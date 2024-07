Kết đắng cho nhóm thanh niên đi xe máy thích thể hiện trên đường

Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đáng chú ý, các bị can này đều trú địa bàn TP. Móng Cái, tuổi đời con trẻ và có nhiều bị can là nữ.



Danh tính các bị can khởi tố gồm: Vũ Thị Ánh Hồng (SN 2007, trú tại khu 3, phường Ka Long), Hoàng Thị Duyên (SN 2007, trú tại thôn Nam, xã Vạn Ninh), Bùi Thị Hồng Thắm (SN 2007, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ), Bùi Thị Hải (SN 2006, trú tại thôn Nam, xã Vạn Ninh), Đặng Thị Trang (SN 2007, trú tại thôn 13, xã Hải Xuân), Đỗ Thái Hoài (SN 2005, trú tại khu 5, phường Hải Hòa), Ngô Văn Thái (SN 2005, trú tại khu 5, phường Hải Hòa).

Các bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái khởi tố.

Trước đó, vào lúc 21h45 tối 19/6/2024, nhóm thanh niên trên cùng với Trương Việt Hoa (SN 2006, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh), Nguyễn Văn Chung (SN 2009, trú tại khu 5, phường Hải Hòa), Nguyễn Đình Linh (SN 2005, trú tại khu 5, phường Hải Hòa, cùng TP. Móng Cái) đã có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đ.ánh võng, bấm còi inh ỏi, tăng ga vượt các phương tiện khác trên các tuyến đường trung tâm TP. Móng Cái.

Khi các đối tượng đi đến đường Trần Nhân Tông (tỉnh lộ 335, thuộc thôn 5, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái), bất ngờ xe máy do Nguyễn Đình Linh điều khiển đã va chạm với xe máy do chị Phạm Thị H. (SN 1981, trú tại phường Hải Yên, TP. Móng Cái) điều khiển, làm cả 2 người cùng phương tiện trên ngã đổ văng về phía trước. Hậu quả, chị Phạm Thị H. tử vong.

Hành vi trên của các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến tâm lý đối với người dân, du khách và hình ảnh của thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29/7, cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái đã ra quyết định khởi tố các bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.