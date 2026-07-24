Bị lừa dối suốt nhiều năm, chồng chọn cách 'trả đũa' gây ngỡ ngàng trước cửa nhà bố mẹ vợ

Cuộc hôn nhân tưởng hạnh phúc đã tan vỡ sau 8 năm

Tiểu Tiểu và Tiểu Triệu (ở Trung Quốc) quen nhau thông qua mai mối rồi tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên đều ủng hộ, còn những người xung quanh đánh giá đây là một cặp vợ chồng hiền lành, chăm chỉ và có cuộc sống yên ấm.

Sau khi kết hôn, Tiểu Triệu ở nhà chăm sóc gia đình. Khi con gái đầu lòng chào đời, áp lực tài chính ngày càng lớn khiến Tiểu Tiểu phải đi làm xa để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, gia đình có thêm một cậu con trai, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai người chồng.

Để thuận tiện chăm sóc hai con, Tiểu Triệu chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Trong khi đó, Tiểu Tiểu quanh năm làm việc bên ngoài, mỗi tháng chỉ liên lạc với vợ vài lần vì quá bận rộn.

Khoảng cách về địa lý cùng áp lực cơm áo gạo tiền khiến tình cảm vợ chồng dần rạn nứt. Đến năm 2016, cả hai xảy ra mâu thuẫn lớn và cuộc hôn nhân đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Một câu nói của hàng xóm khiến người chồng quyết định xét nghiệm ADN

Bước ngoặt xảy ra khi một người hàng xóm nhận xét rằng cậu con trai không có nhiều nét giống Tiểu Tiểu. Ban đầu chỉ là lời nói vu vơ, nhưng nó khiến người đàn ông không khỏi băn khoăn.

Âm thầm đưa con trai đi xét nghiệm ADN, Tiểu Tiểu nhận kết quả khiến anh suy sụp. Báo cáo xác nhận giữa hai người không tồn tại quan hệ huyết thống.

Không chấp nhận sự thật này, anh mang kết quả đến nhà bố mẹ vợ để yêu cầu Tiểu Triệu giải thích. Tuy nhiên, người vợ nhiều lần từ chối gặp mặt.

Tiểu Tiểu ngày nào cũng đến nhà vợ để hỏi rõ chuyện vợ phản bội mình

Đội "mũ xanh" đứng trước nhà bố mẹ vợ mỗi ngày để phản đối

Sau nhiều lần bị né tránh, Tiểu Tiểu lựa chọn cách thể hiện sự bức xúc của mình ngay trước cửa nhà bố mẹ vợ.

Theo thông tin từ Sohu, ngày nào anh cũng đội chiếc "mũ xanh" rồi đứng trước cổng và lớn tiếng nói rằng mình đã bị vợ phản bội. Dù trở thành tâm điểm bàn tán của hàng xóm, anh vẫn cho rằng bản thân không làm gì sai nên không cần phải xấu hổ.

Hành động này khiến gia đình Tiểu Triệu buộc phải ra ngoài đối thoại. Mẹ vợ khẳng định con gái không đưa người đàn ông nào về nhà và phủ nhận nghi ngờ về đứa cháu ngoại.

Không đồng ý với lời giải thích, Tiểu Tiểu yêu cầu thực hiện thêm một lần xét nghiệm ADN để làm rõ mọi việc.

Người vợ thừa nhận lừa dối, người chồng quyết ly hôn và yêu cầu bồi thường

Trước sức ép từ kết quả xét nghiệm và gia đình, Tiểu Triệu cuối cùng thừa nhận mình từng có quan hệ ngoài luồng sau một lần say rượu.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận lỗi, cô còn cho rằng chồng kiếm tiền không giỏi, năng lực hạn chế và không có các mối quan hệ xã hội nên cuộc sống hôn nhân mới đi đến kết cục như hiện tại.

Nghe những lời này, Tiểu Tiểu quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm. Ngoài việc yêu cầu ly hôn, anh còn đề nghị vợ bồi thường tổng cộng 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 777 triệu đồng), bao gồm tổn thất tinh thần cùng các khoản chi phí nuôi dưỡng con trong nhiều năm.

Khi biết số tiền phải bồi thường quá lớn, Tiểu Triệu thay đổi thái độ. Cô cho biết bản thân không có công việc ổn định, thu nhập thấp và vẫn đang nuôi con nên mong được giảm bớt số tiền phải chi trả.

Dù người hòa giải nhiều lần khuyên nhủ, Tiểu Tiểu vẫn giữ nguyên yêu cầu bồi thường và quyết định để tòa án giải quyết vụ ly hôn theo quy định của pháp luật.

Theo Sohu