Những cung hoàng đạo 'cao thủ' viện lý do chia tay, nghe xong chỉ biết cạn lời

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Thiếu kiên nhẫn nên chọn lý do qua loa để rút lui

Khi đối mặt với khủng hoảng tình cảm, cung hoàng đạo Bảo Bình tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn. Đang yêu mà đã vội vàng, đến khi chia tay lại càng khó đưa ra lý do thuyết phục.

Điều này khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng và không biết mình đã sai ở đâu.

Tính cách thất thường khiến chòm sao này đôi khi quyết định chia tay bằng cách "biến mất" không lời giải thích.

Nếu bị chất vấn, họ dễ viện ra những lý do ngẫu nhiên như "Anh/em không xứng với em/anh" hay thậm chí "Em/anh mắc bệnh nan y".

Những lời nói thiếu logic này khiến người nghe khó tin, đồng thời càng làm vết thương tình cảm trở nên sâu sắc hơn.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Chia tay nhưng vẫn khen khiến lý do trở nên mâu thuẫn

Thiên Bình nổi tiếng hoạt ngôn, nhưng chính vì vậy mà lý do chia tay của cung hoàng đạo này đôi khi lại khiến người khác "bó tay".

Chòm sao này thường lựa chọn cách nói nhẹ nhàng, kèm theo lời khen dành cho đối phương như "Em/anh là người tuyệt vời nhất", nhưng sau đó lại kết luận "Chúng ta không hợp".

Họ nghĩ rằng cách nói này giúp giảm tổn thương, nhưng thực tế lại tạo ra sự mâu thuẫn. Nếu đối phương là người "đáng giá nhất", tại sao vẫn phải buông tay?

Và nếu chia tay rồi vẫn muốn làm bạn, những lời "sẽ luôn nhớ" càng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Chính sự thiếu nhất quán này khiến lý do chia tay của Thiên Bình dễ gây khó chịu.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Muốn kết thúc nhanh nên nói thẳng đến mức phũ phàng

Khi tình cảm rạn nứt, Bạch Dương thường muốn cắt đứt thật nhanh. Họ không thích vòng vo, nhưng cũng không muốn bị xem là quá lạnh lùng.

Vì vậy, cung hoàng đạo này đôi khi đưa ra những lý do vừa thẳng thừng vừa gây tổn thương.

Nếu đối phương cố gắng níu kéo và hỏi nguyên nhân, câu trả lời phổ biến của họ là "Anh/em hết yêu rồi". Sự thẳng thắn này giống như lưỡi dao sắc, khiến người nghe đau lòng.

Tuy nhiên, với Bạch Dương, miễn là đạt được mục đích chia tay, họ ít khi quan tâm lý do đó có khiến đối phương tổn thương hay không.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Nửa đùa nửa thật, lý do chia tay nghe như trò vui

Nhân Mã khi yêu đã tự do, lúc chia tay lại càng tùy hứng. Họ có thể đưa ra những lý do rất "trời ơi" như "Anh/em dùng Facebook quá nhiều", "Mèo của em/anh không thích anh/em" hay thậm chí "Chúng ta chỉ đang tìm hiểu thôi".

Những lời nói nửa thật nửa đùa này khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng.

Việc biến chuyện chia tay thành câu chuyện nhẹ nhàng quá mức đôi khi khiến người kia nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ như một trò đùa.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý do nghiêm túc nhưng sáo rỗng

Ma Kết không thích sự phức tạp, vì vậy lý do chia tay của họ thường mang tính "chuẩn mực". Những câu như "Còn trẻ nên tập trung cho sự nghiệp" hay "Chia tay là vì muốn tốt cho em/anh" được sử dụng khá phổ biến.

Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại thiếu cảm xúc thật. Khi đã đưa ra quyết định, Ma Kết thường giữ thái độ nghiêm túc và ít giải thích thêm.

Nếu đối phương muốn tranh luận, họ có xu hướng im lặng, khiến người kia dần chấp nhận và buông tay.

Dù mỗi cung hoàng đạo có cách chia tay khác nhau, điểm chung vẫn là những lý do thiếu thuyết phục có thể khiến đối phương tổn thương nhiều hơn.

Một lời nói thẳng thắn, chân thành đôi khi khó khăn, nhưng lại giúp cả hai kết thúc mối quan hệ nhẹ nhàng hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.