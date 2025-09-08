Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Thứ hai, 19:31 08/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không chỉ thông minh mà còn sở hữu sự khôn khéo, EQ cao, biết cách đối nhân xử thế nên thường được nhiều người yêu mến, tin tưởng.

Chính nhờ ưu điểm này, các con giáp dưới đây dễ dàng gặt hái thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc và có cuộc sống sung túc về sau.

Con giáp Tỵ: Khôn ngoan, kiên nhẫn và đầy tham vọng

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì - Ảnh 1.

Con giáp Tỵ được biết đến với sự thông minh, kín đáo và giàu tính quan sát. Ảnh minh họa

Con giáp Tỵ được biết đến với sự thông minh, kín đáo và giàu tính quan sát. Họ luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, không vội vàng mà biết chờ đợi cơ hội thích hợp.

Tuổi Tỵ thường có tham vọng lớn, thích thử thách bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu. 

Nhờ sự logic và khả năng sáng tạo, họ đặc biệt phù hợp với các công việc trí óc, nghiên cứu hay những ngành nghề đòi hỏi sự phân tích sâu sắc.

Dù đối diện khó khăn, con giáp này vẫn bền bỉ tiến lên, chủ động nắm giữ vận mệnh và không ngừng phấn đấu. 

Chính sự kiên định và khôn khéo giúp họ dễ dàng thành công, hậu vận giàu sang.

Con giáp Thân: Thông minh, nhanh nhạy và khéo ứng xử

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì - Ảnh 2.

Con giáp Thân nổi tiếng với trí thông minh vượt trội, cả IQ lẫn EQ đều ở mức cao. Ảnh minh họa

Con giáp Thân nổi tiếng với trí thông minh vượt trội, cả IQ lẫn EQ đều ở mức cao. 

Họ nhạy bén trong học tập, tiếp thu kiến thức nhanh chóng và đặc biệt giỏi thích nghi với hoàn cảnh thay đổi.

Đầu óc linh hoạt cùng khả năng giao tiếp khéo léo giúp con giáp này luôn xử lý tình huống một cách mượt mà. 

Người tuổi Thân còn được xem là "cao thủ sinh tồn", dù rơi vào nghịch cảnh cũng biết cách xoay chuyển để đạt lợi thế.

Sự sắc sảo và sáng tạo đưa họ đến thành công trong nhiều lĩnh vực, nhất là nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh. Không chỉ khôn ngoan, họ còn là những người biết cách tỏa sáng đúng thời điểm.

Con giáp Ngọ: Trách nhiệm, kiên trì và đáng tin cậy

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì - Ảnh 3.

Người tuổi Ngọ có tài ăn nói, giao tiếp tốt, thường được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng giao trọng trách. Ảnh minh họa

Trong số 12 con giáp, tuổi Ngọ được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa trí tuệ, trách nhiệm và sự cẩn trọng. 

Họ nghiêm túc trong công việc, kiên trì theo đuổi mục tiêu và luôn nỗ lực hết mình để đạt thành công.

Người tuổi Ngọ có tài ăn nói, giao tiếp tốt, thường được cấp trên đánh giá cao và tin tưởng giao trọng trách. 

Họ cũng giỏi quản lý tài chính, biết nhìn xa trông rộng và làm việc độc lập hiệu quả.

Điểm đặc biệt ở tuổi Ngọ là sự chân thành, không thích tính toán hơn thua, nhờ đó họ dễ tạo dựng uy tín, được nhiều người tôn trọng. 

Với tinh thần cầu tiến và khéo léo, con giáp này chắc chắn có sự nghiệp vững vàng và cuộc sống an yên sau này.

Con giáp Thìn: Lanh lợi, khéo léo và đầy khí chất lãnh đạo

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì - Ảnh 4.

Người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, quyết đoán và rất giỏi giao tiếp. Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, quyết đoán và rất giỏi giao tiếp. Họ năng động, hoạt bát, luôn chủ động trong mọi tình huống và biết cách chiếm được cảm tình của người khác.

Tuy thân thiện, hòa đồng nhưng tuổi Thìn vẫn giữ được khí chất uy nghiêm, khiến người khác vừa nể phục vừa ngưỡng mộ. 

Trong tập thể, họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo bởi khả năng quản lý và đối nhân xử thế tài tình.

Những "sếp tuổi Thìn" thường dẫn dắt bằng sự nghiêm nghị nhưng vẫn khéo léo, linh hoạt, luôn biết cách dung hòa để làm vừa lòng tập thể. 

Chính phong thái này giúp họ gặt hái nhiều thành công và có hậu vận huy hoàng.

4 con giáp khôn ngoan

Bốn con giáp Tỵ, Thân, Ngọ và Thìn là những người khôn khéo, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội.

Không chỉ có EQ cao giúp họ được lòng mọi người, mà còn có nghị lực và trí tuệ để tự mình xây dựng sự nghiệp vững chắc. Nhờ vậy, hậu vận của họ thường rực rỡ, sung túc, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Con giáp có số xuất ngoại, làm ăn khấm kháCon giáp có số xuất ngoại, làm ăn khấm khá

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp mang vận mệnh đặc biệt, không phải ở yên một chỗ mà phải "xuất ngoại" mới mong phất lên.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự

Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thự

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Top cung hoàng đạo có tố chất lãnh đạo thiên bẩm, sinh ra để làm 'thủ lĩnh'

Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

Cùng chuyên mục

Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau

Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đau

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - 64 năm sau thảm họa da cam, nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8), nhiều hoạt động tri ân và sẻ chia được tổ chức nhằm xoa dịu mất mát, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.

Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 8/9, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu nhà trọ ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 nạn nhân là vợ chồng đã tử vong, xung quanh có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau...

Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở đường Xuân Diệu

Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở đường Xuân Diệu

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sáng 8/9, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa xe máy, vật liệu xây dựng trên đường Xuân Diệu (phường Tây Hồ, Hà Nội). Chỉ trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là cột mốc đánh dấu sự ra đời mà còn được xem là dấu hiệu phản ánh vận mệnh, tính cách và trí tuệ của mỗi người.

Yêu cầu mới nhất để nâng hạng bằng lái xe, người học lái phải đáp ứng điều kiện gì?

Yêu cầu mới nhất để nâng hạng bằng lái xe, người học lái phải đáp ứng điều kiện gì?

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo quy định mới nhất của Thông tư 14/2025/TT-BXD, nâng hạng bằng lái xe người học lái phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Dưới đây là thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng 7 âm lịch

Con giáp có số xuất ngoại, làm ăn khấm khá

Con giáp có số xuất ngoại, làm ăn khấm khá

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp mang vận mệnh đặc biệt, không phải ở yên một chỗ mà phải "xuất ngoại" mới mong phất lên.

Hà Nội: Vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT ghi hình

Hà Nội: Vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại, nam thanh niên bị Cục trưởng CSGT ghi hình

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc di chuyển qua cầu vượt Ngã Tư Sở (TP Hà Nội), Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đã phát hiện và ghi hình một thanh niên vừa chạy xe máy vừa dùng điện thoại trên cầu

Xem nhiều

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợ

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người thích giúp đỡ người khác, trung niên tài vận dồi dào

Đời sống
Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡ

Đời sống
Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top