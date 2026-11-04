Người EQ cao có 8 thói quen đáng học hỏi: Càng tiếp xúc lâu càng nể phục

Thứ tư, 07:00 04/11/2026 | Gia đình
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GĐXH - Người có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc mà còn khéo léo trong cách ứng xử, thấu hiểu người khác và xử lý những tình huống khó khăn.

EQ (trí tuệ cảm xúc) là khả năng nhận biết, thấu hiểu, điều chỉnh cảm xúc của bản thân và nhận diện cảm xúc của những người xung quanh. Không giống như trí thông minh thông thường, EQ cao thể hiện rõ qua cách một người phản ứng trước những tình huống trong cuộc sống, đặc biệt là khi đối diện với áp lực, bất đồng hay xung đột.

Người có EQ cao thường biết cách làm chủ hành vi, giao tiếp tinh tế và duy trì sự bình tĩnh ngay cả trong hoàn cảnh không như mong muốn. Họ không nhất thiết phải là người nói chuyện khéo léo nhất, nhưng thường khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu.

Người EQ cao có 8 thói quen đáng học hỏi: Càng tiếp xúc lâu càng nể phục - Ảnh 1.

Người EQ cao có 8 thói quen đáng học hỏi: Càng tiếp xúc lâu càng nể phục - Ảnh 1.Nhìn cách nói chuyện là biết một người EQ cao: Có 3 điều họ gần như không bao giờ làm

GĐXH - Người EQ cao thường biết lúc nào nên nói, nên nói điều gì và khi nào cần im lặng để không khiến người khác khó xử.

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