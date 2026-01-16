Mới nhất
Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026

Thứ sáu, 10:30 16/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn "nở hoa" của một số cung hoàng đạo khi vận may liên tiếp gõ cửa, sự nghiệp thăng hoa, tài chính khởi sắc và đời sống tinh thần ngày càng viên mãn.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Thời điểm vươn mình mạnh mẽ nhất

Sau quãng thời gian dài chịu nhiều áp lực và thử thách, đặc biệt về mặt tinh thần, Sư Tử bước sang năm 2026 với tâm thế hoàn toàn khác. 

Bạn lấy lại được sự tự tin vốn có, dám nghĩ lớn và không ngần ngại theo đuổi đến cùng những mục tiêu từng bị bỏ lỡ.

Sự nghiệp của Sư Tử trong năm mới ghi nhận nhiều bước tiến rõ rệt. 

Nhờ tinh thần quyết đoán, tham vọng mạnh mẽ và sự chăm chỉ bền bỉ, bạn dễ đạt được những thành tựu nổi bật, thậm chí có người còn chạm tới đỉnh cao danh vọng, khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực đang theo đuổi.

Vận may tài chính cũng mỉm cười với Sư Tử. Nếu năm 2025 từng khiến bạn loay hoay vì tiền bạc, thì 2026 lại mở ra cơ hội "lội ngược dòng" đầy ấn tượng. 

Thu nhập có xu hướng tăng mạnh nhờ thăng tiến, đầu tư hiệu quả hoặc nhiều nguồn thu phụ cùng lúc.

Chuyện tình cảm cũng mang đến cho bạn cảm giác an yên và hạnh phúc. Dù đang độc thân hay đã có đôi, Sư Tử đều cảm nhận rõ sự ngọt ngào, trọn vẹn trong các mối quan hệ. 

Năm 2026 khuyên bạn hãy tin vào chính mình, tập trung cho sự nghiệp và không ngại theo đuổi lý tưởng lớn, bởi chiến thắng đang ở rất gần.

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026 - Ảnh 1.

Vận may tài chính cũng mỉm cười với Sư Tử. Nếu năm 2025 từng khiến bạn loay hoay vì tiền bạc, thì 2026 lại mở ra cơ hội "lội ngược dòng" đầy ấn tượng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Một năm bứt phá và nhiều bước ngoặt

Với Bạch Dương, năm 2026 được xem là giai đoạn đánh dấu những thay đổi quan trọng. 

Bạn bước vào năm mới với nguồn năng lượng dồi dào, tư duy rõ ràng và khát khao tạo ra khác biệt cho tương lai của chính mình.

Cuộc sống của Bạch Dương có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các phương diện. 

Các mối quan hệ xã hội được mở rộng, bạn thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, gặp gỡ bạn bè và kết nối với nhiều nhân tố mới mang lại cảm hứng sống lẫn cơ hội công việc.

Trong lĩnh vực tài chính và sự nghiệp, việc dám chấp nhận rủi ro lại trở thành chìa khóa giúp Bạch Dương gặt hái thành công. 

Những quyết định táo bạo trong đầu tư hoặc kinh doanh có thể mang về kết quả vượt mong đợi. Khi bạn đủ tự tin đối mặt với thử thách, may mắn sẽ liên tục đồng hành.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Khi bạn chọn sống cho chính mình

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và lối sống của Cự Giải. 

Bạn học cách ưu tiên bản thân, không còn hy sinh mù quáng hay đặt cảm xúc của người khác lên trên nhu cầu cá nhân.

Cự Giải dần hiểu rõ mình thực sự mong muốn điều gì, cần đi theo con đường nào và sẵn sàng bước ra ánh sáng để chạm tới những ước mơ từng bị kìm nén. 

Sự an toàn và tự do tinh thần song hành, giúp bạn xây dựng cuộc sống đủ đầy cả về vật chất lẫn cảm xúc.

Việc dám rời khỏi vùng an toàn mang đến cho Cự Giải nhiều cơ hội mới trong công việc và tài chính. 

Hiệu suất làm việc được cải thiện rõ rệt, thu nhập tăng trưởng ổn định và bạn nhận về những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua.

Những cung hoàng đạo bước vào vận đỏ hiếm có năm 2026 - Ảnh 2.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và lối sống của Cự Giải. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Năm của hy vọng, lạc quan và yêu thương

Nhân Mã bước vào năm 2026 với tâm thế nhẹ nhõm và đầy kỳ vọng. Đây là giai đoạn mang đến cho bạn nhiều tin vui, giúp tinh thần trở nên lạc quan hơn sau quãng thời gian có phần chững lại.

Các mối quan hệ xã hội của Nhân Mã được mở rộng, đời sống bạn bè trở nên sôi động và đa sắc màu hơn. 

Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy vui vẻ mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, hỗ trợ đáng giá trong công việc.

Nhiều Nhân Mã tìm thấy hướng đi mới cho sự nghiệp, có thể là thay đổi môi trường làm việc, bắt đầu hành trình khởi nghiệp hoặc thử sức ở lĩnh vực hoàn toàn khác. 

Đặc biệt, những ai hoạt động trong ngành sáng tạo, nghệ thuật, âm nhạc hay nội dung số có khả năng gặt hái thành công rõ rệt.

Tài chính của Nhân Mã cũng dần ổn định và tăng trưởng bền vững hơn, giúp cuộc sống trở nên dư dả, an tâm. 

Bên cạnh đó, tình yêu chính là điểm sáng lớn, mang lại sự cân bằng và cảm giác viên mãn cho toàn bộ năm 2026.

Các cung hoàng đạo may mắn suốt cả năm 2026

Năm 2026 hứa hẹn là giai đoạn "thuận buồm xuôi gió" với nhiều cung hoàng đạo khi vận may đồng loạt ghé thăm. 

Dù mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nhưng điểm chung là chỉ cần dám thay đổi, tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, thành công sẽ sớm mỉm cười.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêuNhững thói quen của 12 cung hoàng đạo nữ âm thầm giết chết tình yêu

GĐXH - Không phải phản bội mới khiến tình yêu đổ vỡ. Những hành động quen thuộc của 12 cung hoàng đạo nữ đôi khi lại là nguyên nhân âm thầm làm nửa kia mất lòng tin.

