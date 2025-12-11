Những cặp đôi cung hoàng đạo ở bên nhau là 'bão tố': Càng yêu càng mệt mỏi
GĐXH - Dưới đây là những cặp đôi được xem là "khắc khẩu từ trong trứng", càng ở bên nhau càng tạo nên những cuộc chiến không hồi kết.
Cặp đôi cung hoàng đạo Cự Giải – Bảo Bình: Cảm xúc và lý trí khó chung đường
Theo mật ngữ 12 cung hoàng đạo, Cự Giải sống nặng tình cảm, thích được yêu thương và che chở, trong khi Bảo Bình lại đề cao lý trí và sự độc lập.
Một người luôn chờ đợi sự quan tâm, một người lại thích tự do và coi trọng khoảng trời riêng. Chính sự đối lập trong cách thể hiện cảm xúc khiến họ khó tìm được tiếng nói chung.
Cự Giải càng nhạy cảm, mít ướt bao nhiêu thì Bảo Bình càng dễ phát cáu trước những đòi hỏi tình cảm bấy nhiêu.
Ngược lại, Cự Giải chẳng hiểu nổi vì sao Bảo Bình lại có thể lạnh lùng và vô cảm đến mức khó chấp nhận.
Cặp đôi này thường chỉ có những trận "võ mồm" nảy lửa nhưng hiếm khi xảy ra xung đột lớn, bởi họ chỉ mâu thuẫn ở tầng cảm xúc chứ không phải bản chất.
Cặp đôi cung hoàng đạo Song Tử – Ma Kết: Dài dòng gặp kiệm lời
Xem tử vi, cung hoàng đạo Song Tử vốn đa cảm, thích trò chuyện và diễn giải mọi vấn đề một cách chi tiết. Điều này lại đối nghịch hoàn toàn với Ma Kết, người luôn yêu thích sự ngắn gọn, rành mạch.
Với Ma Kết, nói ít làm nhiều mới là phong cách sống đúng nghĩa. Chưa dừng lại ở đó, trong công việc, Ma Kết chăm chỉ bao nhiêu thì Song Tử lại dễ xao lãng và mải mê "buôn chuyện" bấy nhiêu.
Sự khác biệt này khiến Ma Kết đôi lúc mất kiên nhẫn, còn Song Tử thì cảm thấy bị gò bó.
Khi ở cạnh nhau, cả hai như hai luồng năng lượng đối nghịch, bên nào cũng mạnh mẽ theo cách riêng nên chẳng ai chịu nhường ai, tạo nên một cuộc chiến ngang tài ngang sức.
Tốt nhất, họ nên hạn chế tiếp xúc nếu muốn thế giới quanh mình bớt ồn ào.
Cặp đôi cung hoàng đạo Kim Ngưu – Sư Tử: Thực tế đối đầu sĩ diện
Kim Ngưu sống ngăn nắp, gọn gàng và đặc biệt coi trọng giá trị của đồng tiền. Tính cách này lại hoàn toàn trái ngược với Sư Tử – cung hoàng đạo thích sự phóng khoáng, sống hết mình và đôi khi vung tay quá trán chỉ để giữ sĩ diện.
Kim Ngưu trân trọng sự bình ổn và thực tế, trong khi Sư Tử luôn muốn bản thân nổi bật và được tôn sùng.
Chưa kể, một người hòa đồng, khiêm nhường bao nhiêu thì người kia lại dễ "ngẩng cao ba tấc" bấy nhiêu.
Sự đối nghịch giữa mặt trăng và mặt trời khiến cặp đôi này dễ va chạm, bởi chẳng ai muốn cúi đầu hay nhường bước.
Chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, những trận cãi vã có thể bùng nổ vì sự khác biệt quá lớn trong cách nhìn nhận cuộc sống.
Cặp đôi cung hoàng đạo Bọ Cạp – Nhân Mã: Sâu sắc và nông nổi, khó hòa hợp
Bọ Cạp luôn nhìn đời bằng đôi mắt sâu sắc, thận trọng và đôi khi nghiêm trọng hóa mọi thứ.
Ngược lại, Nhân Mã lại nhẹ nhàng, phóng khoáng, thích rong chơi và chẳng mấy khi để tâm quá lâu vào bất cứ điều gì.
Điều này khiến Bọ Cạp không hiểu nổi vì sao Nhân Mã có thể sống vô tư đến vậy, còn Nhân Mã thì thấy ngột ngạt trước cách Bọ Cạp phân tích vấn đề quá mức chi li.
Dù không thực sự hòa hợp, họ vẫn ít khi xảy ra xung đột lớn bởi một người giấu cảm xúc quá kín, còn người kia thì chẳng muốn lãng phí thời gian cho cãi vã.
Nhưng để tiến xa trong tình cảm hay hợp tác lâu dài thì gần như là điều khó xảy ra.
Cặp đôi cung hoàng đạo Bạch Dương – Xử Nữ: Nóng nảy đối đầu cầu toàn
Bạch Dương là cung hoàng đạo thẳng thắn, bốc đồng, luôn hành động theo cảm xúc và đôi khi bất cẩn đến khó tin.
Xử Nữ lại hoàn toàn trái ngược, chỉn chu, cầu toàn và luôn muốn mọi việc rõ ràng, đúng chuẩn từng chi tiết.
Khi đứng cạnh nhau, một người thích "bới lông tìm vết", một người thì dễ nóng nảy và "cả giận mất khôn". Chỉ cần thấy nhược điểm của đối phương lộ rõ, cả hai đã cảm thấy khó chịu.
Trong cuộc sống hay tình yêu, Bạch Dương thường là người chịu thiệt vì bị Xử Nữ liên tục chỉnh đốn. Nếu không biết tiết chế và tôn trọng sự khác biệt, cặp đôi này rất khó ở cạnh nhau lâu dài.
Những cung hoàng đạo khó ở bên nhau
Trong tình yêu cũng như trong các mối quan hệ thường nhật, sự hòa hợp không chỉ đến từ cảm xúc mà còn là sự tương đồng trong cách nghĩ, cách sống và cách xử lý các vấn đề.
Những cặp đôi cung hoàng đạo xung khắc kể trên mang trong mình những nét tính cách đối lập đến mức khó dung hòa, bởi một người hướng nội còn người kia hướng ngoại, một người quá lý trí trong khi người kia lại giàu cảm xúc, hoặc đơn giản là hệ giá trị sống khác biệt hoàn toàn.
Dù sự khác biệt đôi khi tạo nên sức hút ban đầu, nhưng để đi cùng nhau lâu dài thì cần nhiều hơn cảm xúc nhất thời.
Điều quan trọng là mỗi người phải hiểu rõ bản thân, hiểu rõ đối phương và biết giới hạn của mối quan hệ để không tự đẩy mình vào những trận sóng gió không cần thiết.
Nếu sự trái ngược quá lớn, việc giữ một khoảng cách an toàn đôi khi lại là lựa chọn tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất cho cả hai.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
