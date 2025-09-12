Mới nhất
Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu

Thứ sáu, 19:02 12/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.

Con giáp Hợi: Tốt bụng nhưng dễ hứa bừa

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu - Ảnh 1.

Vì nhiệt tình mà con giáp Hợi thường nói "đồng ý" trong nhiều tình huống, bất chấp khả năng thực tế của bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi vốn nổi tiếng là người nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của họ là không cân nhắc kỹ trước khi hứa hẹn.

Vì nhiệt tình mà họ thường nói "đồng ý" trong nhiều tình huống, bất chấp khả năng thực tế của bản thân.

Hệ quả là khi không thực hiện được lời hứa, con giáp Hợi vô tình làm sự việc rắc rối hơn và đánh mất sự tin tưởng từ những người xung quanh.

Với con giáp này, điều quan trọng là phải học cách cân nhắc trước khi nói, để lòng tốt không trở thành gánh nặng cho cả mình và người khác.

Con giáp Thân: Hứng lên thì hứa, chán rồi lại bỏ

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu - Ảnh 2.

Khi sự nhiệt tình nguội dần, tuổi Thân dễ dàng bỏ dở hoặc thậm chí không bắt tay vào việc. Sự thất thường này khiến tuổi Thân bị đánh giá là con giáp không giữ lời. Ảnh minh họa

Con giáp Thân vốn thông minh, hoạt ngôn nhưng lại thường xuyên rơi vào tình trạng "nói một đằng, làm một nẻo".

Khi bắt đầu hứng thú với một công việc nào đó, họ có thể nói đi nói lại rất nhiều lần rằng mình sẽ làm.

Nhưng chỉ ít lâu sau, khi sự nhiệt tình nguội dần, con giáp Thân dễ dàng bỏ dở hoặc thậm chí không bắt tay vào việc.

Sự thất thường này khiến con giáp Thân bị đánh giá là con giáp không giữ lời.

Nếu không thay đổi, họ sẽ dần đánh mất uy tín và sự tin tưởng, dù vốn dĩ có khả năng làm được nhiều việc lớn.

Con giáp Dậu: Khéo ăn nói nhưng hay phóng đại

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu - Ảnh 3.

Con giáp Dậu có thể biến những câu chuyện bình thường thành điều thú vị và thường tạo cảm giác rằng bản thân vô cùng tài giỏi. Thế nhưng, không phải lúc nào lời nói cũng đi đôi với hành động. Ảnh minh họa

Khả năng giao tiếp chính là vũ khí lợi hại của con giáp Dậu. Họ có thể biến những câu chuyện bình thường thành điều thú vị và thường tạo cảm giác rằng bản thân vô cùng tài giỏi.

Thế nhưng, không phải lúc nào lời nói cũng đi đôi với hành động.

Khi gặp thử thách thực sự, con giáp Dậu nhiều lần phải nhờ người khác hỗ trợ mới có thể giải quyết.

Điều này dễ khiến hình ảnh "người giỏi giang" mà họ gây dựng bằng lời nói dần trở nên lung lay.

Với con giáp Dậu, sự chân thành và thực tế sẽ giúp họ duy trì niềm tin từ người khác lâu dài hơn.

Con giáp Mùi: Dễ đồng ý nhưng khó thực hiện

Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu - Ảnh 4.

Nhiều khi lời hứa của con giáp Mùi chỉ mang tính chất xã giao, chứ họ chưa chắc đã có ý định thực hiện. Ảnh minh họa

Con giáp Mùi có tính cách hiền lành, đôi khi hơi cảm tính. Họ thường đưa ra quyết định bốc đồng, đồng ý giúp đỡ người khác mà không suy xét kỹ khả năng của bản thân.

Chính vì vậy, nhiều khi lời hứa của con giáp Mùi chỉ mang tính chất xã giao, chứ họ chưa chắc đã có ý định thực hiện.

Thói quen "nói cho vui" hoặc đồng ý để tạo thiện cảm khiến con giáp Mùi dễ trở thành con giáp hay hứa suông.

Dần dần, mọi người sẽ không còn tin vào những gì họ nói, dù bản chất họ vốn rất thật thà và không cố ý lừa dối.

4 con giáp cẩn thận đánh mất uy tín

Có thể thấy, mỗi con giáp đều có ưu điểm riêng nhưng khi quá coi nhẹ lời hứa, họ dễ trở thành người "nói thì hay nhưng làm chẳng bao nhiêu".

Trong cuộc sống, lời nói chính là thước đo niềm tin. Vì vậy, nếu muốn được tôn trọng và tin tưởng, hãy cân nhắc kỹ trước khi hứa hẹn điều gì.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phận4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phận

GĐXH - Trong khi nhiều người chỉ mong một ngày trúng số, được thừa kế hay gặp may bất ngờ để đổi đời, thì có những con giáp lại tự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm để làm nên thành công.

Bách Hợp (t/h)
