Những cung hoàng đạo 'cao thủ' viện lý do chia tay, nghe xong chỉ biết cạn lời
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, một vài chòm sao nổi tiếng với việc viện đủ cớ, đôi khi nghe qua đã thấy thiếu thuyết phục nhưng vẫn được dùng để kết thúc mối quan hệ.
Cung hoàng đạo Bảo Bình: Thiếu kiên nhẫn nên chọn lý do qua loa để rút lui
Khi đối mặt với khủng hoảng tình cảm, cung hoàng đạo Bảo Bình tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn. Đang yêu mà đã vội vàng, đến khi chia tay lại càng khó đưa ra lý do thuyết phục.
Điều này khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng và không biết mình đã sai ở đâu.
Tính cách thất thường khiến chòm sao này đôi khi quyết định chia tay bằng cách "biến mất" không lời giải thích.
Nếu bị chất vấn, họ dễ viện ra những lý do ngẫu nhiên như "Anh/em không xứng với em/anh" hay thậm chí "Em/anh mắc bệnh nan y".
Những lời nói thiếu logic này khiến người nghe khó tin, đồng thời càng làm vết thương tình cảm trở nên sâu sắc hơn.
Cung hoàng đạo Thiên Bình: Chia tay nhưng vẫn khen khiến lý do trở nên mâu thuẫn
Thiên Bình nổi tiếng hoạt ngôn, nhưng chính vì vậy mà lý do chia tay của cung hoàng đạo này đôi khi lại khiến người khác "bó tay".
Chòm sao này thường lựa chọn cách nói nhẹ nhàng, kèm theo lời khen dành cho đối phương như "Em/anh là người tuyệt vời nhất", nhưng sau đó lại kết luận "Chúng ta không hợp".
Họ nghĩ rằng cách nói này giúp giảm tổn thương, nhưng thực tế lại tạo ra sự mâu thuẫn. Nếu đối phương là người "đáng giá nhất", tại sao vẫn phải buông tay?
Và nếu chia tay rồi vẫn muốn làm bạn, những lời "sẽ luôn nhớ" càng khiến câu chuyện trở nên khó hiểu. Chính sự thiếu nhất quán này khiến lý do chia tay của Thiên Bình dễ gây khó chịu.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Muốn kết thúc nhanh nên nói thẳng đến mức phũ phàng
Khi tình cảm rạn nứt, Bạch Dương thường muốn cắt đứt thật nhanh. Họ không thích vòng vo, nhưng cũng không muốn bị xem là quá lạnh lùng.
Vì vậy, cung hoàng đạo này đôi khi đưa ra những lý do vừa thẳng thừng vừa gây tổn thương.
Nếu đối phương cố gắng níu kéo và hỏi nguyên nhân, câu trả lời phổ biến của họ là "Anh/em hết yêu rồi". Sự thẳng thắn này giống như lưỡi dao sắc, khiến người nghe đau lòng.
Tuy nhiên, với Bạch Dương, miễn là đạt được mục đích chia tay, họ ít khi quan tâm lý do đó có khiến đối phương tổn thương hay không.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Nửa đùa nửa thật, lý do chia tay nghe như trò vui
Nhân Mã khi yêu đã tự do, lúc chia tay lại càng tùy hứng. Họ có thể đưa ra những lý do rất "trời ơi" như "Anh/em dùng Facebook quá nhiều", "Mèo của em/anh không thích anh/em" hay thậm chí "Chúng ta chỉ đang tìm hiểu thôi".
Những lời nói nửa thật nửa đùa này khiến đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng.
Việc biến chuyện chia tay thành câu chuyện nhẹ nhàng quá mức đôi khi khiến người kia nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ như một trò đùa.
Cung hoàng đạo Ma Kết: Lý do nghiêm túc nhưng sáo rỗng
Ma Kết không thích sự phức tạp, vì vậy lý do chia tay của họ thường mang tính "chuẩn mực". Những câu như "Còn trẻ nên tập trung cho sự nghiệp" hay "Chia tay là vì muốn tốt cho em/anh" được sử dụng khá phổ biến.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng lại thiếu cảm xúc thật. Khi đã đưa ra quyết định, Ma Kết thường giữ thái độ nghiêm túc và ít giải thích thêm.
Nếu đối phương muốn tranh luận, họ có xu hướng im lặng, khiến người kia dần chấp nhận và buông tay.
Dù mỗi cung hoàng đạo có cách chia tay khác nhau, điểm chung vẫn là những lý do thiếu thuyết phục có thể khiến đối phương tổn thương nhiều hơn.
Một lời nói thẳng thắn, chân thành đôi khi khó khăn, nhưng lại giúp cả hai kết thúc mối quan hệ nhẹ nhàng hơn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Mẹ di chúc toàn bộ tài sản cho con rể, 3 con trai phản đối dữ dội rồi im bặt khi nghe lý doGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Ba người con trai của bà cụ tỏ ra bất bình khi biết nội dung bản di chúc. Thế nhưng, sau khi nghe mẹ nói một câu, tất cả đều lặng im và nhìn lại chính mình.
Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minhNuôi dạy con - 11 giờ trước
GĐXH - Không ít cha mẹ mong con mình thông minh vượt trội, nhưng lại vô tình ngăn cản những hành vi vốn rất có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ.
Đàn ông sau 40 muốn yêu lại từ đầu: 3 lý do không phải ai cũng nói raChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, tình yêu không còn đơn thuần là cảm xúc. Nhiều người đàn ông tìm kiếm mối quan hệ mới vì những lý do thực tế hơn bạn nghĩ.
Con dâu ngoại tình ngay trong nhà, bố chồng chỉ nói 1 câu rồi quay đi, sự thật sau đó gây sốcGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Mối quan hệ "tay ba" phức tạp và phản ứng của người bố chồng khi tận mắt chứng kiến cảnh ngoại tình trong chính ngôi nhà của mình khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Vợ bế con 5 tháng về ngoại, đòi tôi thuê nhà ở riêng mới quay vềGia đình - 21 giờ trước
Cưới vợ hơn 1 năm, con mới 5 tháng tuổi, tôi tưởng cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn nhưng mâu thuẫn giữa mẹ và vợ khiến gia đình tôi luôn căng thẳng. Mới đây, vợ tôi bế con về nhà ngoại, yêu cầu chỉ quay lại nếu tôi ra ở riêng…
Nhiều người cưới xong mới nhận ra: 5 kiểu phụ nữ này không dễ chung sốngChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp để đi cùng nhau lâu dài. Những dấu hiệu tưởng nhỏ trong tính cách có thể ảnh hưởng lớn đến hôn nhân về sau.
Về già tôi mới hiểu: Chỗ dựa thật sự không phải vợ chồng hay con cái, mà là 2 điều nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Một biến cố bất ngờ có thể làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tình thân và chỗ dựa trong cuộc đời. Khi bước vào tuổi xế chiều, nhiều người vẫn tin rằng vợ chồng và con cái là nơi nương tựa vững chắc nhất. Nhưng có những trải nghiệm đủ sâu sắc để khiến ta nhận ra: điều đó không hoàn toàn đúng.
Muốn cuộc sống luôn gặp may mắn, đừng bỏ qua 3 điều tưởng nhỏ nàyChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải may mắn tự nhiên mà có. Nhiều người thay đổi cuộc sống nhờ những điều rất đơn giản, bắt đầu từ cách suy nghĩ và thói quen mỗi ngày.
Top con giáp nam dễ phụ bạc khi sự nghiệp lên caoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nam khi còn khó khăn thì hết lòng vì gia đình, nhưng khi giàu có lại dễ thay đổi, sa vào cám dỗ và khiến hôn nhân rạn nứt.
Nghỉ hưu sớm để tận hưởng, cựu hiệu trưởng hối hận khi mỗi tháng tiêu vượt lương hưuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người mơ nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống, nhưng câu chuyện của một cựu hiệu trưởng cho thấy thực tế không hề dễ dàng.
Gia đình có 3 dấu hiệu này dễ 'tán gia bại sản', con cái lớn lên khó ngẩng đầuNuôi dạy con
GĐXH - Tương lai của một gia đình, dù giàu có hay không, phần lớn được quyết định bởi cách cha mẹ xây dựng nề nếp và truyền thống cho con cái.