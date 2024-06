Những chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ 1/7/2024

Nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 31/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP, Nghị định 80/2016/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

- Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.



- Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán (hay khách hàng).

Từ 1/7/2024, chính sách mới về thanh toán không dùng tiền mặt chính thức có hiệu lực. Ảnh minh họa: TL

Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt

Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHNN triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt vân tay, cụ thể như sau:

- Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng và tổng số tiền chuyển các lần trong ngày không quá 20 triệu đồng thì xác thực bằng mã OTP, không cần xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

- Nếu chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.

- Nếu chuyển tiền dưới 10 triệu đồng/lần nhưng tổng các giao dịch trong ngày đã chạm mốc 20 triệu thì đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay, dù lần tiếp theo đó chỉ chuyển vài nghìn đồng.

Cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, theo đó sẽ cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam.

- Thẻ căn cước công dân đã được cấp có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

- Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính thức được thành lập. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an xã, phường, thị trấn giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban hành nhiều chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam

Thông tư 30/2024/TT-BTC ban hành 04 chuẩn mực thẩm định giá sau:

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá.

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về phạm vi công việc thẩm định giá.

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cơ sở giá trị thẩm định giá.

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về hồ sơ thẩm định giá.

Thông tư 31/2024/TT-BTC ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá.

Thông tư 32/2024/TT-BTC ban hành 3 chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam sau:

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường.

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ chi phí.

- Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập.

Thông tư 36/2024/TT-BTC ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp.

Thông tư 37/2024/TT-BTC ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình.

Thay đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

Từ ngày 01/7/2024, Luật Giá 2023 có hiệu lực có thay đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá như sau:

- Muối ăn và điện không còn nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá nữa.

- Phân DAP và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là những hàng hóa được thêm mới vào danh mục bình ổn giá.

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là những hàng hóa được thêm mới vào danh mục bình ổn giá. Ảnh minh họa: TL

Ban hành một số biểu mẫu mới trong đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ban hành Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Một số biểu mẫu mới trong đăng ký hợp tác xã, liên hợp tác xã được ban hành bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã.

- Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã.

- Danh sách người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Thông báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Thông báo về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của hợp tác xã ở nước ngoài.

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện của hợp tác xã.

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trở lại của hợp tác xã.

- Thông báo về việc giải thể hợp tác xã.

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

- Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

- Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.

Chồng không được ly hôn vợ khi đang mang thai

Ngày 16/5/2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.

Theo đó, hướng dẫn một số nội dung về quyền yêu cầu giải quyết ly hôn quy định tại Khoản 3, Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

- "Đang có thai" quy định tại Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 là khoảng thời gian vợ mang trong mình bảo thai và được cơ sở y tế có thẩm quyền xác định cho đến thời điểm sinh con hoặc thời điểm đình chỉ thai nghén.

- "Sinh con" quy định tại Khoản 3 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 là thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Vợ đã sinh con nhưng không nuôi con trong khoảng thời gian từ khi sinh con đến khi con dưới 12 tháng tuổi;

+ Vợ đã sinh con nhưng con chết trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tuổi kể từ khi sinh con;

+ Vợ có thai từ 22 tuần tuổi trở lên mà phải đình chỉ thai nghén.

- Chồng không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tính từ ngày vợ sinh con hoặc ngày đình chỉ thai nghén.

- Trường hợp vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai.

- Trường hợp vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.

- Trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì việc xác định quyền yêu cầu giải quyết ly hôn của chồng như sau:

- Chồng của người mang thai hộ không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Chồng của người nhờ mang thai hộ không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hỗn khi vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khi người mang thai hộ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP, từ ngày 01/7/2024, chồng không được ly hôn vợ khi đang mang thai. Ảnh minh họa: TL

Ban hành nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Từ 01/7/2024, ban hành nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như:

- Thông tư 47/2023/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng, được ban hành ngày 31/12/2023.

- Thông tư 25/2023/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học, được ban hành ngày 29/12/2023.

- Thông tư 45/2023/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng, được ban hành ngày 29/12/2023.

- Thông tư 46/2023/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy, được ban hành ngày 29/12/2023.

- Thông tư 15/2023/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, được ban hành ngày 29/12/2023.

- Thông tư 26/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ điện vi sai an toàn, được ban hành ngày 21/12/2023.

- Thông tư 29/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Octogen (HMX), được ban hành ngày 21/12/2023.

- Thông tư 30/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit, được ban hành ngày 21/12/2023.

- Thông tư 32/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ, được ban hành ngày 21/12/2023.

- Thông tư 35/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, được ban hành ngày 21/12/2023.

- Thông tư 36/2023/TT-BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, được ban hành ngày 21/12/2023.