Những cung hoàng đạo nam có tính chiếm hữu cao: Càng yêu càng ghen mạnh

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Ghen tuông và đa nghi bậc nhất

Đàn ông cung hoàng đạo Bọ Cạp thường yêu mãnh liệt, sâu sắc nhưng cũng có tính chiếm hữu khá cao. Một khi đã dành tình cảm cho ai, họ thường mong muốn nhận được sự chân thành và tuyệt đối tin tưởng từ đối phương.

Chính những trực giác cùng với độ nhạy cảm vốn có, những chàng trai Bọ Cạp có phần hơi nguyên tắc về việc trong tình yêu phải thành thực với đối phương. Điều đó cũng đồng nghĩa, một khi bạn vô tình không nói hết với chàng những điều mà bản thân bạn xem là nó không mấy quan trọng, đấy cũng sẽ trở thành vấn đề khiến anh chàng Bọ cạp đa nghi về đối phương, theo Tri thức & cuộc sống.

Chỉ cần bạn vô tình giấu một chuyện nhỏ hoặc không chia sẻ đầy đủ về một mối quan hệ nào đó, Bọ Cạp cũng có thể cảm thấy bất an. Nếu không biết cách trò chuyện và tháo gỡ khúc mắc, tình yêu của hai người rất dễ rơi vào vòng xoáy ghen tuông, tranh cãi.

Đàn ông cung hoàng đạo Bọ Cạp thường yêu mãnh liệt, sâu sắc nhưng cũng có tính chiếm hữu khá cao. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Ghen vì luôn sợ đánh mất người mình yêu

Nhắc đến những cung hoàng đạo nam hay ghen, không thể bỏ qua Cự Giải. Những chàng trai này thường chu đáo, tình cảm và luôn dành nhiều sự quan tâm cho người yêu.

Họ thích chăm sóc đối phương, muốn biết người mình thương đang vui hay buồn, gặp chuyện gì trong ngày. Sự ân cần ấy khiến Cự Giải trở thành mẫu người yêu ấm áp, tạo cảm giác được che chở.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng lại là một trái tim khá nhạy cảm. Cự Giải thường lo sợ bị bỏ rơi hoặc không còn là người quan trọng nhất trong lòng đối phương. Vì vậy, chỉ cần người yêu ít quan tâm hơn thường ngày, họ đã có thể nảy sinh cảm giác bất an.

Đôi khi, chính nỗi sợ mất đi tình yêu khiến đàn ông Cự Giải suy diễn và ghen tuông quá mức.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Ngoài mặt bình tĩnh, bên trong dễ bất an

Thiên Bình thường được biết đến là cung hoàng đạo yêu thích sự hài hòa, khéo léo trong giao tiếp và khá chín chắn khi xử lý các mối quan hệ.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, những chàng trai này lại có thể trở nên nhạy cảm hơn nhiều người tưởng. Họ thích được ở bên người yêu, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và mong muốn cả hai luôn dành cho nhau sự ưu tiên.

Khi đối phương thường xuyên đi chơi riêng, ít nhắn tin hoặc dành quá nhiều thời gian cho những mối quan hệ khác, Thiên Bình dễ cảm thấy bị bỏ quên.

Thay vì thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng, một số chàng trai có thể chọn cách im lặng, tỏ ra lạnh nhạt hoặc bóng gió để thể hiện sự không hài lòng. Đây cũng là lý do khiến chuyện ghen tuông đôi khi trở thành nguồn cơn của những hiểu lầm trong tình yêu.

Trong chuyện tình cảm, những chàng trai Thiên Bình có thể trở nên nhạy cảm hơn nhiều người tưởng. Ảnh minh họa



Cung hoàng đạo Sư Tử: Không thích người yêu dành sự chú ý cho đàn ông khác

Đàn ông cung hoàng đạo Sư Tử thường tự tin, mạnh mẽ và có lòng tự trọng cao. Trong tình yêu, họ thích được quan tâm, ngưỡng mộ và trở thành người đặc biệt nhất trong mắt đối phương.

Họ tự tin, kiêu hãnh và có kỳ vọng rất cao về tình yêu. Khi nhận thấy đối phương quá thân mật với người khác giới, đàn ông Sư Tử có thể dùng nhiều cách khác nhau để chứng minh sự quyến rũ và địa vị của mình, khơi mào một cuộc tranh luận về tình yêu và sự tự do. Những cuộc tranh cãi gay gắt này thường khiến những người xung quanh vừa bực bội vừa thích thú, theo Tạp chí Thương trường.

Họ không thích cảm giác phải cạnh tranh tình cảm và càng khó chấp nhận việc mình không còn là ưu tiên hàng đầu. Khi ghen, chàng trai Sư Tử có thể trở nên khó chịu, muốn đối phương giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Dễ ghen chỉ vì những chuyện tưởng chừng rất nhỏ

Bảo Bình thường tạo ấn tượng là người độc lập, lý trí và không thích bị ràng buộc. Thế nhưng, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, họ cũng có những nỗi bất an rất riêng.

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy ở chàng trai Bảo Bình là không thích người yêu dành sự chú ý đặc biệt cho những người đàn ông khác.

Đôi khi, chỉ một lời khen dành cho đồng nghiệp nam, một cuộc trò chuyện vui vẻ hay sự thân thiết với bạn khác giới cũng đủ khiến họ suy nghĩ.

Bảo Bình có thể không trực tiếp thừa nhận mình đang ghen nhưng lại âm thầm quan sát, đặt câu hỏi hoặc tỏ thái độ khác thường. Họ muốn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim người yêu và không muốn phải chia sẻ sự quan tâm ấy với bất kỳ ai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.