Nghỉ hưu chuyển đến sống cùng con gái, mẹ già không ngờ phải quay về quê vì 2 miếng sầu riêng

Câu chuyện của người phụ nữ nghỉ hưu dưới đây là một ví dụ khiến nhiều người suy ngẫm: Đôi khi, tự chủ cuộc sống mới là cách tốt nhất để tìm thấy hạnh phúc khi về già, theo Đời sống & pháp luật.

Nghỉ hưu cô đơn, người mẹ quyết định chuyển đến sống cùng con gái

Dì Lý, 63 tuổi, quê ở Sơn Đông (Trung Quốc), vừa nghỉ hưu không lâu thì chồng qua đời. Người phụ nữ chỉ có một cô con gái, sau khi chồng mất, bà sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ.

Những ngày đầu nghỉ hưu, dì Lý khá thoải mái khi không còn phải bận rộn với công việc. Tuy nhiên, cuộc sống quanh quẩn giữa chiếc tivi và điện thoại dần khiến bà cảm thấy nhàm chán. Không có người trò chuyện, những bữa cơm một mình ngày càng trở nên buồn tẻ.

Có lần, bà bất ngờ bị chóng mặt, suýt ngất khi vừa thức dậy. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết sức khỏe suy nhược và khuyên bà về nhà nghỉ ngơi.

Vừa lo lắng cho sức khỏe, vừa cảm thấy cô đơn, dì Lý bắt đầu nhớ con cháu da diết. Bà quyết định đề nghị chuyển đến thành phố sống cùng con gái và con rể. Cô con gái nhanh chóng đồng ý, còn hứa sẽ về quê đón mẹ.

Ngày mới đến nhà con gái, dì Lý được con rể đón tiếp khá niềm nở. Bà nghĩ rằng từ nay mình sẽ có người bầu bạn, cuộc sống tuổi già cũng vui vẻ hơn. Ảnh minh họa

Con rể thay đổi thái độ chỉ vì 2 miếng sầu riêng

Ngày mới đến nhà con gái, dì Lý được con rể đón tiếp khá niềm nở. Bà nghĩ rằng từ nay mình sẽ có người bầu bạn, cuộc sống tuổi già cũng vui vẻ hơn.

Để tránh trở thành gánh nặng cho các con, người mẹ chủ động làm việc nhà, nấu nướng và thường xuyên hỏi con rể muốn ăn món gì để đi chợ mua về. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, thái độ của anh ngày càng lạnh nhạt.

Dì Lý nhiều lần tự hỏi liệu mình có làm điều gì khiến con rể không vui hay không. Bà cố gắng nhường nhịn, ít nói và hạn chế làm phiền các con, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Cho đến một hôm, chuyện nhỏ xảy ra khiến bà không khỏi tủi thân.

Hôm đó, con rể đặt mua một quả sầu riêng trên mạng. Khi trở về nhà, anh phát hiện hai múi sầu riêng đã bị ăn mất nên lập tức nổi giận. Dì Lý giải thích rằng vì cảm thấy đói nên bà đã ăn hai miếng, không nghĩ rằng con rể lại khó chịu đến vậy.

Tuy nhiên, anh không chấp nhận lời giải thích. Kể từ đó, thái độ của con rể càng trở nên lạnh lùng, thường xuyên tỏ ra không hài lòng với sự có mặt của mẹ vợ.

Điều khiến dì Lý đau lòng hơn cả là con gái cũng không đứng ra bảo vệ hay an ủi mẹ. Cô dần ít quan tâm, chăm sóc bà như trước. Người mẹ bắt đầu cảm thấy mình giống một vị khách không được chào đón trong chính ngôi nhà của con.

Bị đề nghị về quê, người mẹ học cách sống vui vẻ khi nghỉ hưu

Một thời gian sau, con gái và con rể bất ngờ đề nghị dì Lý trở về quê. Họ giải thích rằng căn nhà hiện tại khá chật chội, trong khi bố mẹ bên nhà thông gia sắp lên thành phố khám bệnh nên cần chỗ ở. Con gái còn hứa khi nào thuận tiện sẽ đón mẹ lên sống cùng.

Dì Lý hiểu rằng đó chỉ là một lời nói để bà bớt buồn lòng. Không muốn tiếp tục sống trong cảnh phải nhìn sắc mặt người khác, bà quyết định thu dọn đồ đạc và trở về quê.

Những ngày đầu, cuộc sống một mình vẫn khiến bà cảm thấy trống trải. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chìm trong buồn bã, dì Lý bắt đầu tìm kiếm những niềm vui riêng.

Bà dành thời gian đọc sách, tập vẽ, làm đồ thủ công và trò chuyện với những người hàng xóm. Những sở thích từng bị bỏ quên khi còn bận rộn với gia đình nay được bà thực hiện mỗi ngày.

Dần dần, dì Lý nhận ra sống một mình không đồng nghĩa với cô độc. Bà có thể tự sắp xếp thời gian, ăn những món mình thích, đi đâu tùy ý và không phải lo lắng mình có làm phiền người khác hay không.

Đoàn tụ với con gái, người mẹ nhận ra giá trị của cuộc sống riêng

Một ngày nọ, dì Lý bất ngờ nhận được điện thoại từ con gái. Hóa ra hai vợ chồng được điều động về quê công tác một thời gian và muốn ở cùng để tiện chăm sóc mẹ.

Con gái và con rể cũng giải thích những chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, đồng thời bày tỏ mong muốn được bù đắp cho mẹ.

Dì Lý vui vẻ đón nhận lời đề nghị. Những ngày sống cùng các con, bà được đi du lịch, thưởng thức nhiều món ngon và tham gia các hoạt động mà trước đây ít có cơ hội trải nghiệm.

Không khí gia đình trở nên vui vẻ, ấm áp hơn. Bà cũng nhận thấy con gái đã trưởng thành, biết quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của mẹ nhiều hơn.

Khi công việc kết thúc, hai vợ chồng trở lại thành phố. Dù khoảng thời gian đoàn tụ không dài, dì Lý vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Hiện tại, bà đã quen với cuộc sống nghỉ hưu một mình. Bà không còn quá kỳ vọng vào việc phải sống cùng con cái mới có được hạnh phúc. Thay vào đó, bà chăm sóc sức khỏe, duy trì sở thích và tận hưởng từng ngày bình yên.

Câu chuyện của dì Lý cho thấy, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, tình cảm gia đình rất đáng trân trọng nhưng mỗi người cũng cần có cuộc sống và niềm vui riêng. Con cái có thể là chỗ dựa tinh thần, nhưng cha mẹ không nên đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào sự hiện diện hay chăm sóc của con.

Biết yêu thương bản thân, chủ động về tài chính và giữ cho mình những mối quan hệ xã hội là điều quan trọng để tuổi già được an yên, tự tại.

Về già, chỗ dựa vững nhất vẫn là chính mình

Ai cũng mong có một tuổi già bình yên bên người thân. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, nhiều người càng nhận ra một điều: tình cảm gia đình rất quý giá, song không phải lúc nào cũng có thể trở thành điểm tựa duy nhất. Chỗ dựa bền vững nhất khi về già vẫn là chính bản thân mình, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn có thể là quãng thời gian tận hưởng những điều mình yêu thích. Ảnh minh họa

1. Cuộc sống luôn thay đổi, không ai có thể ở bên ta mọi lúc

Nhiều người mặc định rằng chồng hoặc con cái sẽ là người đồng hành, chăm sóc mình khi tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, cuộc sống không vận hành theo những điều mặc định. Bệnh tật, công việc, khoảng cách địa lý hay những biến cố bất ngờ đều có thể khiến kế hoạch ban đầu thay đổi.

Con cái lớn lên sẽ có gia đình riêng, công việc riêng và những áp lực riêng. Dù yêu thương cha mẹ đến đâu, chúng cũng khó có thể dành toàn bộ thời gian để kề cận. Đây không phải sự vô tâm mà là quy luật tự nhiên của cuộc sống.

Ngay cả vợ chồng cũng không ai chắc chắn sẽ cùng nhau đi hết quãng đường dài. Có người mất sớm, có người đau yếu kéo dài. Đặt toàn bộ kỳ vọng vào một người khác đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào thế bị động trước những điều không thể kiểm soát.

2. Độc lập tài chính là tấm vé bảo vệ tuổi già

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm. Nhưng càng lớn tuổi, càng dễ nhận ra rằng tài chính ổn định chính là nền tảng giúp duy trì sự tự chủ và lòng tự trọng.

Có nguồn thu nhập riêng hoặc khoản tích lũy đủ dùng giúp người cao tuổi chủ động trong sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình. Họ không phải cân nhắc từng khoản chi hay phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.

Điều này không có nghĩa là sống tách biệt hay từ chối sự hỗ trợ từ gia đình. Ngược lại, khi không tạo áp lực tài chính lên con cháu, các mối quan hệ trong gia đình thường trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và bền vững hơn.

3. Xây dựng đời sống tinh thần riêng cho mình

Một trong những sai lầm phổ biến là đặt toàn bộ niềm vui vào con cháu. Khi con cái bận rộn hoặc sống xa nhà, cảm giác cô đơn rất dễ xuất hiện.

Người có đời sống tinh thần phong phú thường ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bên ngoài. Họ có bạn bè, sở thích cá nhân, thói quen sinh hoạt lành mạnh và những mục tiêu phù hợp với từng giai đoạn cuộc đời.

Đọc sách, tập thể dục, tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm sóc cây cối hoặc theo đuổi một đam mê nào đó đều giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tuổi già không chỉ là giai đoạn nghỉ ngơi mà còn có thể là quãng thời gian tận hưởng những điều mình yêu thích.