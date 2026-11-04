Không chịu trông cháu, mẹ chồng bị con dâu đánh trọng thương

Mẹ chồng bị con dâu đánh gãy 4 xương sườn vì không trông cháu

Một vụ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) thu hút sự chú ý của dư luận. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, một người phụ nữ lớn tuổi bị con dâu nhiều lần hành hung, thậm chí phải chịu thương tích nghiêm trọng với 4 chiếc xương sườn bị gãy, theo Phụ nữ mới.

Điều khiến nhiều người bất bình là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn xuất phát từ chuyện người mẹ không muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cháu nội, bởi bà muốn có cuộc sống riêng sau nhiều năm vất vả.

Người con trai họ Tiêu sau đó từ An Huy đến nhà chị gái ở Hải Ninh, Gia Hưng để giải quyết chuyện gia đình. Anh cho rằng mẹ mình không làm tròn trách nhiệm trông cháu mà chỉ mải mê chuyện tình cảm cá nhân.

Theo lời kể của người chị gái, cha họ đã qua đời, mẹ và chị gái hiện sống tại Gia Hưng, trong khi anh em Tiêu vẫn ở quê nhà. Sau những năm tháng một mình nuôi dạy con cái, người mẹ nay tìm được một người bạn đời phù hợp.

Người chị gái hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Cô cho rằng mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi, tuổi già có người bầu bạn là điều đáng mừng. Thế nhưng, người em trai lại không nghĩ như vậy.

Con dâu đánh gãy 4 xương sườn của mẹ chồng. Nguồn: Ảnh chụp từ Đại Hà Báo

Con trai biết vợ nhiều lần đánh mẹ vẫn cho rằng mẹ có lỗi

Trong mắt anh Tiêu, mẹ không chỉ cần hỗ trợ vợ chồng mình chăm sóc con mà còn phải làm tốt việc đó. Anh tỏ ra bất mãn khi cho rằng mẹ dành quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, thay vì tập trung chăm sóc cháu nội.

Đáng nói, chính anh Tiêu cũng thừa nhận quan hệ giữa vợ và mẹ mình vốn rất căng thẳng. Người vợ đã nhiều lần ra tay đánh mẹ chồng, nhưng anh vẫn một mực cho rằng mẹ mới là người có lỗi trước.

Để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc, người chị gái đã đưa ra bức ảnh ghi lại thương tích của mẹ sau lần bị em dâu hành hung gần nhất. Bà cho biết người mẹ bị gãy tới 4 chiếc xương sườn.

Hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Một người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời để chăm lo cho gia đình, đến khi tuổi già muốn tìm niềm vui riêng lại phải chịu cảnh bị chính con dâu bạo hành.

Tranh cãi về trách nhiệm trông cháu và sự hy sinh của cha mẹ

Vụ việc càng gây phẫn nộ khi người con trai dường như xem việc mẹ phải chăm sóc cháu nội là nghĩa vụ đương nhiên. Thậm chí, anh còn lấy chuyện mẹ tái hôn và không thường xuyên trông cháu làm lý do để biện minh cho hành vi bạo lực của vợ.

Nhiều ý kiến cho rằng dù mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ bất cứ nguyên nhân nào, việc hành hung người lớn tuổi đến mức gãy xương cũng không thể chấp nhận. Con cái có thể mong muốn cha mẹ hỗ trợ chăm sóc cháu, nhưng không có quyền áp đặt hay buộc cha mẹ phải hy sinh cuộc sống riêng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước cách hành xử của cặp vợ chồng.

Một số ý kiến cho rằng: "Con mình sinh ra thì phải có trách nhiệm nuôi dạy, sao lại trách người khác không trông giúp?".

Người khác nhận xét việc con trai biết mẹ nhiều lần bị đánh nhưng vẫn bênh vực vợ cho thấy sự thiếu tôn trọng và vô trách nhiệm đáng buồn.

Câu chuyện cũng đặt ra vấn đề về ranh giới giữa tình thân và trách nhiệm. Cha mẹ có thể yêu thương, hỗ trợ con cái, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ phải từ bỏ quyền được sống cuộc đời của chính mình, kể cả khi đã bước sang tuổi xế chiều.

Ông bà chăm cháu là lựa chọn, không phải nghĩa vụ

Từ trước đến nay, có khá nhiều câu chuyện như thế. Bố mẹ bận rộn, con cái phải nhờ ông bà trông giúp. Tuy nhiên, có nhiều bậc làm bố làm mẹ đòi hỏi quá nhiều ở việc "trông giúp" này, coi như đó là một trách nhiệm và nghĩa vụ của bố mẹ mình đối với cháu, theo Thể thao & văn hóa.

Nếu ông bà không giúp thì mặt nặng mày nhẹ, ông bà giúp cũng ngồi tính toán suy xét và có những điểm chưa hề ưng ý nào để lên án, than vãn.

Trước khi tính đến điều đó, có lẽ những người bố người mẹ nên trả lời được câu hỏi rằng liệu ông bà có thật sự là những người phải chịu trách nhiệm với cháu, phải trông nom chăm sóc?

Nhờ ông bà chăm cháu là ép họ sống cuộc đời lặp đi, lặp lại. Ảnh minh họa: Aboluowang.

Vợ chồng sinh con ra, trách nhiệm đầu tiên với con là của họ. Tất cả mọi mặt của cuộc sống cho con, họ phải lo toan chu toàn. Kể cả việc ai chăm sóc con sau khi mẹ đi làm cũng nên được tính toán kỹ.

Bố mẹ đến tuổi già, đã tới lúc họ được nghỉ ngơi sau nhiều năm lo cho chính con cái họ. Đến khi có cháu, trách nhiệm với cháu đâu phải của ông bà. Nhiều năm trời họ tất bật với con của họ, đến tuổi già lại tất bật với con của con họ. Vậy thì đến lúc nào họ mới được nghỉ ngơi? Nhất là khi có những người con hoàn toàn quy kết trách nhiệm chăm cháu cho ông bà, lợi dụng và đòi hỏi, có việc không ưng ý thì lên án, mặt nặng mày nhẹ.

Ông bà chăm sóc cháu đó là lựa chọn của họ. Đến tuổi của mình, họ hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi, đi du lịch, tham gia các hội hè người cao tuổi. Với cháu, họ có quyền lựa chọn có vì thương con mà chăm sóc hay không và đương nhiên đấy không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Nghĩa vụ với con bố mẹ phải đảm nhận và những bậc làm bố làm mẹ cũng nên có sẵn tư tưởng trong đầu rằng đừng nên làm phiền ông bà quá. Ông bà giúp chăm sóc là điều đáng quý, đáng trân trọng. Ông bà không giúp được cũng nên vui vẻ mà nhận thôi. Nếu như bạn không hài lòng với cách ông bà chăm cháu thì hãy tự sắp xếp công việc của mình và nhận lại nhiệm vụ đó. Bạn đừng đòi hỏi người khác phải làm gì cho mình khi họ không có nghĩa vụ đó và cũng đừng lợi dụng bố mẹ để bản thân "nhẹ gánh" hơn.

Cách ứng xử của cô con dâu trong câu chuyện "chẳng có bà nội nào như thế" không hề hiếm có nhưng nó đã sai hoàn toàn. Nó thể hiện sự bất mãn một cách vô lý và rất đáng lên án.

Con của bạn thì bạn nên có trách nhiệm, ông bà có giúp đỡ hộ hay không là lựa chọn chứ không phải nhiệm vụ. Đừng đòi hỏi quá nhiều bởi nó dễ dàng khiến cách ứng xử của bạn trở nên phản cảm, khó lòng chấp nhận được.