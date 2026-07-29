Những cung hoàng đạo nữ mắc 'hội chứng công chúa': Muốn ai cũng phải chiều mình

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Cá tính mạnh, luôn muốn mọi việc theo ý mình

Trong số các cung hoàng đạo, Bạch Dương nổi tiếng là người quyết đoán và hành động theo cảm xúc. Họ hiếm khi dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Chỉ cần cảm thấy không còn hứng thú với một công việc hay một mối quan hệ, Bạch Dương sẵn sàng dừng lại mà không quá bận tâm đến hậu quả.

Các cô nàng Bạch Dương cũng rất khó chấp nhận việc phải thay đổi theo ý người khác. Họ thích tự quyết định mọi chuyện và thường không dễ tiếp thu những lời góp ý, dù đó là lời khuyên chân thành. Chính sự cứng đầu cùng mong muốn mọi người phải chiều theo ý mình khiến Bạch Dương đôi khi bị nhận xét là mang tính cách "công chúa".

Trong các mối quan hệ, họ cũng khá thẳng thắn. Khi không còn cảm xúc, Bạch Dương có thể trở nên lạnh nhạt và ít quan tâm đến đối phương, khiến người khác cảm thấy bị bỏ rơi.

Các cô nàng Bạch Dương rất khó chấp nhận việc phải thay đổi theo ý người khác. Họ thích tự quyết định mọi chuyện. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Luôn khao khát cuộc sống như trong mơ

Nhiều người thuộc cung hoàng đạo Cự Giải luôn hướng đến một cuộc sống đủ đầy, tiện nghi và sang trọng, bất kể điều kiện thực tế ra sao. Họ yêu cái đẹp, thích tận hưởng và không ngại chi tiêu để bản thân có những trải nghiệm tốt nhất.

Các cô nàng Cự Giải thường mong muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người thân, bạn bè và người yêu. Đôi khi, họ đặt ra những kỳ vọng khá cao, từ việc được chăm sóc về mặt tinh thần cho đến những món quà hay sự chiều chuộng về vật chất.

Ngay từ khi còn nhỏ, Cự Giải đã có xu hướng mơ về cuộc sống như một nàng công chúa. Vì thế, dù thu nhập chưa thật sự dư dả, họ vẫn sẵn sàng đầu tư cho quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay những bữa ăn sang trọng để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Được yêu chiều nên càng thêm kiêu kỳ

Nhắc đến những cung hoàng đạo sở hữu ngoại hình nổi bật, Thiên Bình luôn là cái tên được nhiều người nghĩ tới đầu tiên. Sự duyên dáng cùng khả năng giao tiếp giúp họ dễ dàng thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu.

Nhận thức được ưu thế của bản thân, không ít cô nàng Thiên Bình trở nên khá tự tin, thậm chí đôi lúc thể hiện sự kiêu kỳ. Họ luôn chăm chút vẻ ngoài và thích mình trở thành tâm điểm trong mọi cuộc gặp gỡ.

Trong chuyện tình cảm, Thiên Bình cũng khéo léo khiến đối phương dành nhiều sự quan tâm và chiều chuộng cho mình. Họ thích được nâng niu, thích cảm giác mình là người đặc biệt. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào sự nuông chiều ấy, Thiên Bình rất dễ bị đánh giá là có "hội chứng công chúa", khiến người yêu hoặc bạn bè cảm thấy áp lực.

Nhận thức được ưu thế của bản thân, không ít cô nàng Thiên Bình trở nên khá tự tin, thậm chí đôi lúc thể hiện sự kiêu kỳ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Dịu dàng nhưng luôn muốn được nâng niu

Song Ngư là cung hoàng đạo sở hữu vẻ ngoài nhẹ nhàng, mong manh và giàu cảm xúc. Chính hình ảnh ấy khiến nhiều người muốn bảo vệ, che chở cho họ.

Các cô nàng Song Ngư thường sống với những giấc mơ đẹp về tình yêu và cuộc sống. Họ tin vào những câu chuyện lãng mạn và luôn hy vọng sẽ gặp được người sẵn sàng yêu thương, chăm sóc mình vô điều kiện.

Bởi vậy, Song Ngư rất thích được quan tâm và chiều chuộng. Họ thường thể hiện sự nũng nịu, mềm mỏng để nhận được nhiều yêu thương hơn từ những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào cảm giác được nâng niu, Song Ngư cũng có thể khiến người khác cảm thấy mệt mỏi vì sự điệu đà và đôi lúc thiếu thực tế của mình.

Dù mỗi cung hoàng đạo đều có những nét tính cách riêng, những đặc điểm trên chỉ mang tính tham khảo và giải trí. Trong thực tế, tính cách của mỗi người còn chịu ảnh hưởng từ môi trường sống, cách giáo dục và trải nghiệm cá nhân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.