối tượng này đều đến từ TP. Hải Phòng, dùng kiếm chém vào phương tiện của các nạn nhân sau đó khoe chiến tích lên mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/7, Công an huyện Quỳnh Phụ nhận được trình báo của công dân về việc bị một nhóm đối tượng truy đuổi, chặt chém biển số xe máy. Nhận thấy tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Quỳnh Phụ huy động lực lượng, tập trung điều tra, xác minh, làm rõ nhóm đối tượng.

Nhóm đối tượng gây ra sự việc bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định 6 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm: Lê Hoàng Hải (SN 2007), Vũ Đức Tiến (SN 2006), Đỗ Trung Hưng (SN 2009), Trần Văn Đông (SN 2008), Hoàng Thái Bình (SN 2008), Hoàng Hữu Đạt (SN 2008, đều trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi điều khiển xe máy truy đuổi, chặn xe của bị hại, sau đó sử dụng kiếm chém vào phần đuôi xe để cướp tấm nhựa chắn bùn gắn BKS; đồng thời ném vỏ chai bia về phía nạn nhân để "khoe chiến tích" trên mạng xã hội TikTok.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng trên về tội "Cướp tài sản" quy định tại Điều 168, Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

