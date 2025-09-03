Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Từ tháng 9/2025, một số văn bản lĩnh vực giáo dục có hiệu lực gồm:

Nghị định 201/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia, có hiệu lực từ 1/9/2025.

Quyết định 26/2025/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ngày hiệu lực 20/9/2025

Thông tư 14/2025/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày hiệu lực 2/9/2025.

Nghị định 222/2025/NĐ-CP quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục có hiệu lực từ 15/9/2025.

Đại học Quốc gia sẽ do Bộ GD&ĐT quản lý trực tiếp

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 201/2025/NĐ-CP ngày 11/7/2025 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia thay thế Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia.

Theo Nghị định, Đại học Quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Đại học Quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật...

Từ tháng 9/2025, quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học áp dụng theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Áp dụng quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 222/2025/NĐ-CP, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được:

- Dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài.

- Hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài.

Ưu tiên đối với các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học;

Điều 5 Nghị định này cũng quy định người dạy phải có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ tối thiểu theo quy định.

Người học tham gia học bằng tiếng nước ngoài trên tinh thần tự nguyện và có thể được kiểm tra đầu vào.

Quy định mới về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Từ ngày 2/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực trong đó quy định mới về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo Thông tư 14, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 1 như sau: Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 được áp dụng Quy định này để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Trường dự bị đại học được áp dụng Quy định này như trường trung học phổ thông để thực hiện chương trình bồi dưỡng dự bị đại học".

Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 4 như sau: Phòng học bộ môn sử dụng chung cho một số môn học thực hiện theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học. Bảo đảm quy cách, phòng chuẩn bị, thiết bị nội thất chuyên dùng, yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn của các môn học sử dụng chung".

Khoản 2 Điều 4 sửa đổi như sau: Số lượng phòng học bộ môn căn cứ quy mô số lớp và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Điểm a khoản 1 Điều 5 sửa đổi như sau:

Trường tiểu học: Đối với phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,50m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 50m2;

Đối với phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật diện tích làm việc tối thiểu cho một học sinh là 1,85m2 và mỗi phòng có diện tích không nhỏ hơn 60m2.

Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 5 như sau: Diện tích làm việc tối thiểu của phòng học bộ môn sử dụng chung cho một số môn học: xác định theo phòng học bộ môn có diện tích lớn nhất trong các môn học sử dụng chung.

Quy định mới về nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Từ ngày 20/9/2025, Quyết định 26/2025/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực trong đó quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Trung ương. Cụ thể:

Tại Điều 3 Quyết định 26/2025/QĐ-TTg, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Trung ương được quy định như sau:

- Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Xây dựng, ban hành và đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng việc tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

