Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Những cung hoàng đạo 'cao thủ' viện lý do chia tay, nghe xong chỉ biết cạn lời

Thứ bảy, 10:36 18/04/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, một vài chòm sao nổi tiếng với việc viện đủ cớ, đôi khi nghe qua đã thấy thiếu thuyết phục nhưng vẫn được dùng để kết thúc mối quan hệ.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Thiếu kiên nhẫn nên chọn lý do qua loa để rút lui

Khi đối mặt với khủng hoảng tình cảm, cung hoàng đạo Bảo Bình tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn. Đang yêu mà đã vội vàng, đến khi chia tay lại càng khó đưa ra lý do thuyết phục. 

Điều này khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng và không biết mình đã sai ở đâu.

Tính cách thất thường khiến chòm sao này đôi khi quyết định chia tay bằng cách "biến mất" không lời giải thích. 

Nếu bị chất vấn, họ dễ viện ra những lý do ngẫu nhiên như "Anh/em không xứng với em/anh" hay thậm chí "Em/anh mắc bệnh nan y". 

Những lời nói thiếu logic này khiến người nghe khó tin, đồng thời càng làm vết thương tình cảm trở nên sâu sắc hơn.

Những cung hoàng đạo 'cao thủ' viện lý do chia tay, nghe xong chỉ biết cạn lời - Ảnh 1.

Bảo Bình đôi khi quyết định chia tay bằng cách "biến mất" không lời giải thích. Nếu bị chất vấn, họ dễ viện ra những lý do ngẫu nhiên như "Anh/em không xứng với em/anh"... Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Chia tay nhưng vẫn khen khiến lý do trở nên mâu thuẫn

Thiên Bình nổi tiếng hoạt ngôn, nhưng chính vì vậy mà lý do chia tay của cung hoàng đạo này đôi khi lại khiến người khác "bó tay". 

Chòm sao này thường lựa chọn cách nói nhẹ nhàng, kèm theo lời khen dành cho đối phương như "Em/anh là người tuyệt vời nhất", nhưng sau đó lại kết luận "Chúng ta không hợp".

Họ nghĩ rằng cách nói này giúp giảm tổn thương, nhưng thực tế lại tạo ra sự mâu thuẫn. Nếu đối phương là người "đáng giá nhất", tại sao vẫn phải buông tay? 

Và nếu chia tay rồi vẫn muốn làm bạn, những lời "sẽ luôn nhớ" càng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Chính sự thiếu nhất quán này khiến lý do chia tay của Thiên Bình dễ gây khó chịu.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Muốn kết thúc nhanh nên nói thẳng đến mức phũ phàng

Khi tình cảm rạn nứt, Bạch Dương thường muốn cắt đứt thật nhanh. Họ không thích vòng vo, nhưng cũng không muốn bị xem là quá lạnh lùng. 

Vì vậy, cung hoàng đạo này đôi khi đưa ra những lý do vừa thẳng thừng vừa gây tổn thương.

Nếu đối phương cố gắng níu kéo và hỏi nguyên nhân, câu trả lời phổ biến của họ là "Anh/em hết yêu rồi". Sự thẳng thắn này giống như lưỡi dao sắc, khiến người nghe đau lòng. 

Tuy nhiên, với Bạch Dương, miễn là đạt được mục đích chia tay, họ ít khi quan tâm lý do đó có khiến đối phương tổn thương hay không.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Nửa đùa nửa thật, lý do chia tay nghe như trò vui

Nhân Mã khi yêu đã tự do, lúc chia tay lại càng tùy hứng. Họ có thể đưa ra những lý do rất "trời ơi" như "Anh/em dùng Facebook quá nhiều", "Mèo của em/anh không thích anh/em" hay thậm chí "Chúng ta chỉ đang tìm hiểu thôi".

Những lời nói nửa thật nửa đùa này khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng. 

Việc biến chuyện chia tay thành câu chuyện nhẹ nhàng quá mức đôi khi khiến người kia nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ như một trò đùa.

Những cung hoàng đạo 'cao thủ' viện lý do chia tay, nghe xong chỉ biết cạn lời - Ảnh 2.

Nhân Mã khi yêu đã tự do, lúc chia tay lại càng tùy hứng. Họ có thể đưa ra những lý do rất "trời ơi". Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý do nghiêm túc nhưng sáo rỗng

Ma Kết không thích sự phức tạp, vì vậy lý do chia tay của họ thường mang tính "chuẩn mực". Những câu như "Còn trẻ nên tập trung cho sự nghiệp" hay "Chia tay là vì muốn tốt cho em/anh" được sử dụng khá phổ biến.

Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại thiếu cảm xúc thật. Khi đã đưa ra quyết định, Ma Kết thường giữ thái độ nghiêm túc và ít giải thích thêm. 

Nếu đối phương muốn tranh luận, họ có xu hướng im lặng, khiến người kia dần chấp nhận và buông tay.

Dù mỗi cung hoàng đạo có cách chia tay khác nhau, điểm chung vẫn là những lý do thiếu thuyết phục có thể khiến đối phương tổn thương nhiều hơn. 

Một lời nói thẳng thắn, chân thành đôi khi khó khăn, nhưng lại giúp cả hai kết thúc mối quan hệ nhẹ nhàng hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top