Những khoản thu nhập nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tháng 7/2026?
GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 1/7/2026 khi luật này chính thức có hiệu lực nhiều khoản thu nhập sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:
1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam.
3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.
4. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.
5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.
6. Thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
7. Thu nhập từ kiều hối.
8. Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
9. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.
10. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:
a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;
b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
11. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
12. Thu nhập nhận được từ các tổ chức và quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục tiêu lợi nhuận.
13. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
14. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.
15. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.
16. Thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính của cá nhân được công nhận kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon của cá nhân được cấp tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành.
17. Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
18. Thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.
19. Thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.
20. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
21. Thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác
Tại Điều 5 Luật này cũng nêu rõ các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác bao gồm:
- Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.
- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thuộc các trường hợp sau:
+ Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung;
+ Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;
+ Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.
- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.
- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán được nắm giữ từ 02 năm trở lên kể từ ngày mua.
- Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán trong thời hạn do Chính phủ quy định.
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 01 năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.
Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.
4 cung hoàng đạo vận may bất ngờ 'gõ cửa' trong ngày hôm nay: Có người chỉ cần cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâuĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Hôm nay, những cơ hội bất ngờ sẽ gõ cửa 4 cung hoàng đạo này: có người nhận được lời mời hợp tác quan trọng, có người đàm phán thành công thương vụ then chốt, và đặc biệt có người chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết dứt điểm vấn đề bế tắc bấy lâu. Cùng xem đó là ai nhé!
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.
Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịchĐời sống - 1 ngày trước
Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 97 người.
Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên.
Tin sáng 3/1: Một số nơi tại miền Bắc có thể xuất hiện băng giá; loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng vào lớp 10Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, trong các ngày 3 và 4/1, Miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.
Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịchĐời sống - 1 ngày trước
Chiều 2/1, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Hà Nội: 109 trường hợp vi phạm giao thông được camera AI ghi nhận ngày đầu năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
Từ 18h ngày 31-12-2025 đến 18h ngày 1-1-2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sậpĐời sống - 1 ngày trước
Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.
Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, MãoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là thời điểm vàng để 4 con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão nắm bắt cơ hội, xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh để bứt phá ngay từ đầu năm 2026.
Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi?Đời sống
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.