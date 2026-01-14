Có những ngày sinh được xem là 'đẹp số': Trẻ thông minh, mệnh phú quý

Dù khoa học hiện đại chưa có bằng chứng khẳng định mối liên hệ tuyệt đối giữa ngày sinh và phú quý, nhưng những quan niệm này vẫn tồn tại bền bỉ như một phần văn hóa tinh thần, gửi gắm kỳ vọng và mong ước tốt đẹp của cha mẹ dành cho con.

Ngày sinh rơi vào thế Tam hợp, Lục hợp: Dễ gặp may, sớm bộc lộ tố chất lãnh đạo

Trẻ sinh vào những ngày thuộc nhóm Tam hợp với tuổi của mình thường được cho là thông minh, dễ nắm bắt cơ hội và có tố chất dẫn dắt người khác. Ảnh minh họa

Theo tử vi phương Đông, mỗi con giáp đều có nhóm Tam hợp và Lục hợp, đại diện cho sự hòa hợp, hỗ trợ và bổ trợ năng lượng cho nhau.

Trẻ sinh vào những ngày thuộc nhóm Tam hợp với tuổi của mình thường được cho là thông minh, dễ nắm bắt cơ hội và có tố chất dẫn dắt người khác.

Chẳng hạn, nhóm Tý – Thân – Thìn thường gắn với sự nhanh nhạy, linh hoạt và tư duy chiến lược, trong khi nhóm Sửu – Tỵ – Dậu lại nổi bật bởi sự bền bỉ, kiên trì và khả năng tích lũy tài sản.

Những em bé sinh vào các ngày mang năng lượng này thường được kỳ vọng có nền tảng tốt để phát triển sự nghiệp sau này.

Ngày sinh có Thiên Ất Quý Nhân: Cuộc đời thường gặp người giúp đỡ

Trẻ sinh vào những ngày âm lịch có Thiên Ất Quý Nhân chiếu mệnh thường được nhận xét là "dễ sống", ít gặp trắc trở lớn và khi khó khăn thường có người dang tay hỗ trợ. Ảnh minh họa



Trong tử vi, Thiên Ất Quý Nhân được xem là một trong những cát tinh quan trọng nhất, biểu trưng cho sự che chở, giúp đỡ và gặp may đúng lúc.

Trẻ sinh vào những ngày âm lịch có sao này chiếu mệnh thường được nhận xét là "dễ sống", ít gặp trắc trở lớn và khi khó khăn thường có người dang tay hỗ trợ.

Không ít gia đình tin rằng những đứa trẻ mang mệnh Quý Nhân thường sớm tạo được thiện cảm, có nhân duyên tốt và con đường phát triển thuận lợi hơn so với mặt bằng chung.

Ngày sinh rơi vào giai đoạn Sinh – Vượng của ngũ hành: Năng lượng mạnh, dễ thành công

Trẻ mệnh Mộc sinh vào những tháng đầu xuân thường được cho là có sinh khí mạnh, dễ gặp vận may về tài lộc. Ảnh minh họa

Theo chu kỳ ngũ hành, mỗi mệnh đều trải qua các trạng thái Sinh, Vượng, Mộ, Tuyệt, Thai. Trong đó, Sinh và Vượng được xem là hai giai đoạn tràn đầy năng lượng tích cực, đại diện cho sự phát triển và thịnh vượng.

Ví dụ, trẻ mệnh Mộc sinh vào những tháng đầu xuân thường được cho là có sinh khí mạnh, dễ gặp vận may về tài lộc.

Trẻ mệnh Hỏa sinh vào những ngày mang hành Hỏa như Dần, Ngọ, Tuất lại thường được gắn với hình ảnh quyết đoán, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm - những yếu tố quan trọng của người có chí lớn.

Ngày sinh có Thiên Can – Địa Chi hòa hợp: Cuộc sống êm ả, ít sóng gió

Trẻ sinh vào những ngày có Thiên Can – Địa Chi hòa hợp thường được kỳ vọng có cuộc đời ổn định, ít biến động lớn và có nền tảng tốt. Ảnh minh họa



Một số ngày sinh được đánh giá cao trong tử vi vì sự hòa hợp giữa Thiên Can và Địa Chi, tạo nên thế tương sinh, cân bằng.

Những ngày như Giáp Dần, Ất Mão hay một số ngày được gọi là "ngày Quý Nhân" thường được cho là mang lại vận trình suôn sẻ, dễ được giúp đỡ trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Trẻ sinh vào những ngày này thường được kỳ vọng có cuộc đời ổn định, ít biến động lớn và có nền tảng tốt để vươn lên nếu được nuôi dạy đúng cách.

Sinh vào mùng 1 hoặc ngày Rằm: Thông minh nhưng cần uốn nắn sớm

Theo quan niệm dân gian, trẻ chào đời vào mùng 1 hoặc ngày Rằm âm lịch thường được xem là "có số đặc biệt", tư duy nhanh nhạy, cá tính mạnh và khá độc lập.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là tính bướng bỉnh, cái tôi cao, nếu không được giáo dục khéo léo từ nhỏ rất dễ trở nên cứng đầu.

Nhiều bậc cha mẹ tin rằng, với nhóm trẻ này, sự định hướng sớm, kỷ luật tích cực và môi trường yêu thương đóng vai trò quyết định trong việc giúp con phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm.

Ngày sinh kết hợp với giờ tốt: Tăng thêm khí chất và ý chí

Những khung giờ mang dương khí mạnh như giờ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân hay Tuất thường được cho là giúp trẻ có tinh thần chủ động, ý chí cao. Ảnh minh họa

Bên cạnh ngày sinh, giờ sinh cũng được xem là yếu tố bổ trợ quan trọng.

Những khung giờ mang dương khí mạnh như giờ Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân hay Tuất thường được cho là giúp trẻ có tinh thần chủ động, ý chí cao và khát vọng vươn lên khi trưởng thành.

Dân gian tin rằng, sự kết hợp hài hòa giữa ngày đẹp và giờ tốt sẽ giúp đứa trẻ có nền tảng năng lượng tích cực ngay từ khi chào đời.

Phú quý hay không, ngày sinh chỉ là một phần rất nhỏ

Thực tế cho thấy, không có ngày sinh nào có thể đảm bảo một đứa trẻ chắc chắn giàu sang hay thành công.

Tử vi, phong thủy hay ngày giờ sinh chỉ mang tính tham khảo, phản ánh niềm tin văn hóa nhiều hơn là quy luật tất yếu.

Giáo dục, môi trường sống, cách nuôi dạy và chính nỗ lực của bản thân đứa trẻ mới là yếu tố quyết định.

Không ít người thành công, thậm chí trở thành tỷ phú, sinh ra vào những ngày rất bình thường, nhưng họ có tư duy đúng đắn, kỷ luật cao và sự kiên trì bền bỉ theo thời gian.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là con sinh vào ngày nào, mà là cha mẹ trao cho con nền tảng yêu thương, kỹ năng sống và niềm tin vào chính mình, đó mới là "mệnh phú quý" bền vững nhất theo năm tháng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.