Lương hưu 5 triệu, cụ bà vẫn sống vui vẻ, đủ đầy nhờ một quyết định

Nhiều người cho rằng, khi bước vào tuổi già, có lương hưu cao đồng nghĩa với cuộc sống an nhàn và hạnh phúc. Không ít người vì thế luôn ngưỡng mộ những cụ ông, cụ bà nhận mức lương hưu "trong mơ", cho rằng chỉ cần dư dả tài chính thì những năm cuối đời sẽ trôi qua nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cho thấy, lương hưu dù quan trọng nhưng chưa bao giờ là yếu tố quyết định hoàn toàn hạnh phúc của tuổi già.

Câu chuyện của bà Tôn, 60 tuổi, sống tại Nam Ninh (Trung Quốc), là một minh chứng rõ nét.

Chỉ với mức lương hưu khoảng 1.500 NDT mỗi tháng (khoảng 5,6 triệu đồng), bà vẫn duy trì một cuộc sống vui vẻ, chủ động và tràn đầy năng lượng, khiến nhiều người trẻ cũng phải suy ngẫm.

Bà sớm nhận ra rằng, nếu chỉ trông chờ vào lương hưu, cuộc sống về già sẽ khá chật vật. Ảnh minh họa

Lương hưu thấp nhưng không chọn dựa dẫm con cái

Trước khi nghỉ hưu, bà Tôn là một công nhân bình thường trong doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm làm việc, mức lương hưu bà nhận được không cao.

Dù đã trải qua vài lần điều chỉnh, khoản lương hưu hàng tháng của bà vẫn chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu tối thiểu.

Bà có ba người con, tất cả đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Sau khi chồng qua đời, các con nhiều lần ngỏ ý đón bà về sống chung để tiện chăm sóc.

Thế nhưng, người phụ nữ này nhẹ nhàng từ chối. Với bà, tuổi già không có nghĩa là trở thành gánh nặng cho con cháu.

Bà sớm nhận ra rằng, nếu chỉ trông chờ vào lương hưu, cuộc sống về già sẽ khá chật vật.

Khoản tiền ấy, theo bà, chỉ đủ mua vài loại thuốc bổ, còn chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn là nỗi lo. Không muốn phiền con, bà quyết định tự tìm cho mình một công việc phù hợp với sức khỏe.

Đi làm thêm 8 tiếng mỗi ngày để tuổi già không trống rỗng

Không lâu sau khi nghỉ hưu, bà Tôn xin làm việc tại một cửa hàng bánh bao gần nhà.

Mỗi ngày, bà có mặt tại xưởng từ 6 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột và hấp bánh. Đến 8 giờ, cửa hàng mở cửa đón khách, cũng là lúc công việc trở nên bận rộn nhất.

Làm việc đủ 8 tiếng mỗi ngày, bà nhận mức lương khoảng 1.800 NDT mỗi tháng, kèm theo một bữa trưa.

So với người trẻ, mức thu nhập này không đáng kể, nhưng với bà, đó là khoản tiền giúp cuộc sống tuổi già chủ động và nhẹ nhõm hơn.

Sau gần một năm đi làm, bà Tôn nhận ra công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp tinh thần bà tốt lên từng ngày.

"Đi làm, được nói chuyện với mọi người, thời gian trôi rất nhanh. Tôi không thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy mình khỏe hơn", bà chia sẻ.

Tuổi già vui vẻ bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Kết thúc ca làm, bà Tôn không vội trở về nhà. Việc tiếp theo trong lịch sinh hoạt hàng ngày của bà là đến nhà văn hóa khu phố để tập Thái Cực Quyền.

Quãng đường từ chỗ làm đến nơi tập luyện dài hơn 2km, nhưng bà luôn chọn đi bộ.

Với bà, quãng đường ấy không chỉ là cách di chuyển mà còn là khoảng thời gian để thả lỏng cơ thể, điều hòa hơi thở trước buổi tập.

Thái Cực Quyền không chỉ giúp bà duy trì thể lực mà còn mang lại niềm vui tinh thần, bởi bà được gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng độ tuổi, cùng sở thích.

Ít ai biết rằng, niềm đam mê này đã theo bà từ thuở nhỏ, khi được ông nội hướng dẫn từng động tác. Đến tuổi già, bà vẫn giữ được thói quen ấy như một cách nuôi dưỡng tinh thần.

Sau buổi tập, bà ghé chợ hoặc siêu thị mua thực phẩm cho bữa tối. Dù sống một mình, bà chưa bao giờ cho phép bản thân ăn uống qua loa.

Mỗi bữa, bà nấu ít nhất ba món, đảm bảo đủ chất và chỉ nấu vừa đủ để không phải trữ thức ăn lâu ngày.

Sau gần một năm đi làm, bà Tôn nhận ra công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp tinh thần bà tốt lên từng ngày. Ảnh minh họa

Giữ kết nối gia đình để tuổi già không cô đơn

Buổi tối, khi đã hoàn tất mọi việc, bà Tôn dành thời gian xem tivi, đọc tin tức hoặc gọi video cho các con, các cháu.

Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản ấy lại là sợi dây gắn kết gia đình, giúp bà cảm nhận rõ sự quan tâm và yêu thương từ con cháu.

Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, bà thường tự tay nấu những món các con yêu thích rồi lặng lẽ gửi đến từng nhà.

"Mỗi lần nhận đồ ăn, tụi nhỏ gọi điện cảm ơn rối rít. Những lúc như thế, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng", bà cười hiền.

Có lần vì bận rộn với công việc và sinh hoạt thường ngày, bà quên mất sinh nhật của chính mình.

Đến cuối ngày, khi nhận được quà và lời chúc từ con cháu, bà mới chợt nhớ ra. Khoảnh khắc ấy, theo bà, chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn nhất của tuổi già.

Lương hưu không quyết định hạnh phúc tuổi già

Nhìn lại cuộc sống hiện tại, bà Tôn thẳng thắn thừa nhận rằng mức lương hưu 1.500 NDT mỗi tháng không phải là con số lý tưởng.

Thế nhưng, điều đó không khiến bà buồn phiền. Ngược lại, bà cho rằng nhiều người có lương hưu cao hơn chưa chắc đã có tuổi già an yên nếu thiếu mục tiêu sống và sự kết nối gia đình.

Với bà, hạnh phúc của tuổi già không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, ăn uống sang trọng đến đâu, mà là được làm điều mình thích, có sức khỏe, có công việc phù hợp và giữ được mối quan hệ ấm áp với con cháu.

Câu chuyện của bà Tôn nhắc chúng ta rằng, lương hưu chỉ là một phần trong cuộc sống về già.

Khi tinh thần đủ đầy, thái độ sống tích cực và gia đình hòa thuận, ngay cả với khoản lương hưu khiêm tốn, tuổi già vẫn có thể trôi qua một cách vui vẻ, nhẹ nhõm và viên mãn.