Những cung hoàng đạo nam yêu thì ngọt, nhưng trách nhiệm lại 'mỏng'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Cung hoàng đạo Song Tử: Yêu thích tự do, khó gắn bó lâu dài

Không phải mọi chàng trai Song Tử đều lăng nhăng, nhưng nếu đã đào hoa thì cung hoàng đạo nam này thường đứng đầu.

Họ xem tuổi trẻ như khoảng thời gian để tận hưởng cuộc sống, khám phá những điều mới mẻ và làm theo cảm hứng của mình.

Chính vì vậy, trách nhiệm trong tình yêu đôi khi bị đặt xuống hàng thứ yếu.

Song Tử thích giao tiếp, thích trải nghiệm và dễ bị cuốn hút bởi những điều mới lạ, nên việc yêu cầu họ ổn định quá sớm là điều không đơn giản.

Khi còn mải mê "thử nghiệm", họ khó tập trung vào việc vun đắp một mối quan hệ lâu dài.

Không phải mọi chàng trai Song Tử đều lăng nhăng, nhưng nếu đã đào hoa thì cung hoàng đạo nam này thường đứng đầu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Trách nhiệm phụ thuộc vào cảm xúc

Với Bọ Cạp, trách nhiệm trong tình yêu thường gắn liền với tiêu chuẩn cá nhân. Khi cung hoàng đạo này gặp được người phù hợp với kỳ vọng về ngoại hình, tính cách hoặc sự nghiệp, họ sẵn sàng nghiêm túc và gắn bó.

Nhưng nếu chưa tìm được đối tượng khiến mình thực sự muốn ổn định, họ có thể khá lạnh lùng và khó đoán.

Một khi đã xác định rõ ràng, Bọ Cạp lại trở thành người đàn ông truyền thống, coi trọng gia đình và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Yêu tự do, ngại ràng buộc

Nhân Mã thường bắt đầu mối quan hệ bằng tình bạn, như một cách "thử nghiệm" trước khi tiến xa hơn. Cung hoàng đạo nam này sống phóng khoáng, yêu tự do và khó chấp nhận những ràng buộc quá sớm.

Khi còn trẻ, rất ít điều có thể khiến Nhân Mã từ bỏ cuộc sống tự do để gắn bó với một người. Họ có thể duy trì mối quan hệ trong thời gian dài nhưng chưa chắc đã nghĩ đến hôn nhân.

Chính vì vậy, trách nhiệm và cam kết đôi khi là điều khá xa vời với những chàng trai thuộc cung này.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Trách nhiệm phụ thuộc vào mức độ rung động

Song Ngư là cung hoàng đạo sống giàu cảm xúc nên trách nhiệm trong tình yêu phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm của họ.

Khi yêu thật lòng, họ sẵn sàng hy sinh và nghĩ đến tương lai lâu dài. Nhưng nếu tình cảm chưa đủ sâu sắc, Song Ngư dễ dần rút lui và kết thúc mối quan hệ.

Điều thú vị là nhiều chàng trai Song Ngư vẫn tin rằng mình là người có trách nhiệm, dù hành động đôi khi lại khiến đối phương cảm thấy thiếu ổn định.

Nếu tình cảm chưa đủ sâu sắc, Song Ngư dễ dần rút lui và kết thúc mối quan hệ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Trưởng thành rồi mới biết gánh vác

Xử Nữ thường được xem là người nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng khi còn trẻ họ lại khá thụ động và thiếu trải nghiệm.

Vì thế, trách nhiệm trong tình yêu chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, khi được cuộc sống rèn luyện, Xử Nữ trở nên trưởng thành, chín chắn và biết quan tâm sâu sắc hơn.

Khi đã hiểu giá trị của mối quan hệ, họ sẵn sàng gánh vác nghĩa vụ và trở thành người đàn ông đáng tin cậy.

Nhìn chung, mức độ trách nhiệm của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào cung hoàng đạo mà còn liên quan đến độ tuổi, trải nghiệm sống và sự trưởng thành.

Tuy vậy, những cung hoàng đạo trên thường cần nhiều thời gian hơn để học cách cam kết và gắn bó lâu dài trong tình yêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.